Brno má novou Mekku vaření. Miele otevřelo zážitkové centrum se svými spotřebiči
- Miele, německá značka prémiových domácích spotřebičů, otevřela nové zážitkové Experience Centre v brněnském areálu Vlněna.
- Zákazníci si tu mohou vyzkoušet, jaké to je vařit přímo v kuchyni Miele nebo si udělat capuccino z luxusního kávovaru této značky.
- Experience Centre je součástí nově budované čtvrti mezi historickým centrem Brna a budoucím Jižním centrem s novým nádražím
Pro Miele je Brno strategickým místem, které si firma vybrala pro svou novou kapitolu v České republice. Markus Miele, spolumajitel společnosti, v rozhovoru pro e15 přiblížil význam a filozofii nového centra: „Brno je pro nás ideálním místem nejen pro obsluhu českého trhu, ale také pro slovenský trh. V tomto městě máme silnou historii a rozhodli jsme se otevřít nové centrum, které je nejen moderní, ale také blíže našim zákazníkům.“ Miele má v Brně také centrálu pro celé Česko a několik desítek kilometrů od moravské metropole, v Uničově, vyrábí i své spotřebiče.
Cílem Experience Center je, aby si lidé produkty Miele nejen prohlédli, ale skutečně je vyzkoušeli. „Chceme, aby si lidé mohli sáhnout na produkty, cítit jejich materiály a zkusit je v reálných podmínkách, stejně jako když si jdete otestovat auto. Nechceme, aby si zákazníci kupovali produkt jen podle ceny, ale podle toho, jak splňuje jejich potřeby a životní styl,“ vysvětluje Markus Miele.
Poradenství na místě
I když se mnozí zákazníci mohou po návštěvě centra rozhodnout pro nákup online, výhodou Miele Experience Centre je, že návštěvníci zde dostanou detailní odborné poradenství, které jim pomůže rozhodnout se pro ten nejlepší produkt, který odpovídá jejich životnímu stylu.
V brněnském centru mohou návštěvníci nejen prozkoumávat kompletní sortiment produktů Miele, ale také si vyzkoušet různé kurzy vaření pod vedením odborníků. Tyto kurzy jsou navrženy tak, aby ukázaly, jak technologie Miele zjednodušují přípravu jídla. „Po skončení kurzu si často naši zákazníci uvědomí, co všechno ten spotřebič dokáže a jak snadno mohou vytvářet delikatesy, o kterých dříve ani nepřemýšleli. To jim pomůže lépe se rozhodnout, zda je to pro ně ten pravý produkt,“ říká Miele.
S novým Experience Centre se firma rozhodla posunout blíže k zákazníkovi. „Původní budova byla již zastaralá, a tak jsme se rozhodli najít novou lokalitu, která je nejen moderní, ale i blíže našim zákazníkům. Toto nové místo je ideální, protože máme nejen skvělý přístup k lidem, ale i k našim obchodním partnerům,“ vysvětluje Miele.
Kultura vaření a nové produkty
Centrum je navrženo tak, aby bylo místem nejen pro nakupování, ale i pro vzdělávání a sdílení zážitků. Markus Miele přitom nezapomíná zdůraznit význam kultury vaření. „Příprava jídla je víc než jen proces. Aktivuje smysly – vůni, chuť, dotek. A to je zážitek, který chce Miele přinést lidem. Vaření není jen o tom, co vaříte, ale o tom, jak se u toho cítíte.“Nové Miele Experience Center v brněnské Vlněně |
Miele se stále snaží přinášet inovace i v oblasti produktů. V letošním roce firma představila nové zařízení pro vaření v přírodě, což je krok k tomu, jak Miele reflektuje aktuální trend v oblasti venkovních kuchyní. „Outdoorové vaření se stává stále populárnějším, nejen v Evropě, ale i v Austrálii. Naším cílem bylo nabídnout něco víc než jen tradiční gril. S našimi novými venkovními kuchyněmi chceme poskytnout možnost vaření v exteriéru s plným vybavením,“ vysvětluje Miele.
Udržitelnost a budoucnost
Interiér centra využívá modulární systém, což znamená, že prezentační prvky lze snadno měnit a přizpůsobovat aktuálním potřebám bez nutnosti nákladné rekonstrukce. Tím se výrazně prodlouží životnost prostoru a minimalizuje materiálový odpad.
Miele v rámci svých inovací investuje do energeticky efektivních technologií a využívá ve svých provozech fotovoltaické systémy a geotermální energie. „Veškeré naše produkty jsou navrženy tak, aby vydržely 20 let. To znamená, že jsou nejen funkční, ale i designově nadčasové. Naším cílem není následovat módní trendy, ale vytvářet produkty, které budou vypadat dobře i za deset nebo patnáct let,“ říká Miele.Spolumajitel společnosti Markus Miele |
Miele se stále soustředí na segment prémiových produktů, kde se od konkurence odlišuje právě kvalitou, designem a trvanlivostí. „Největší konkurenční výhodu vidím ve skutečnosti, že naše produkty jsou vyrobeny tak, aby vydržely dlouho, a to je pro naše zákazníky nesmírně důležité. V oblasti designu a kvality jsme nekompromisní,“ uzavírá Markus Miele.
Miele Experience Centre v Brně se tedy stává nejen místem pro zakoupení prémiových spotřebičů, ale i místem, kde si zákazníci mohou vyzkoušet a zažít produkty Miele v praxi, objevovat nové kulinářské možnosti a prozkoumat, jak mohou spotřebiče obohatit jejich každodenní život. S novým centrem se Miele posouvá o krok blíže k českým i slovenským zákazníkům a zároveň podtrhuje svou dlouhodobou filozofii kvalitních, udržitelných produktů, které mají zůstat relevantní po celá desetiletí.