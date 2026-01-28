Atris Realita sílí. Roste výkonnost, přitéká kapitál a akvizice Máje ukazuje ambice fondu
- Fond Atris Realita loni dosáhla zhodnocení 5,44 procenta a zvýšil objem spravovaných aktiv na 6,6 miliardy korun.
- Klíčovým krokem roku 2025 byla akvizice obchodního domu Máj na pražské Národní třídě.
- Pokud se udrží současné tempo růstu, může se Atris Realita zařadit mezi tři největší retailové realitní fondy v zemi.
Nemovitostní fond Realita, který spravuje investiční společnost Atris, má za sebou rok, který potvrdil jeho stabilní pozici na trhu a současně naznačil posun do vyšší ligy. Zhodnocení 5,44 procenta naplnilo plán, fond výrazně navýšil objem spravovaných aktiv a získal tisíce nových investorů. Klíčovým momentem byla akvizice obchodního domu Máj na pražské Národní třídě – jedna z největších transakcí v historii fondu.
Atris Realita je jedním z nejstarších retailových nemovitostních fondů v Česku. Funguje od roku 2009 a od té doby svým investorům přinesl kumulativní zhodnocení přes 115 procent. Poslední roky se ale nese v duchu výraznějšího rozšíření aktivit a to nejen v objemu aktiv, ale především v přeskupování portfolia směrem k atraktivnějším lokalitám a dlouhodobě stabilním segmentům.
Loňských zmíněných 5,44 procenta výnosu neláme rekordy trhu, ale přináší přesně to, co fond deklaruje, tedy stabilní a relativně předvídatelný výnos bez extrémních výkyvů. V kontextu konkurence, kde řada novějších fondů těží z agresivnějšího nastavení nebo vyšší míry zadlužení, Atris Realita zůstává jednoznačně konzervativní volbou.
Růst objemu spravovaných aktiv
Jedním z nejzajímavějších trendů loňska je výrazný nárůst objemu spravovaných aktiv. Zatímco ještě v roce 2022 fond spravoval zhruba dvě miliardy korun, dnes je na 6,61 miliardy. Tento růst není na trhu úplně běžný – řada fondů i distributorů přiznává, že retailoví investoři jsou od roku 2022 mnohem opatrnější, ačkoli prožíváme období, kdy jsou investice do nemovitostních fondů velmi populární. Jejich srovnání přinášíme také na e15 Přehledu nemovitostních fondů.
Atris Realita však přidává nové investory kontinuálně. Zásadní roli hraje nízká vstupní bariéra 500 korun, díky které fond oslovuje širokou veřejnost. I proto dnes spravuje prostředky více než 20 tisíc podílníků, což jej řadí mezi největší fondy v retailovém segmentu.
Rychlý růst se neodehrává na úkor rizikového profilu. Fond pracuje s LTV v pásmu 19 až 29 procent, tedy hluboko pod úrovní řady konkurentů. Likvidita 14 procent zase výrazně překonává zákonné minima – a to je v době, kdy část fondů v sektoru začala odkladové lhůty prodlužovat, parametr, který investoři hledají stále pečlivěji.
Atris Realita dnes spravuje 15 nemovitostí, které dohromady pokrývají více než 330 tisíc metrů pronajímatelné plochy. Portfolio je rozkročené mezi retail, služby, zdravotnictví a administrativu, přičemž dlouhodobé smlouvy a obsazenost přes 97 procent poskytují fondu relativně silnou predikovatelnost příjmů.
Rok 2025 ale přinesl událost, která portfolio posunula o úroveň výš: akvizici rozhodujícího podílu v obchodním domě Máj. Ikonická funkcionalistická budova po rozsáhlé rekonstrukci, stojící na jedné z nejlukrativnějších adres v Česku, je po právu označována jako vlajková loď fondu. V rámci transakce fond získal většinový podíl a má opci na dokoupení zbývající části. Nemovitost generuje stabilní nájemní příjem, je plně obsazená a patří do širšího konceptu Hradebního korza Národní.
Pro Atris jde o zásadní strategický krok. Do portfolia totiž vstupuje nemovitost, která není jen stabilním výnosovým aktivem, ale také prvkem zvyšujícím profil fondu mezi investory.
Máj ale není jediným aktivem, které definuje směřování fondu. V portfoliu je výrazněji zastoupený zejména zdravotnický sektor, což vedení deklaruje jako dlouhodobou strategickou osu. V kontextu stárnutí populace, poptávky po zdravotnických službách a relativně nízké cykličnosti jde o segment, který do portfolia přináší stabilitu ale i budoucí vizi.
Portfolio realitního fondu Atris Realita
- Máj - obchodní dům v Praze
- Delta Ruzyně – polyfunkční komplex v perspektivní lokalitě
- Lázně Bohdaneč – zdravotnicko-wellness segment
- Psychiatrickou nemocnici Písek – stabilní zdravotnický nájem
- Palác Bristol v centru Prahy – historická nemovitost s plnou obsazeností
- OC Sever – retail mimo Prahu
- Technické prostory pro Vodafone – infrastruktura s B2B nájemcem
Ambiciozní plány
Fond vstupuje do roku 2026 s několika ambiciózními plány. Nejvýznamnější je zavedení eurové třídy podílových listů, která má otevřít cestu k zahraničním investorům. Atris zároveň posiluje distribuční aktivity na Slovensku, kde roste poptávka po konzervativnějších investičních produktech s transparentním řízením.
Vedení fondu deklaruje cíl překonat hranici deseti miliard korun spravovaného majetku během několika let. Ambice jsou realistické – pokud se udrží současné tempo růstu, může se fond zařadit mezi tři největší retailové realitní fondy v zemi.
Generální ředitelka Hana Seifertová dlouhodobě zdůrazňuje, že Atris Realita stojí na předvídatelnosti. To se promítá do nízké zadluženosti, dlouhých nájemních smluv i výběru nájemců. .