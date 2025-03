Cestovní ruch dál dynamicky roste, na jihu Evropy už překonal předpandemickou úroveň. Region střední a východní Evropy by tento trend mohl následovat, je přesvědčen Lampros Zolotas, provozní ředitel Szallas Group. Mezinárodní skupina se sídlem v Maďarsku, která vlastní i několik českých ubytovacích portálů včetně hotely.cz nebo spa.cz, se před třemi lety stala součástí polského WP Holdingu. Ten nyní svou pozici na evropském trhu upevní další investicí v hodnotě téměř 240 milionů eur. Jeho součástí se stane Invia Group, jeden z největších internetových zprostředkovatelů zájezdů, který působí také v Česku.

Podle generálního ředitele Szallas Group Piotra Furmańskiho se jedná o jednu z největších fůzí v regionu, která výrazně posílí konkurenceschopnost skupiny. Těžit z ní budou i české portály, které už nyní ročně zprostředkují rezervace ubytování a zájezdů v hodnotě přesahující miliardu korun.

Szallas Group vlastní hned několik českých portálů. Čím je český trh pro zahraniční investory atraktivní?

Piotr Furmański (PF): Má to několik důvodů. Česká ekonomika je silná a dál roste. Česko je pak jedním z hlavních cestovních trhů v regionu střední a východní Evropy. Je tady spousta atraktivních destinací, lidé hodně cestují jak po tuzemsku, tak i do zahraničí. Proto jsme tady chtěli mít silné postavení.

Piotr Furmański, generální ředitel Szallas Group. | Szallas Group

WP Holding do Szallas Group vstoupil v roce 2022, v době, kdy byl cestovní ruch významně poznamenaný dopady pandemie. Co vás k akvizici přivedlo?

PF: Jakkoli to načasování může působit zvláštně, my se na investice díváme z dlouhodobého hlediska. A cestovní ruch se ukázal být velmi odolným oborem. Ze všech propadů se vždycky dostal, pro lidi je cestování základní potřebou. Chtějí objevovat, poznávat nové lidi, a to se podle nás v budoucnu nezmění. Takže navzdory dočasným výkyvům se nám působení v cestovním ruchu vyplácí.

Už se trh z covidových propadů definitivně vzpamatoval?

PF: Rozhodně už proběhlo silné zotavení. V našem regionu sice zatím nejsme na úrovni, na jaké jsme byli před pandemií, ale vracíme se zpět. A to i díky tomu, že jsme se na začátku zaměřili hlavně na tuzemské cestování. Teď se zase chceme víc soustředit i na mezinárodní cestování v rámci regionu.

Takže se na předpandemickou úroveň brzy vrátíme?

PF: To rozhodně. Myslím, že ji dokonce i překonáme.

Lampros Zolotas (LZ): Jsem původem z Řecka, takže přirozeně sleduji dění v jižní Evropě. Nejen v Řecku, ale i v dalších zemích této oblasti je už dnes úroveň cestovního ruchu vyšší, než byla před pandemií. Jsme přesvědčeni, že region střední a východní Evropy bude následovat a objeví se tu podobný trend. Je zřejmé, že Evropa dynamicky roste a lidé cestovat chtějí. Růst jsme viděli i v roce 2024, kdy posilovalo jak mezinárodní, tak tuzemské cestování.

Zaznamenali jste nějakou změnu v trendech?

PF: V posledních letech vnímáme zájem o cestování v rámci regionu. To je pro nás skvělá příležitost, protože tady máme silné postavení. Působíme především v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Chorvatsku, Česku nebo na Slovensku. Na našich platformách máme k dispozici téměř osmdesát tisíc ubytovacích zařízení. Myslím, že tady máme velmi dobrou pozici.

A pokud jde například o typy ubytování nebo pobytů, i tady se mění preference?

LZ: Určitě, cestovatelský mindset se postupně vyvíjí. Lidé nechtějí zůstávat na jednom místě, hledají dobrodružnější dovolenou, chtějí víc zážitků. V tomto ohledu došlo k výraznému posunu, což se odráží právě v poptávce.

O co je největší zájem?

LZ: O pobyty kombinující wellness a sportovní nebo jiné aktivity. Především v Česku a okolních zemích jsme v segmentu wellness pobytů zaznamenali pozoruhodný růst.

Takže Češi začínají mířit raději do Polska nebo Maďarska než do vzdálenějších destinací?

LZ: Myslím, že ani jedno se neděje na úkor toho druhého. Když přijde na delší dovolenou, vzdálenější destinace jsou pořád oblíbeným cílem. V rámci regionu pak roste zájem o prodloužené wellness víkendy. Když jsme na spa.cz přidali maďarské wellness hotely, zájem byl obrovský, rezervace narostly dvojnásobně. Do Česka zase míří lidé ze zahraničí, hlavně z Německa, Polska, Slovenska, ale i z dalších zemí. Atraktivní jsou pro ně nejen lázeňské a wellness pobyty, ale třeba i návštěvy Prahy. Její obliba mezi turisty stále roste.

Lampros Zolotas, provozní ředitel Szallas Group. | Szallas Group

Jak si české ubytovací platformy vedou v porovnání s mezinárodní konkurencí, například Bookingem nebo Airbnb?

LZ: Booking nebo Airbnb jsou globální platformy, které cílí na obrovský trh. Na takové úrovni je těžké jim konkurovat. Ale když dojde na lokální působení, věříme, že máme mnohem lépe zvládnutá partnerství a lépe známe naše destinace. Na to se soustředíme, snažíme se poskytnout co největší úroveň podpory lokálním cestovatelům. Nabízíme ubytování v několika zemích, ale s velmi silnou lokální podporou. Když se cokoli stane, jsme na telefonu nebo e-mailu. A mluvíme jazyky našich zákazníků, což je pro řadu lidí důležité. To jsou myslím největší benefity. Navíc stále pracujeme na posilování naší pozice. Teď třeba spojujeme platformy hotel.cz, penzion.cz a hotely.cz do jedné. Dál budou fungovat pod značkou hotely.cz.

Proč jste se tak rozhodli?

LZ: Řídit na jednom trhu tři různé značky, které si mohou vzájemně konkurovat, nedává smysl. Ani marketingově, ani s ohledem na údržbu webů a platforem. Proto je cílem vytvořit jednotný, interně vyvíjený produkt, který pokryje širokou škálu míst a nabídek. Jediným portálem, který kromě hotely.cz zůstane samostatně, bude spa.cz.

Co dalšího chystáte?

PF: Celkově hodně investujeme do technologií, protože ty jsou při zlepšování uživatelské zkušenosti klíčové. Náš hlavní portál hotely.cz tak bude těžit ze síly Szallas Group. Celá skupina WP Holding se navíc dál rozrůstá a posiluje.

Narážíte na akvizici stoprocentního podílu v Invia Group?

PF: Přesně tak. Invia Group dnes působí jako zprostředkovatel zájezdů v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Česku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Jedná se o transakci v hodně 240 milionů eur. Je to jedna z největších M&A transakcí v regionu, která významně posílí konkurenceschopnost a pozici holdingu. Pomůže nám to vytvořit skupinu, která zákazníkům poskytne komplexní nabídku cestovatelských produktů.

Můžete se pak stát konkurencí už zmíněným globálním platformám?

PF: Ani po akvizici nebudeme tak velcí jako Booking, ale s aktivy Invia Group, Szallas Group a Wakacje.pl se staneme předním hráčem v regionu. Společně budeme spravovat transakce v hodnotě přes 2,5 miliardy eur.

Jak se to dotkne vašich českých platforem? Budete na nich něco měnit, nebo zůstane důraz na cestování v rámci regionu?

PF: Naší DNA je být lokální. Szallas Group vznikla akvizicí lokálních značek, které ve svých zemích patří mezi lídry oboru a jsou mezi klienty oblíbené. To je něco, co určitě nechceme a nebudeme měnit. Na druhou stranu jsme součástí silné mezinárodní skupiny, což nám otevírá dveře k novým trhům, technologiím a know-how.