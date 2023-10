Budvar uvařil piva ve spolupráci s Brlo, Mikkeller a Thornbridge | e15.cz

Někde se spolupráce domlouvala roky, jinde měsíce. Sládci z Budvaru podnikali inspekční cesty do tamních pivovarů, ti zahraniční obdivovali umění a velikost zázemí v Českých Budějovicích. Nakonec se všichni sešli v Praze, aby představili společná díla a prezentovali je také českým fanouškům piva.

Ti tak mají možnost ochutnal dánský ležák s netradičním názvem #YearOfTheLager (rok ležáku), německý Ok, Czech! a britský Czech Mates, kde si pohráli se slovíčky.

Na otázky odpovídají Mikkel Bjergsø, zakladatel dánského pivovaru Mikkeller, Michael Lembke, spoluzakladatel a sládek, Marcus Thieme, provozní ředitel německého pivovaru Brlo, a Dominic Metcalfe, ředitel marketingu pivovaru Thornbridge.

Co ve vaší zemi znamená, když se řekne české pivo?

V Dánsku máme velkou historii tuzemského ležáku a pilsneru, takže české pivo není na našem trhu až tak velkou komoditou, ale určitě je v podvědomí lidí jako ležák s vyšší kvalitou než běžné pivo. A všichni vědí, že Česko je země piva, a speciálně ležáku. Známe Česko jako zemi, kde se vypije piva a ležáku nejvíc na světě, takže to má v pivním světě takový mytický nádech. Já sám vnímám české pivo jako nesmírně kvalitní, s historií, místo, kde se zrodil pilsner.

Jak dlouho jste přemýšleli nad nabídkou vařit ležáky českého typu se zástupci Budvaru?

Ani ne vteřinu. Být osloven Budvarem s nabídkou spolupráce bych nikdy neočekával. A pro nás jako relativně mladý pivovar to byla obrovská čest, moci vařit s jedním z největších, nejlepších a nejikoničtějších pivovarů na světě. Takže přemýšlet jsem o tom vůbec nemusel.

V čem byla spolupráce pro vás přínosná?

Především v možnosti naučit se, jak se to opravdu dělá. Roky se snažím propagovat ležáky v Dánsku a ve světě malých pivovarů a je to nesmírně těžké. Vysvětlit lidem, že ležáky mají ve světě moderních pivovarů místo, nebylo snadné, ale nyní to pivo máme a nic už vysvětlovat nemusíme. Je to skvělé.

Získali jste nový náhled na české pivo?

Měl jsem dobré povědomí o historii a metodách vaření českého piva, ale spolupráce se sládky z Budvaru mě samozřejmě velmi obohatila. Získal jsem nové poznatky o metodách, tradicích a o způsobech, jak se vaří skutečné české pivo.

Zůstanou speciály uvařené společně s Budvarem ve vaší nabídce i nadále?

Určitě. Podle mě jsme uvařili jeden z nejlepších ležáků všech dob. Vím, že vy Češi vaříte skvělé ležáky. Můj plán je to pivo dál nabízet, propagovat a dostat mezi širší veřejnost, jak dlouho to jen půjde. Věřím, že to bude projekt na dlouhou dobu. Lidé v Dánsku nejsou zvyklí na tento typ ležáku, teď ho konečně máme, takže o něm musíme hodně mluvit a vnést ho do povědomí.

Jak jste vymýšleli název pro společné pivo?

Od roku 2018 říkám každému roku „year of the lager“ (rok ležáku). Když mě oslovil Budvar, přišlo mi to jako ideální jméno, protože to je to, co chci lidi naučit a aby pochopili, že je čas začít pít ležáky i u nás v Dánsku. A i v té podobě #YearOfTheLager „tlačíme“ do jídelních lístků, aby všichni poznali, že to je ležák, a aby propagace byla všude stejná.

Co ve vaší zemi znamená, když se řekne české pivo?

Michael Lembke: Já jsem na českém pivu vyrostl, protože pocházím z bývalé Německé demokratické republiky. U nás bylo vždy oblíbené i díky vysoké kvalitě, měli jsme ho v každé samoobsluze, což zůstalo i doteď. Pro nás to vlastně byla i část kultury.

Jak dlouho jste přemýšleli nad nabídkou vařit ležáky českého typu se zástupci Budvaru?

Michael Lembke: Nijak dlouho, protože pro nás je Budvar králem českých ležáků s více než 120letou tradicí jeho vaření. Dovedli ho k dokonalosti a pro nás jako mladý moderní pivovar byla velká šance něco okoukat.

Marcus Thieme: S lidmi s Budvaru jsme již delší dobu komunikovali, jestli bychom mohli nějak spolupracovat. Myšlenka tedy přišla od nich, my jsme doufali, že se to stane. Pro nás jde o krásné partnerství. Je to jako v životě, kdy do něj každý přinese něco svého.

V čem to bylo pro vás přínosné?

Michael Lembke: Přínosné to bylo hlavně z technologického hlediska, protože my jako nový pivovar vaříme pivo odlišně. Hodně jsme se dozvěděli o chmelu a sladu, proto nás překvapil poměr ruční práce. Pomohla nám i návštěva pivovaru v Českých Budějovicích, kde jsme si vše prohlédli a pak jsme pracovali společně na receptu. Pro nás bylo působivé vidět, jak se se vaří dva miliony hektolitrů piva, které se nechají mnoho týdnů odležet.

Získali jste nový náhled na české pivo?

Michael Lembke: Ano, nejen že jsme si mohli doslova všechno prohlédnout, ale objevili jsme nové věci a postupy. Mysleli jsme se, že všechno zůstává tak tradiční a stejné, ale ono to tak není. Překvapilo nás, jak je Budvar otevřený novým pivům i technologiím.

Zůstanou speciály uvařené společně s Budvarem ve vaší nabídce i nadále?

Marcus Thieme: Jde o trefnou otázku, protože jsme museli udělat již třetí várku společného speciálu. Poptávka je skutečně nečekaně velká. Vyptávají se nás nejen v obchodech, ale také v restauracích a barech, kdy dodáme další toto pivo. Teď to trochu záleží na Budvaru, ale my bychom v tom rádi pokračovali.

Jak jste vymýšleli název pro společné pivo?

Marcus Thieme: Ok, check! je v němčině typické spojení pro dohodnutou a odsouhlasenou věc, akci ve smyslu: Půjdeme na pivo? Ok, check! Používají to hlavně mladí, a protože my se cítíme mladými, přestože už tak úplně nejsme, byla to jasná volba, které všichni rozumějí. Jen jsme si to slovní hříčkou přizpůsobili na Ok, Czech! To totiž v sobě má i další rozměr příběhu. Uvaříme pivo společně s Budvarem? Ok, Czech!

Co ve vaší zemi znamená, když se řekne české pivo?

Kvalita, dědictví a vášeň k pivu. V Británii je české pivo synonymem pro nejvyšší kvalitu a nejlepší ležák na světě.

Jak dlouho jste přemýšleli nad nabídkou vařit ležáky českého typu se zástupci Budvaru?

První kontakt vzešel od nás už asi před patnácti roky, ale až posledních pět let jsme se bavili s různými lidmi z Budvaru detailněji. Je to něco, co jsme chtěli realizovat a vždy nás to zajímalo, protože jsme věděli, že Budvar v Česku spolupracuje s menšími pivovary. V listopadu 2022 jsme konečně měli možnost Budvar navštívit, probrat podrobnosti spolupráce, kde budeme pivo vařit. Projekt se nám k radosti všech povedlo definitivně realizovat. Je to pro nás veliká radost.

V čem to bylo pro vás přínosné?

Především v povědomí. V Británii už jsme teď v mnoha stejných barech a na stejných poličkách supermarketů jako Budvar. Vědí o nás lidé, kteří rozpoznají dobré pivo. Pro Budvar je to nová příležitost, pro nás jde o čest moci vařit společně se skutečnou legendou mezi pivovary a velkým hráčem na evropském trhu.

Získali jste nový náhled na české pivo?

(smích) Ano, ochutnávky ve sklepích pod pivovarem v osm hodin ráno mi rozhodně rozšířily obzory. Se vší vážností to pro nás byl nedocenitelný zážitek. Náš hlavní sládek, stejně jako celý tým, má velkou vášeň pro ležáky, a je úžasné vidět pivovar s takovou historií jako Budvar, který se skutečně věnuje v podstatě jen jednomu druhu piva. Pokaždé když sem přijedeme, je radost vidět muže a ženy všech věků a tvarů, jak si prostě vychutnávají pivo.

Zůstanou speciály uvařené společně s Budvarem ve vaší nabídce i nadále?

Jednoznačně. Nemáme žádný úmysl cokoliv měnit. V hospodách, barech a supermarketech piva zaznamenala veliký úspěch, stejně jako u prodejců, takže se budeme držet toho, co funguje.

Jak jste vymýšleli název pro společné pivo?

Byla to jasná hra na Česko a české pivo. Když s tím přišel marketingový tým Budvaru, odprezentoval nám název, barvy a celkovou podobu, bylo to perfektní. Název, značka, design, všechno se nám líbilo a zpětná vazba z Británie je jednoznačně pozitivní.