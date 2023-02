Chceme, aby MMA byla zábavou pro celou rodinu, říká Nikolas Pátek | e15.cz

Už 4. března odstartuje v Ostravě Tipsport Gamechanger, evropská liga mistrů. Jaký je o akci zájem?

Mimořádný. Po cele Evropě máme obrovské ohlasy. A ostravský turnaj, kterým začínáme, je víceméně vyprodaný od začátku prodeje.

V čem se bude vítěz Tipsport Gamechangeru lišit od jiných šampionů vyhlašovaných Oktagonem i jinými asociacemi?

Hlavní rozdíl je v tom, že si vítěz odnese 300 tisíc eur. To je částka, na kterou se ve světě dostane jen pár bojovníků. Je to v rámci našeho sportu opravdu gamechanger. A v Evropě je Oktagon jediný.

Proč jste zvolili právě tento model?

Je to způsob, jak urychlit naši expanzi. Udělat něco, s čím v Evropě ještě nikdo nepřišel. Jako organizace jsme ve fázi, kdy je pro nás klíčový růst, a toto je velký krok dopředu. Vidíme velký potenciál v zahraničí. Spousta lidí si myslí, že v každé zemi už něco jako Oktagon existuje, jenomže ono je to dost jinak. Existují organizace, které pořádají zápasy a turnaje. My ale chceme, aby lidé tento sport vnímali jako rodinnou zábavu a mainstream. Proto na naše turnaje chodí muži, ženy i děti, ale pár let zpátky tomu tak opravdu nebylo. A s tímto jdeme ven.

Hovoříme ale pořád ještě o sportu?

Ano, samozřejmě. Zároveň také o sportu, kde je samotný zápas vlastně vyvrcholením, jemuž předchází cesta, která je klíčová, a to vše je spojeno s magií příběhů. A tak to může fungovat na celém světě. Všude najdete zajímavé zápasníky jako Attila Vegh nebo Karlos Vémola. V Německu to zafungovalo dobře, v Británii to teď chceme zopakovat. Nic z toho by ale nešlo, kdyby nebylo špičkových zápasníků, sportovců, kteří do toho dávají opravdu všechno.

„ Vždy se snažíme v zahraničí budovat byznys na lokálních specialistech, kteří znají tamní trh. “

Jsou tedy vaší konkurencí jiné sporty, nebo spíš zábava obecně? Televize, koncerty, placené kanály…?

Zábava obecně. V Česku už jsme v mainstreamu, tedy v hlavním proudu zábavy. V Německu to teď budujeme. V podstatě nebojujeme o příznivce s ostatními sporty, ale opravdu i s jinými formami tráveni volného času. I proto, že naše turnaje můžete sledovat přímo na místě nebo online přes PPV (platba za online přenos). V tomto modelu jsme průkopnici v Česku i na Slovensku. Fanoušek si může doma pustit přenos z celého turnaje stejně jako film. Akorát u nás to vychází lepe, šest hodin zábavy plné emocí stojí okolo 11 eur.

V sérii standardních turnajů se teď objevuje Liberec. Proč zrovna Liberec? Jak místa pro turnaje vybíráte?

Liberec je město, kde mají bojové sporty svoji historii. Home Credit Arena je pro ně navíc ideální, a ještě k tomu je blízko Prahy. Postupně chceme přivést naši zábavu do celé republiky. Neříkám, že do každého většího města, ale kromě Liberce jsme byli třeba i v Pardubicích. Samozřejmě typickými místy jsou pro nás Praha, Bratislava či Ostrava.

Jak se rozhodujete pro expanzi, když jste inovátorem, který nemůže čerpat ze zkušeností nějakých předchůdců, z mapování trhu?

Je to kombinace dat a pocitů. Samozřejmě si děláme průzkumy a vyhodnocujeme prodejní data podobně, jako to dělají velké e-shopy nebo internetové firmy. Na základě dostupných údajů si mapujeme i trhy, na něž zvažujeme zamířit. Ale hrají v tom roli i pocity. Třeba u Německa se někteří včetně mě trochu obávali, jak to dopadne. Ale ti, co věřili v úspěch, měli pravdu. Oktagon je taky způsobem svého fungování a prodeje primárně marketingová firma. Když jedeme někam ven, nehledáme lidi, co postaví halu, ale lidi do marketingu.

Jak je těžké hledat lidi na trzích, které fungují trochu jinak?

Není to jednoduché. Ale my se vždy snažíme v zahraničí budovat byznys na lokálních specialistech, kteří znají tamní trh. Jinak to nefunguje. Stejně tak je důležité mít místní zápasníky.

Bojovníci Gamechangeru pocházejí z patnácti zemí od Británie po Gruzii. Je to jen otázka výkonnosti, nebo hraje roli i něco jiného?

Je to otázka kvality. I když příběhy jsou důležité, vybírali jsme podle úrovně. Mimochodem třeba John Hathaway z Velké Británie má za sebou boj s Crohnovou chorobou. Vyhrál ji a vrátil se do ringu jako jeden z nejlepších. Podle mě má nemalou šanci celou pyramidu vyhrát. Takže je s ním spojen i mimořádně zajímavý příběh, ale zároveň i mimořádná kvalita. Samozřejmě je fajn, že obyvatelé ostrovů tam mají Brita, ale to by ho samo o sobě nenominovalo. Zmínil jste bojovníka z Gruzie. Amiran Gogoladze je tam také vysloveně díky výkonnosti. Je to velké zvíře, které vyhrálo 14 zápasů a má pouze tři porážky s těmi nejlepšími.

„ Prodat lístek je dnes z hlediska marketingových nákladů rozhodně náročnější než v minulosti. “

Lidé dnes mají hlouběji do kapsy. Je to vidět na maloobchodních tržbách. Jak to ovlivňuje vás?

Prodat lístek je dnes z hlediska marketingových nákladů rozhodně náročnější než v minulosti. Existuji dokonce studie, že firmy, které v krizi přestaly investovat do reklamy a propagace, své pozice ztratily. A málokdy se jim podařilo se na ně vrátit. Proto je pro nás důležité investovat do reklamy a marketingový rozpočet jsme pro tento rok zvýšili o desítky procent. Tím spíš, že jsme ve fázi růstu.

Chcete se tím odlišit od konkurence?

My za konkurenci vnímáme skutečně celý trh se zábavou. Nejen ostatní MMA. Takže těžko odpovědět. I proto se zaměřujeme hlavně na sebe.

Proč začínáte v Ostravě?

Ostrava je klíčové město. Má nejlepší fanoušky na světě. Lidé tam nejen chodí na turnaje, ale vysloveně tím žijí, a díky tomu mají akce opravdu skvělou atmosféru.

Jak dlouho trvá prodej lístků, než se hala naplní?

Na Štvanici máme open air turnaj, který bez jediného oznámeného bojovníka dokážeme prodat za 100 hodin. Jiné turnaje se prodávají třeba měsíc, ale i půl roku, zaleží na velikosti. Ostrava se prodala zhruba za dva měsíce. Samozřejmě O2 arena pojme dvacet tisíc lidi, takže u té to trvá déle.

Nikolas Pátek (31)

Nikolas Pátek je marketingovým ředitelem ve společnosti Oktagon MMA. Ve společnosti působí od roku 2021, v minulosti pracoval například pro výrobce razítek a mobilních tiskáren Colop či slovenskou internetovou mediální společnost Centrum Holdings.