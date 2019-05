Cigarety jednou zmizí, trh změní inovace a alternativy, říká Andrea Gontkovičová | E15.cz

Vaše společnost je v povědomí mnoha lidí zaškatulkovaná jako tabáková firma, ale v posledních letech se stále více věnujete inovacím, které jsou spojené s moderními technologiemi. Jak moc se tím mění strategie Philip Morris International?

Změna a transformace, kterou ve Philip Morris procházíme, jsou zásadní. Nastoupili jsme cestu, která je jednosměrná. Už z ní není návratu.

Skutečně si myslíte, že už se to nezmění?

Jsem o tom přesvědčená. Může to být pro někoho paradoxní, ale my sami si vypouštíme jeden bazén našeho podnikání. Známe problémy, ale současně i řešení, které nás ke změně vedly. Náš nový byznysový model se jmenuje „budoucnost bez kouře“.

Co si máme pod tím konkrétně představit?

Vývoj alternativ, například IQOS či dalších platforem, na kterých dál intenzivně pracujeme.

Podle dostupných údajů jste od roku 2008 investovali více než šest miliard dolarů do výzkumu a vývoje a zaměstnáváte i přes čtyři sta vědců, inženýrů a techniků, kteří se tomu věnují. Hledají něco, co si v současnosti možná ani neumíme představit?

Objevujeme nová řešení, která souvisejí s problémy s kouřením. Věnujeme se nalézání alternativ již přes deset let a slouží nám k tomu i vědecké a výzkumné centrum Cube ve švýcarském Neuchâtelu. Před časem jsme si ani my, ani odborná veřejnost neuměli představit, že s námi na problémech s kouřením budou tak úzce spolupracovat i lékaři, chemici, experti na biologii či designéři. Protože tabák v klasické cigaretě hoří a při tom se vylučují i škodlivé látky, hledáme pro spotřebitele řešení, které by jeho potřeby naplnilo způsobem, který bude zaručeně méně škodlivý.

Kam až může vývoj v tomto směru zajít?

Náš IQOS je sice daleko méně škodlivý, oproti klasickým cigaretám produkuje o 95 procent méně škodlivých látek a představuje tedy nižší riziko pro zdraví než cigarety. Ale upozorňujeme, že není bez rizika. Obsahuje totiž návykový nikotin. Ten je pro některé skupiny lidí poměrně nebezpečný, například pro mladistvé, těhotné ženy, kardiaky a podobně.

André Calantzopoulos, CEO Philip Morris International, přišel se sloganem „budoucnost bez kouře“. Znamená to, že klasickým cigaretám, jak je známe dnes, jednou odzvoní?

Věřím tomu. Je přirozené, že v 21. století se všechno posouvá k tomu, aby si člověk mohl vybrat lepší a jiné možnosti.

Je podle vás možné, že by regulátor, potažmo stát, v budoucnosti klasické cigarety zakázal?

Umím si představit, že jednou může dojít i k úplnému zákazu klasických cigaret.

Vy jako zástupkyně tabákové společnosti připouštíte, že by se mohly zakázat cigarety? Není to postavené na hlavu?

Není. Pokud bude na trhu dostatečně velké množství alternativ s prokazatelně nižším rizikem, tak takový krok je představitelný. Nevím, kdy by se tak mohlo stát, ale myslím si, že výhledově to může přijít.

Je pravda, že mnoho věcí se radikálně a rychle změnilo. Například mobily, počítače, internet, možná to nastane i v případě cigaret. Jak se dál změní možnosti pro kuřáky?

IQOS je na trhu několik let, ale pořád je předmětem vědy, výzkumu i vývoje. Máme i další tři platformy. Lidé mají u toho různá přání, taky chodíme každý v jiných šatech. V inovacích jsme v našem oboru na světové špičce, to je nepochybné. Vlastníme k tomu přes 4600 patentů, to o mnohém vypovídá.

Na cigaretách se přitom dlouho nic neměnilo, zásadní byl v minulosti především vznik strojové výroby a přidání filtru, pak už nic zásadního. Jak je proto dnešní změna klíčová?

Jsem bytostně přesvědčena, že je naprosto zásadní. Taková změna se děje jednou za sto let. Alternativy mění život nejenom kuřákům, ale i nekuřákům. Například v České republice to probíhá velmi úspěšně, protože ke konci minulého roku jsme měli zaregistrovaných 225 tisíc uživatelů IQOS. Podle našich zjištění u něj zůstane kolem 80 procent lidí.

Říká se, že cigarety se neprodávají, jen se kupují. Mění se i celá filozofie prodeje?

Ano. U cigaret nedostanete tak podrobné informace od prodejce o výrobku. U alternativy se vede se zákazníkem diskuze o motivaci změny. Zařízení můžete také v případě problémů vyměnit, přivezou vám ho například domů, je to jiný způsob prodeje i jiný servis a služby. U klasických cigaret nic takového neexistuje. A my nechceme, aby se někdo vracel ke kouření cigaret. Důvodů je hodně, například zdravotních.

Na rozdíl od alkoholu tabákové výrobky kromě prodejních míst nesmějí mít žádnou reklamu. Doba celosvětově slavné reklamy Marlboro s kovbojem je pryč. Může se i v tomto směru pak něco změnit?

To netuším. Nepožadujeme v tomto směru nějaké změny. Něco jiného je reklama a něco jiného právo spotřebitele na co nejlepší informace. Pro budoucnost je to důležité, zejména při rozšiřování nejrůznějších alternativ – aby se každý mohl rozhodnout na základě dostatečných informací.

Jak na tento stav reagují zaměstnavatelé? Přece kdyby někdo nechodil na kuřácké pauzy a mohl na pracovišti použít něco jiného, tak to ušetří čas a produktivita práce vzroste.

Zaznamenali jsme v tomto směru zájem na několika úrovních. Kromě efektivity to může zásadně ovlivnit i bezpečnost práce. Naše alternativa totiž nehoří. To je dost podstatné. Některé firmy chtějí tyto možnosti poskytnout zaměstnancům jako benefity.

Nemyslíte, že by to byl zlom, kdyby tabákové společnosti spolupracovaly s jinými firmami na tom, aby se někdo zbavil kouření cigaret?

Určitě. Už se to dokonce děje i v České republice. Například Škoda Auto má dlouhodobý odvykací program na kouření. Pokud někdo nechce přestat, mohl by zkusit právě nějakou alternativu. Už se to zkouší i tady.

V polovině května budete kandidovat do představenstva Svazu průmyslu a dopravy. Pokud byste byla zvolena, bylo by to poprvé, co by tam seděl zástupce tabákového průmyslu. Co vás k podobnému kroku vede?

Jsme dlouholetým členem Svazu průmyslu a dopravy, proto ta myšlenka není nijak nová. Navíc vnímáme svaz jako velmi silný hlas průmyslu v Česku, který zastupuje malé, střední i velké firmy. Chceme v něm nabídnout moje znalosti i znalosti naší velké korporace, která má sice dlouhou tradici, ale současně se rozhodla pro zásadní změnu. Mohla by to být inspirace, předání zkušeností a nabídka na pomoc ostatním, které nějaká hluboká transformace čeká. Trh je nekompromisní, kdo nedrží krok a nezmění se, může zahynout.

Pokud byste byla zvolena, co konkrétně pak ve Svazu průmyslu a dopravy chcete dělat?

Jednak se zasadit o lepší evropskou legislativu, mému srdci jsou velmi blízké také inovace a chtěli bychom zlepšit podnikatelské prostředí u nás.

Co by se v Česku mělo změnit, aby se podnikatelské prostředí zlepšilo?

Chce to ještě větší transparentnost a předvídatelnost v oblasti daní, v oblasti minimální mzdy či při odvodech. Lépe se podniká v prostředí, ve kterém by se dal nastavit například tříletý daňový plán. Pak se umíme lépe přizpůsobit, na rozdíl od rychlých a nečekaných změn. Kdyby to tak bylo, je to „win-win“ jak pro regulátora, tak pro firmy. To bych chtěla prosazovat.

Nebude na překážku, že jste obrovská nadnárodní korporace?

My ale jen v Kutné Hoře zaměstnáváme téměř 900 lidí. Pracují tam celé generace rodin z regionu, to je dlouhodobá a neocenitelná domácí zkušenost. Dále máme subdodavatele, přes které zaměstnáváme dalších 3400 lidí. Patříme tak mezi velké zaměstnavatele v České republice. Takže náš pohled není jenom pohledem nadnárodního korporátu, ale i tradičního a osvědčeného českého výrobce.

Vy kouříte?

Ne.

Co byste tedy jako zástupkyně známé tabákové společnosti poradila kuřákům, kteří chtějí svoji závislost řešit?

Pokud nekouříš, nezačínej. Pokud kouříš, tak i moje děti vědí, že kouření je škodlivé a spojují se s ním mnohá rizika, nejlepší je proto přestat. Když nemůžeš přestat nebo nechceš přestat, určitě přejdi na alternativy, které jsou méně škodlivé. Ve 21. století už skutečně nikdo kouřit nemusí.

Autor rozhovoru je spolupracovníkem redakce