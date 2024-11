Chcete stabilní cenu energií? Fixace přináší jistotu výměnou za nižší flexibilitu

Výdaje na energie tvoří jednu z největších položek rozpočtu domácností. Pokud nechcete čelit nepříjemným překvapením, je potřeba výběr dodavatele dobře zvážit. K zásadním rozhodnutím přitom patří i otázka, zda cenu fixovat a na jak dlouho. Co ceny udělají, neví s jistotu nikdo. Ale fixace dává určitou stabilitu.

Ceny energií samozřejmě odrážejí tržní vývoj. V současnosti se nacházejí dokonce i pod úrovní původních vládních stropů, ale nedosahují cen před pandemií a válečným konfliktem na Ukrajině. Dodavatelé energie nakupují na energetických burzách, kde se snaží získat co nejlepší kontrakty. Pokud vám nabídnou fixní cenu na určité období, mělo by to znamenat, že za ní zajistili i dostatek energie.

Aktuálně se na trhu často objevují fixní smlouvy s platností na dvanáct až 24 měsíců, které bývají během topné sezóny výhodnější oproti nové formě spotových nabídek. U těch se fixovaná cena mění každý měsíc a zohledňuje aktuální stav na trhu.

Chce to spolehlivého dodavatele

Během nedávné energetické krize také mnoho zákazníků pocítilo problémy spojené s nestabilními dodavateli. Některé nové nebo menší firmy nebyly schopné dostát svým závazkům, což mělo dopad na jejich zákazníky. Proto je při výběru důležité zvážit, jak dlouho je dodavatel na trhu a jaká je jeho finanční stabilita.

Společnosti, které jsou součástí velkých energetických skupin, obvykle poskytují vyšší jistotu, že budou schopné svým závazkům dostát. Ale i menší dodavatelé mohou být dobrou volbou, pokud nabízejí transparentní služby a jasné obchodní podmínky. Pečlivé prostudování obchodních podmínek je klíčem k tomu, abyste se vyhnuli nepříjemným závazkům. Fixace ceny sice přináší jistotu na určité období, avšak obvykle znamená i méně flexibility v případě, že trh je nestabilní a ceny kolem vás klesají.

Existují i krátkodobé fixace

Než smlouvu podepíšete, zkontrolujte, zda vám daný dodavatel poskytuje podmínky, které odpovídají vašim potřebám. Zda se nezavazujete k úvazkům, které by vás mohly zbytečně omezit. Může se stát, že ve smlouvě na pevné období, například na dva roky, s vysokými sankcemi za předčasné ukončení, jsou ceny vágně formulované. To je jedna z taktik, kterou někteří dodavatelé používají, aby si nechali otevřenou možnost ceny jednostranně upravovat, i když zákazník očekává, že jsou fixní.

Typickou větou, při které byste měli zpozornět, je například: „Cena může být změněna v závislosti na situaci na trhu.“ Tato formulace umožňuje dodavateli ji upravit, když to odůvodní zvýšením nákladů na nákup energií. Přesný mechanismus, kdy a jak k úpravě ceny dojde, však není ve smlouvě uveden. Pokud preferujete volnost a možnost měnit dodavatele bez závazků, existují i krátkodobé fixace, například na měsíc. Dlouhodobá fixace na dvanáct nebo 24 měsíců ale zůstává aktuálně nejvýhodnější pro ty, kteří si chtějí zajistit stabilní cenu v období růstu tržních cen.

Podpora, když se vyskytne problém

Nastane-li problém, je klíčový kvalitní zákaznický servis. Před volbou dodavatele se informujte, jaké možnosti komunikace a podpory nabízí. Rychlá dostupnost pomoci a přehledné možnosti kontaktu mohou významně přispět k vaší spokojenosti. Usnadní to portály a aplikace, kde budete mít veškerou smluvní dokumentaci o svých odběrných místech pohromadě.