Co 40 minut jedno srdce leteckého motoru. Naší výhodou je specializace, ne objem, říká šéf divize přesného lití PBS Velká Bíteš
V tlamě vakuové pece to žhne. Teplota dosahuje téměř 1500 stupňů a právě tady se z niklových superslitin rodí ve vakuu turbínová kola pro letecké motory. „Co 40 minut jedno srdce leteckého motoru,“ přibližuje Karel Dobrovolný, ředitel divize přesného lití PBS Velká Bíteš. Ze zdejší slévárny zamíří brzy některé z motorů do Spojených států, kam PBS Group přesouvá část své výroby.
Za směnu se ve vaší bítešské slévárně zrodí zhruba jedenáct stěžejních částí leteckých motorů. Stačí to pro pokrytí poptávky?
Zdá se, že to není mnoho, ale na rozdíl od ostatních sléváren, které pracují hlavně na objem, se zaměřujeme na díly s vysokou přidanou hodnotou. V tom spočívá naše unikátnost. Je potřeba si představit, že každý jednotlivý díl, například motoru, prochází několikastupňovým procesem. Materiál, se kterým pracujeme, musí být roztavený na teploty kolem 1500 °C a odlévá se do jednorázových forem, skořepin, které se nejprve musí vyrobit z vytavitelného voskového modelu. Během výroby pak materiál postupně prochází několika fázemi ohřevu, od padesáti do 1100 °C. Teprve pak přijde fáze odlití roztavené slitiny ve vakuu při teplotě kolem 1500 stupňů. Výsledkem je odlitek v hrubé váze 30 až 70 kilo.
Zabýváte se ale nejen leteckými motory.
Ano, vyrábíme například i turbodmychadla pro těžké nákladní vozy nebo lodní motory, což jsou velká turbínová kola s váhou přes 40 kilogramů. Tady už máme dlouholeté zákazníky, mezi něž patří takové společnosti jako švýcarský Accelleron britský Rolls- Royce nebo německé firmy MAN či KBB. Jejich objednávky tvoří nevětší díl objemu naší výroby. V segmentu lopatek plynových turbín pro elektrárny jsou to americké společnosti Ethos a Turbine Services nebo německý Everllence. U všech se řadíme mezi strategické dodavatele a jejich objednávky meziročně rostou v řádu desítek milionů korun. Naším cílem je zachovat si několik klíčových odběratelů, abychom byli co nejméně citliví na změny a výkyvy na trhu.
Jak si stojíte v letectví?
Tady je nárůst obrovský, meziročně o třicet procent. Loni například obrat dosáhl 70 milionů korun, letos očekáváme už sto. A příští rok s plánovanými dodávkami do USA by to mohlo být až 200 milionů korun.
Tyto dodávky zamíří do vašeho nového závodu, který jste před pár týdny otevřeli v americkém Roswellu?
Ano, tam budeme dodávat opracované odlitky pro dva typy našich motorů, TJ40 a TJ80. Podle plánu se jich má příští rok vyrobit zhruba 900 kusů od každého.
Ty už se tedy nebudou vyrábět ve Velké Bíteši?
V řádu stovek kusů ano, ale těžiště výroby se přesune do USA. Ve Velké Bíteši se budeme postupně zaměřovat na větší motory, například aktuálně vyráběné TJ150 a nově uvedený model TJ200. Tyto motory mají ještě vyšší přidanou hodnotu a právě jejich sériová výroba zde zůstane. Každopádně i to je důvod velkých investic, které směřují do rozvoje dalších technologií.
Souvisí to i s vaší spoluprací s firmou Lockheed Martin, které PBS dodává komponenty pro stíhačky F-35?
Nejen kvůli tomu. Musíte vzít v potaz, že každý vyrobený letecký díl, tedy i pro naše další motory, je v ostrém provozu vystavován teplotám 950 stupňů při až 100 tisících otáčkách za minutu. Při tom ale musí zachovávat rozměrovou stálost a mechanické vlastnosti. To klade obrovský důraz na kvalitu zpracování při výrobě i následnou kontrolu. Každá nepřesnost má na spolehlivost motoru vliv. Jednotlivé díly mají proto svůj „rodný list“, který obsahuje veškeré informace. To je na naší výrobě také unikátní a podobných firem je v evropském měřítku jen několik. Přesto stále nejsme soběstační a některé procesy musím zadávat externě. A to chceme změnit.
Karel Dobrovolný, ředitel divize přesného lití PBS Velká Bíteš. |
Co to pro slévárnu znamená?
Letos investici přes 200 milionů korun, která bude směřovat do nových technologií. Například do hipovací pece. Ta, jednoduše řešeno, za teploty až 1200 °C a při vysokém tlaku zpracuje materiál tak, aby ho zbavila vnitřní porozity, čímž se zlepší jeho mechanické vlastnosti. Po uvedení pece do provozu, což plánujeme ještě letos, dokážeme zákazníkům nabídnout tepelné zpracování na míru včetně výzkumu a vývoje. Ale když už jsme zmínili spolupráci pro F-35, nejenom kvůli ní chystáme i další investice. Například chceme být schopni řídit krystalizaci a velikost zrn v jednotlivých odlitcích. Příští rok proto máme v plánu pořídit menší vakuovou pec pro řízené ochlazování, což ve finále znamená opět lepší mechanické vlastnosti a umožní nám to posunout výkon motoru k vyšší efektivitě. Někteří přední výrobci leteckých motorů, jako je třeba Rolls-Royce, to po nás poptávají.
Ve Velké Bíteši se ale kromě strojírenských produktů vyrábějí také kloubní náhrady pro zdravotnictví. Jaký je o ně zájem a jaké s nimi máte plány?
Ano, s tím, jak se zvyšuje dostupnost zdravotní péče, stárne populace a lidé se dožívají vyššího věku, roste i zájem o kloubní náhrady, a to všude v Evropě. PBS Group má ale pobočku také v Indii, kde vidíme potenciál. Tyto náhrady jsou ze speciální kobaltové slitiny.
Karel Dobrovolný
Ředitel divize přesného lití PBS Velká Bíteš působí ve slévárenství už více než dvacet let. Před svým příchodem do firmy pracoval jako manažer technologie a výrobní ředitel ve slévárně v oblasti autoprůmyslu. V únoru letošního roku se stal členem Vědecké rady Fakulty materiálově technologické na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.
Vaše rozsáhlé výrobní portfolio klade velké nároky i na kompetenci vašich zaměstnanců. Co děláte pro to, abyste měli dost technických odborníků?
Není to snadné. Najít lidi, kteří jsou znalí věci, jsou motivovaní a chtějí něčeho dosáhnout, je někdy nadlidský úkol. V minulém roce jsme řešili stabilitu týmu jak v oddělení technologie, tak ve výrobě. Nakonec se nám podařilo kvalifikované pracovníky zajistit, a to i díky rostoucímu povědomí o naší společnosti prostřednictvím médií a odborného tisku. Stáváme se atraktivním zaměstnavatelem pro mladé lidi, kteří chtějí být součástí rostoucí společnosti zaměřené na inovace. Nicméně hledáme další odborníky, máme otevřené pozice třeba na procesní inženýry nebo na materiálové specialisty. Extrémně důležitá je pro nás také spolupráce s výzkumnými institucemi a vysokými školami.
Co studentům nabízíte?
Jezdí k nám na exkurze, mohou také u nás dělat na svých závěrečných pracích, ať už bakalářských, nebo magisterských. Máme velmi dobré vztahy s Vysokou školou báňskou a VUT Brno a můžeme tak přímo jako podnik spolupracovat na vizích vysoké školy, kde vychovávají odborníky, kteří jsou nám šití na míru. Vědí, co je v praxi potřeba a kde je pro ně uplatnění, čemu se mohou smysluplně věnovat. A jsme rovněž v kontaktu s vědeckou obcí, která řeší granty na rozvoj a zkoumání mezních stavů materiálů. Výsledky následně aplikujeme na konkrétní výrobky.