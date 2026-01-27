Jawa představí dvě novinky se silnou kubaturou, jednu jen pro patnáct sběratelů
- Jawa má na letošním jarním Motosalonu v Brně konaném 5. až 8. března naznačit, kudy se bude ubírat její další byznysový i produktový vývoj.
- Nové motocykly by se k zákazníkům měly dostat už na jaře.
- Novinky přichází v době, kdy se tradiční výrobce pere s přetrvávajícími slabšími prodeji, novou emisní normou i přesunem zákazníků k elektrickým motorkám.
Jawa představí dvojici nových motocyklů postavených na společném technickém základu. Jsou jimi model 730 Twin určený do běžného prodeje a exkluzivnější 1000 Twin, který vznikne pouze v patnácti kusech. Obě novinky mají společný ručně svařovaný příhradový rám.
Klíčovým modelem má být 730 Twin, jehož předsériový prototyp už míří na homologační testy. Motocykl je poháněn řadovým dvouválcovým motorem s objemem 730 ccm, který dosahuje výkonu 55 kilowattů a umožňuje dosažení maximální rychlosti přes 200 kilometrů za hodinu. Motor vyvinula švýcarská společnost Suter Industries a výroba probíhá u čínského partnera Jedi Motorcycles. Podvozek dodala japonská Kayaba, brzdy Brembo a ABS Bosch, nicméně finální kompletace se má odehrávat v Česku. Jawa stojí za konstrukcí rámu, celkovou koncepcí i designem.
Tradice z Týnce nad Sázavou
Jawa novým strojem reaguje podle ředitele podniku Jiřího Krafty na nabídku konkurence a zároveň poptávku části zákazníků po silnějším stroji s tím, že motocykl má oslovit zkušenější jezdce, kteří se z nižších objemů chtějí posunout výše.
Vedle toho model 1000 Twin je sběratelskou edicí, která je určená spíše k budování image než k objemovým prodejům. Vznikne jen patnáct kusů a má ukázat technický i designový potenciál, na němž by v budoucnu mohly vzniknout další varianty.
Jiří Kraft předpokládá, že první zákazníci se nových modelů dočkají v květnu. „Prvně bude motocykl vyráběn v omezené exkluzivnější nulté sérii, klasická sériová výroba začne na podzim. V letošním roce bychom chtěli vyrobit prozatím jen 150 kusů, v dalších letech očekáváme navýšení výroby,“ říká Krafta s tím, že cenu sériového motocyklu chce firma dostat pod 200 tisíc korun.
Proměna trhu s motocykly
Novinky Jawy přicházejí v době, kdy se značka vyrovnává s dopady přísnější emisní normy Euro 5+ a slabšími prodeji. Do konce listopadu roku 2025 udala 645 strojů, z toho asi polovinu v Česku. Na klíčovém domácím trhu si tak Jawa oproti předloňskému roku mírně polepšila, k tisícovce prodaných motocyklů, kterou vidí jako orientační hranici úspěchu, ale má prozatím daleko.
Management Jawy už dříve naznačil, že právě model s vyšší kubaturou a větším podílem domácí výroby by mohl pomoci rozhýbat prodeje. „Příští rok bychom se tak chtěli dostat na hodnoty prodejů oscilující okolo dvou tisíc motocyklů,“ řekl Kraft pro e15 na konci roku 2025.
Trh s motocykly v posledních letech výrazně proměňuje také přechod na elektrifikované varianty. Zatímco segment elektrických motorek v Česku rychle roste a ovládají ho hlavně značky orientované na městskou mobilitu, tradiční výrobci jako Jawa zde zatím hrají okrajovou roli. Elektromotorky dnes tvoří zhruba desetinu nových registrací, jejich význam ale roste především v levnějších a užitkových kategoriích.