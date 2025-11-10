Chytré technologie zásadně mění dopravu. Auta mluví mezi sebou i s infrastrukturou
Velkou pozornost v poslední době sice přitahuje elektromobilita, ale dopravu dnes zásadně mění i chytré technologie. A ty využívají také vozy se spalovacími či hybridními motory. Auta dokážou varovat před ledovkou nebo třeba zajistí bezpečnější a plynulejší dopravu.
Čidla, radary a komunikační jednotky, to vše umožňuje řidičům posledních generací vozů nejen ulehčit řízení v provozu, ale mnohdy také zajistit bezpečnější jízdu nebo pomoci v nouzi. Všechny možné senzory a propojení s digitální infrastrukturou jsou schopné sbírat a v reálném čase sdílet nejen data o provozu, ale také stavu silnic a počasí.
Například technologie V2X (Vehicle-to-Everything) zajistí, že si vozidla mezi sebou a dopravní infrastrukturou vymění informace. Konkrétně pokud jedno auto zaznamená kluzkou vozovku či prudké brzdění, systém během zlomku sekundy informuje ostatní, že se blíží riziko. Díky tomu se zmenšuje pravděpodobnost hromadných nehod.
Přesná detekce kritických situací
Podle Ministerstva dopravy tak už nejde o vizi budoucnosti, ale o realitu. Česko je aktivním členem evropské iniciativy (C-Roads Platform), která se zaměřuje na takzvané kooperativní systémy C-ITS a právě ty se už na klíčových českých dopravních tepnách postupně zavádějí. „Doprava v Česku se vyvíjí a my chceme, aby byla co nejbezpečnější a nejefektivnější. Proto jsme začali s nasazováním C-ITS na dálnicích D0, D1, D2, D5, D8, D10 a D11. Je to další krok směrem k digitalizaci dopravy a lepší ochraně řidičů,“ cituje ministerstvo generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla. A ten dodává, že se systém postupně rozšiřuje i do měst, jako jsou Brno, Mladá Boleslav, Karlovy Vary, Hradec Králové a Plzeň.
Zmíněný systém využívá moderní technologii ITS G5 a 5G komunikaci, které jsou zárukou mimořádně rychlé odezvy. Zprávy se přenášejí až desetkrát za sekundu, což umožňuje přesné detekování kritických situací. Důležité informace se následně zobrazují na displeji přímo ve vozidle, a řidič tak má vždy aktuální přehled o situaci na silnici. „Například včas zjistí, že se blíží vozidlo záchranné služby, a může rychle uvolnit cestu,“ přibližuje Martin Volný, ředitel společnosti Intens, dceřiné firmy O2 Czech Republic, která se na zavádění systému podílí. „Digitální dopravní značky zobrazované přímo na displeji auta navíc pomohou s orientací v měnících se podmínkách. Jízda tak může být bezpečnější, plynulejší a předvídatelnější.“
Technologie, která šetří minuty i životy
S daty z chytrých vozidel dnes pracují nejen automobilky, ale také správci infrastruktury. V Česku například společnost Vars Brno vyvíjí systémy, které umožňují
dopravní data v reálném čase vyhodnocovat a promítat do řízení provozu. „Velkou výhodou je možnost okamžité reakce na náhlé změny počasí, jako jsou přívalové deště, vánice nebo námraza, které mohou situaci na vozovce dramaticky zhoršit. Prediktivní systémy tak nejen zvyšují bezpečnost, ale zároveň umožňují efektivnější a cílenější údržbu,“ říká Robert Knap z této společnosti. Místo zbytečných výjezdů se pak technika podle něho nasazuje jen tam, kde je skutečně potřeba.
Dopravní data ale neslouží jen k prevenci. V případě nehody mohou telematické systémy odeslat automatické hlášení o nárazu, poloze i intenzitě srážky. Na základě těchto dat dokážou dispečinky záchranného systému reagovat téměř okamžitě a navést posádky po nejrychlejší možné trase. Záchranka tak nepřijíždí naslepo – a pokud je systém napojen i na řízení semaforů, může být na trase vytvořena „zelená vlna“, která urychlí zásah.