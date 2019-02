Česko musí být na špičce inovací, jinak nás čeká propad, říká šéf Siemensu ČR Eduard Palíšek | E15.cz

Minulý týden jste otevřeli v Prahe nové centrum s globální kompetencí a rozšířili počet svých vývojových středisek a oddělení na dvaadvacet. Na co je centrum zaměřeno?

Je určeno pro vývoj aplikací pro řízení výrobních strojů a jejich testování a má celosvětový dosah. Jako jediné na světě se zaměřuje na aplikace, které využívají nejmodernější systém pro internet věcí MindSphere, který dokáže optimalizovat provoz stroje. Je to součást naší strategie. V České republice se dlouhodobě snažíme rozvíjet činnosti s vysokou přidanou hodnotou. Máme i 8 výrobních závodů, ale ani to nejsou žádné „montovny“. Až desetina z našich 12 tisíc zaměstnanců v Česku se věnuje výzkumu a vývoji. Dnes jsme proto jednou z největších technologických firem v zemi.

Jenže ve světě moderních technologií je obrovská konkurence. Jak si v tomto směru stojí vaše centra u nás?

V oblasti řízení výrobních strojů jsme díky našim kompetencím a špičkovým technologiím vysoce konkurenceschopní po celém světě. Spolupracujeme velmi úspěšně i s českými vysokými školami.

Siemens je nadnárodní firma s 380 000 zaměstnanci a loni měla obrat 83 miliard euro (v přepočtu 2,15 bilionu korun). Jaké je v rámci koncernu postavení „českého“ Siemensu?

Naše pozice se neustále posiluje. Důkazem toho je právě i otevírání globálních kompetenčních center.

Mnoho lidí si ale spojuje moderní technologie spíše s novějšími firmami. Siemens vznikl už v roce 1847 a skoro 130 let operuje i na českém trhu. Nemůže být „stará značka“ překážkou?

Naopak. Naše značka je výhodou, protože jsme vždy dokázali propojit stabilitu a kvalitu s tím, co nás čekalo v budoucnosti. V mnoha nových technologiích určujeme směr. Na světovém trhu dnes nenajdete firmu, která by měla v nabídce natolik ucelené portfolio. Nabízíme vše – od počáteční myšlenky, přes softwarový návrh, k digitálnímu řešení, až po hardwarové řízení celé výroby. Ale i Siemens vznikl jako startup v garáži, jen před více než 170 lety.

Často slyšíme, co všechno v Česku nefunguje, jak je složité cokoli vyřídit. Souhlasíte s tím?

Nesouhlasím. Česká republika je skvělá země pro naše podnikání. My nemáme ani problém sehnat vysoce kvalifikované a kompetentní pracovníky. Ostatně za poslední tři roky jme zvýšili počet zaměstnanců o skoro 3000 lidí. Tam kde pracovní síly chybí, se dají nahradit automatizací. Některé firmy u nás ale začaly tuto problematiku řešit pozdě, uteklo jím to.

Jenže i někteří vědci varují před tím, co všechno automatizace výroby, digitalizace a nasazení umělé inteligence způsobí. Máme se bát toho, že nás jednou ovládnou stroje?

Je to častá otázka, ale nikdo neví, co bude za takových 50 let. Jen za posledních 10 let se v tomto mnoho věcí zásadně změnilo. Osobně si nemyslím, že robotizace povede k sociálnímu kolapsu, jak někdo tvrdí, protože lidé přijdou o práci. Naopak to vytvoří nová pracovní místa. Jen budou jiná.

Máte pro své tvrzení nějaký konkrétní příklad z vaší firmy?

V německém Ambergu je naše nejmodernější elektronická továrna. Tam už samostatně komunikují produkty se stroji a všechny procesy jsou počítačově optimalizovány a kontrolovány. Za posledních deset let tam zůstal stejný počet zaměstnanců, ale kapacita továrny se zvýšila desetkrát.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila 23. ledna „Inovační strategii České republiky 2019 – 2030“. Do roku 2030 se máme zařadit mezi nejinovativnější země Evropy. Je to reálné?

Jsem členem té rady a jsem rád, že podobný dokument vznikl. Nelze v Česku pořád stavět na tom, že máme levnější pracovní sílu než na Západě, to je cesta do pekel. Naopak musíme mít dobře placené lidi, kteří vyrábějí špičkové věci. To vše za přispění digitalizace. Pro Česko jiná cesta neexistuje.

A vytváří pro to stát dobré podmínky?

Pokud nevytvoří, čeká nás v budoucnosti propad a ekonomická katastrofa. Stát je zodpovědný za to, aby formoval směřování školství, upravoval legislativu, budoval infrastrukturu všeho druhu a staral se o to, jak se bude rozvíjet trh práce v reakci na rychle se měnící prostředí. Všechno ostatní je na firmách. Ale digitalizace je pro budoucnost jedinou cestou pro udržení konkurenceschopnosti České republiky.