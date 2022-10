O2: Chceme k nám dostat ty nejlepší lidi na trhu | E15.cz

Nacházíme se v ekonomicky složité době. Řada firem má existenční problémy. Nabírá vůbec nyní O2 nové zaměstnance? Nepropouštíte?

Stále nabíráme lidi a propouštění se u nás rozhodně nechystá. Všichni vnímáme, co se děje v oblasti cen energií nebo konfliktu na Ukrajině, ale na chod firmy a její ekonomickou stabilitu to nemá zásadní vliv. Nábory jsme díky modernímu technologickému zázemí nezastavili ani v první vlně pandemie, kdy bylo obtížné se potkávat. O2 musí fungovat za jakýchkoliv okolností. Jsme součástí kritické infrastruktury státu a naše služby používá denně pět milionů zákazníků. Proto i teď aktivně hledáme ty nejlepší lidi na trhu.

To skoro vypadá, že se za poslední dva roky na trhu práce nic moc nestalo.

Za poslední dva roky se samozřejmě situace na pracovním trhu v Česku změnila. I v našem segmentu jsme v období pandemie zaznamenali velký přísun lidí z oblasti hotelnictví a gastronomie. Byla to ale relativně krátká epizoda, protože tito lidé zase postupně odešli. Zkrátka se v práci pro telekomunikační firmu nenašli. Firmy, jako jsme my, jsou teď častěji v hledáčku lidí, kteří preferují stabilní práci a silné zázemí. Uchazeči dobře znají naše služby a vědí, že tady budeme i v budoucnosti. Na každém pohovoru se ptáme, proč si vybrali O2. A skutečně se mezi důvody teď častěji objevuje jistota.

Není ale nabírání způsobeno i velkou fluktuací? Třeba v zákaznických centrech? Tam se přeci lidé tradičně hodně točí.

Máte pravdu, historicky to byla místa s vysokou fluktuací. Lidi moc nelákalo pracovat na takovém místě. Fluktuace se u nás začala snižovat, a to meziročně o 50 procent ještě než přišla energetická krize a konflikt na Ukrajině. Její pokles nám ale nespadl do klína. Změnili jsme totiž fungování na zákaznických centrech. Dáváme také větší prostor pro rozvoj lidí, a to jak manažerů, tak řadových zaměstnanců. Odráží se to i v našich interních průzkumech, které ukazují, že nám roste spokojenost zaměstnanců. Práce naše kolegy naplňuje, dále se rozvíjí. Operátorská židle je podle mě skvělý odrazový můstek, jak se dostat do velké firmy, rozvíjet se a kariérně růst. Jen za letošní rok přešlo z call centra na vyšší zodpovědnější pozici 27 zaměstnanců.

„ Speciálně lidé z oboru IT práci sami příliš aktivně nehledají. Abychom je do O2 získali, musíme je oslovit s nabídkou konkrétních projektů, které jim z profesního hlediska dávají smysl. “

Když se podíváme na aktuálně vypsané pozice v O2, tak jich je skoro stovka z oboru IT. Je pořád tak těžké sehnat “ajťáky“?

Ajťáků je na trhu pořád zoufale málo. S tímto deficitem se potýkají prakticky všechny technologické firmy v Česku. Telekomunikace už dávno nejsou jenom operátoři. I u nás je to hodně o vývoji aplikací, testování, Business Intelligence nebo IT infrastruktuře. Takže se o kvalitní lidi přetahujeme nejen s telco firmami, ale obecně s celým segmentem IT, ve kterém je dlouhodobě největší poptávka po lidech.

Jak se s tím vypořádáváte?

U netechnických pozic, to znamená například obchodních nebo marketingových, funguje stále nejlépe inzerce. Když ale hledáme lidi na technické pozice a do IT, musíme na to jít jinak. Sledujeme nejrůznější specializované komunity, jako jsou například ty z oblasti security nebo vývoje. Speciálně lidé z oboru IT práci sami příliš aktivně nehledají. Abychom je do O2 získali, musíme je oslovit s nabídkou konkrétních projektů, které jim z profesního hlediska dávají smysl. Tohle nejsou lidé, kteří řeší primárně výši platu a benefity. Potřebují adekvátní uplatnění. A to se jim snažíme nabídnout.

Využiji teď příležitosti, že je tu s námi i Kristýna Strýčková, která se věnuje employer brandingu a je zapojena do talentového programu O2. Je z vašeho pohledu talentový program O2 přínosný?

Kouzlo našeho talentového programu je hlavně v individualizaci. Úplně na počátku jsem velmi ocenila osobnostní diagnostiku, kterou každý účastník programu prochází. Ukázala mi mé silné stránky. Učím se s nimi pracovat a dále je rozvíjet. Obrovskou přidanou hodnotu vidím také v mentoringu, kterým procházíme. Líbí se mi, že jsme si nastavili konkrétní individuální cíle, kterých chceme dosáhnout během šesti, devíti a 12 měsíců. Talentový program není o tom, že by se z nás měli stát manažeři nebo ředitelé. Cílem je rozvíjet měkké i tvrdé dovednosti, abychom se dokázali posunout mentálně i pracovně o kousek dál.

Jak takový mentoring vypadá v praxi? Není to jen taková líbivá nálepka, která pak v praxi nefunguje, protože mentoři nemají věčně čas?



Mentoring probíhá vždy s některým manažerem nebo ředitelem. Je to na volbě každého účastníka programu. Například mým mentorem je generální ředitel O2 Jindra Fremuth. A opravdu s ním mohu pravidelně řešit svůj profesní rozvoj, předává mi své zkušenosti i čas. V rámci talentového programu jsem si sama definovala oblasti, ve kterých se chci zlepšovat. S naší koordinátorkou programu pak řešíme můj rozvojový plán, plán workshopů a tréninků. V talentovém programu je nás momentálně 26. Nominace probíhají tak, že manažeři vybírají své podřízené, kteří dlouhodobě přichází s novými nápady a inovacemi. Jsou to tedy zaměstnanci se změnovým myšlením, kteří jsou kreativní a posouvají věci dopředu. Zkrátka se nespokojí jen s tím, co už tady bylo.

Čemu se v rámci programu věnujete vy?

Když jsem vstupovala do talentového programu, byla pro mě jasnou volbou firemní kultura. A právě o tuto oblast jsem svoji práci rozšířila. Součástí firemní kultury je i employer branding, který teď v O2 rozjíždím. Jsou to projekty, které mě neskutečně baví, takže jim ráda více času věnuji.

Pavel Milec a Kristýna Strýčková ze společnosti O2 Autor: E15 Michael Tomeš

Další otázka míří na Pavla Milce. Zmínili jsme employer branding. Proč je tato disciplína dnes pro O2 tak důležitá?

Odpovím trochu zeširoka. S většinou nových zaměstnanců se potkám v den nástupu a pak po třech měsících. Když se jich ptám, co se jim v O2 líbí a nelíbí, tak od nich často slýchám, že se báli na pozici v O2 přihlásit. Další část lidí zmiňuje, že se obávali velikosti firmy. Po několika týdnech ale tito lidé oceňují, jak u nás funguje otevřená kultura, jací jsou u nás zaměstnanci, jak je práce rozmanitá a jaké se jim dostalo při adaptaci péče. Zkrátka, že je to úplně jiná firma, než jak si před nástupem představovali. A to je právě o té disciplíně, které se říká employer branding. Když přišla Kristýna v rámci talentového programu s ideou, že by se chtěla věnovat firemní kultuře a zaměstnavatelské značce, tak jsem byl jednoznačně pro. Chceme i navenek ukázat, že se práce v O2 nemusí nikdo bát.

Prozradíte, na čem tedy značku zaměstnavatele postavíte?

Určili jsme si tři základní pilíře. Jsou to technologie, odměna a zaměstnanecký rozvoj. Chceme k nám nalákat další lidi, tak jim musíme nabídnout nejen vlastní špičkové technické vybavení ale i možnost „hrát si“ s technologickými novinkami, jako jsou nové telefony, příslušenství nebo třeba moderní technika na hybridních konferencích. Dalším pilířem je nadstandardní finanční i nefinanční odměna. Kromě běžných benefitů u nás mají zaměstnanci například příspěvek 18 tisíc korun na nový telefon, 18 tisíc benefitních bodů, slevovou kartu na benzín, volání a data za pár korun nebo třeba slevy na O2 produkty pro rodinu. No a třetím bodem je zmiňovaný rozvoj. Chci, aby to tady lidi bavilo, aby nepracovali tzv. do šuplíku, ale jejich projekty se skutečně realizovaly. Když se nám povede získat talentované lidi, kterým dáme příležitost, jsem přesvědčen, že jejich příběhy budou inspirovat další. Od listopadu spustíme speciální kampaň, která prostředí v O2 a celou firemní kulturu uchazečům představí.

Kristýno, vy kampaň řídíte. Jak bude konkrétně vypadat?

V O2 máme desítky, možná i stovky typů pozic, navíc v různých regionech. Nechtěli jsme vytvořit jednu univerzální tvář. Vybrali jsme si několik zaměstnaneckých skupin a každé skupině ušijeme na míru komunikaci. Důležitá je pro nás autentičnost, takže se v kampani objeví reální zaměstnanci O2, žádní najatí herci nebo fotobanka. Chceme, aby se s nimi potenciální uchazeči identifikovali, aby ucítili skutečnou atmosféru v O2. Kampaň bude v onlinu a na sociálních sítích k vidění od půlky listopadu. Od ledna pak také na billboardech a citylightech v Praze, Ústí nad Labem a Ostravě.

Pavel Milec (45)

Vystudoval obor telekomunikace na ČVUT v Praze, poté pracoval jako IT specialista pro firmy FM Logistic a Direct Parcel Distribution. Do O2 nastoupil v roce 2007 jako projektový manažer. V letech 2010 - 2012 působil jako ředitel pro zákaznickou spokojenost v dceřiné společnosti O2 Slovakia, v roce 2013 se vrátil do českého O2 jako ředitel call center. Od ledna 2019 je personálním ředitelem společnosti O2.

