Ceny energií klesly i proto, že se lidé naučili šetřit | e15.cz

Pokles cen energií rozhýbal nabídky dodavatelů. Podle ředitele prodeje pro domácnosti a maloodběr ve společnosti epet Romana Šmída mohou ceny v blízké budoucnosti ještě klesnout, ale také stoupnout. „Je to dáno tím, že nás na přelomu roku čeká první zima zcela bez ruského plynu. Poté by se ale měla situace uklidnit. Stále si myslím, že pro zákazníky je teď výhodná roční fixace,“ říká v rozhovoru.

V dubnu jste řekl, že cena energií může klesnout až v roce 2025. Z čeho ve své předpovědi vycházíte?

To stále platí. Čeká nás sezona 2023/2024, která bude pro Českou republiku i pro Evropu prvním rokem bez ruského plynu. Na tyto změny jsme nebyli připraveni a musíme si na novou situaci zvyknout. Jak už to bývá i jinde než v energetice, chvíli trvá, než si vše sedne. Předpokládáme proto, že v roce 2025 by již měla být situace stabilnější.

Začíná se situace na energetickém trhu uklidňovat?

Ano, teď se trochu zklidnila. Je to dáno zejména dvěma faktory. Prvním, že máme za sebou letos mírnou zimu. Druhým pak, že se lidé naučili s energiemi šetřit. V loňském roce byly zásobníky plynu naplněné méně, než jsou teď. Je tedy velká šance, že se je podaří naplnit včas i na další topné období.

Je podle vás důraz na úsporu energií nový trend, nebo si lidé zvyknou, oklepou se, a v případě poklesu cen energií se vrátí do starých kolejí?

Obecně si myslím, že lidé budou šetřit i nadále a spotřeba se bude celkově snižovat. V dobách, kdy lidé spotřebu energií příliš neřešili, byly ceny výrazně nižší. Já ale předpokládám, že na úroveň, na kterou jsme byli v minulosti zvyklí, už se ceny energií nevrátí.

Jsou nějaká konkrétní úsporná opatření, ve kterých jste své zákazníky podpořili?

Již delší dobu jsme z jejich strany vnímali větší zájem o fotovoltaická řešení. Začátkem letošního roku jsme se proto rozhodli začít nabízet novou službu – mikrozdroj na klíč, což je v podstatě střešní solární elektrárna, díky které si vyrábíte elektřinu pro svou vlastní spotřebu. Zvyšujete svou energetickou nezávislost a snižujete své náklady. Návratnost samozřejmě závisí na výši úvodní investice. Umíme zákazníkovi poradit, zda je pro něj fotovoltaika tím správným řešením jak z hlediska výše investice, tak případné realizace, tedy podle velikosti či orientace střechy a podobně. Na trhu je nyní spousta nabídek, ale ne všechny jsou dobré anebo morálně či cenově správné. Právě zde vidíme přidanou hodnotu odborníka z oboru, který spolupracuje jen s dlouhodobě prověřenými firmami.

Radil byste zákazníkům za stávající situace na trhu uzavřít smlouvu s roční fixací, jako jste radil na jaře? Nebo očekáváte ještě další pokles cen?

Stále si myslím, že je to pro zákazníky výhodné a že jde o velmi příznivý poměr jistoty pevné ceny a rizika, že budou ceny energií ještě klesat. Obzvláště nabídky pro nové zákazníky jsou teď velmi atraktivní. Ceny samozřejmě mohou ještě lehce klesnout, ale stejně tak mohou jít z různých důvodů i nahoru.

A co stávající zákazníci? Znamená to, že když teď chci atraktivní cenu, musím změnit dodavatele?

To vůbec není nutné. Pokud se dodavatel neozve sám, určitě bych ho kontaktoval a zeptal se na možnosti, které mi jako stávajícímu zákazníkovi nabízí. My jsme naše stávající zákazníky aktivně oslovili a na další období jim nabídli zajímavý produkt a lepší ceny.

Předpokládám, že velcí dodavatelé, jakým jste objemově i vy, nakupují energie s předstihem a na spotovém trhu doplňují jen malé objemy. Stačí to na zajištění se pro případ, když ceny výrazně rostou?

Přesně tak, nasmlouvané energie máme pro naše zákazníky nakoupené předem. Pro obchodování na energetické burze musíte být stabilní a mít dostatečné finanční zdroje a také dostatečné bankovní limity pro různé druhy záruk. Když ceny výrazně rostly, soustředili jsme se na zvyšování hodnoty firmy, ziskovost a eliminaci tržních rizik a díky tomu jsme naši pozici na trhu dokonce posílili.

Roman Šmíd

Roman Šmíd je ředitelem prodeje pro domácnosti a maloodběr ve společnosti epet. Vede také dceřinou společnost Dobrá Energie. V minulosti pracoval v MND či O2 Czech Republic.