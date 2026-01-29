Další razantní pokles cen energií se čekat nedá, zdůrazňuje místopředseda představenstva E.ON Energie
- Ceny energií se podle E.ON už výrazně snižovat nebudou.
- Firmy se dnes soustředí na vlastní energetická řešení jako jsou fotovoltaika, kogenerace nebo akumulace.
- Místopředseda představenstva E.ON Energie Jan Zápotočný zdůrazňuje, že důležitější, než čekat na zlevnění, je naučit se s energiemi pracovat chytře a efektivně.
Ceny energií se po turbulentních letech sice stabilizovaly, ale další výrazné zlevňování podle místopředsedy představenstva E.ON Energie Jana Zápotočného očekávat nelze. V rozhovoru pro E15 popisuje, proč se hlavní prostor pro úspory přesouvá od samotné ceny ke způsobu využívání, digitalizaci a vlastním řešením. A také proč už dnes nejde jen o to, kolik platíme, ale jak chytře s dostupnými zdroji nakládáme.
Jak se podle vás bude letos vyvíjet cena energií? Lze očekávat razantní zlevnění?
S největší pravděpodobností nedá, i když se vždy snažíme promítat vývoj na energetických trzích do koncových cen zákazníků. Právě proto jsme například loni nefixované ceníky zlevňovali rovnou dvakrát nebo jsme opakovaně vydali nové a levnější produkty na dobu neurčitou. A ceny jsme snížili i od ledna letošního roku, kdy nám pomohlo i vyjmutí poplatků za podporované zdroje z regulované ceny. Nicméně letos je situace jiná. Velkoobchodní ceny jsou stabilnější než v posledních letech, ale pořád tu jsou faktory, které výraznější pokles nepřipouští. Tedy geopolitika, vývoj spotřeby plynu nebo logické náklady na energetickou transformaci. Jinými slovy: ceny jsou stabilnější, ale návrat k levným energiím z dob před krizí se čekat nedá.
Pokud ke zlevňování na energetických trzích nedojde, kde hledat úspory?
V praxi se stále více ukazuje, že největší úspory nevznikají na trhu, ale v samotném způsobu práce s energiemi. Lze využívat možností, které přináší moderní energetika, například sdílet elektrickou energii nebo zvolit si produkty zohledňující flexibilitu. Na první pohled mohou působit složitě, ale dodavatelé už dnes řadu z nich dokáží zjednodušit tak, že jsou srozumitelné pro všechny. Patří sem i řízení spotřeby, ale také volba služeb, u kterých zákazník neplatí za věci, které nepotřebuje. Digitalizace zase umožňuje dodavatelům snížit část provozních nákladů a pokud je promítnou do ceny, může to mít reálný finanční efekt.
Využívají lidé už digitální služby častěji?
Ano, většina lidí si už běžné věci vyřizuje online. Například změny záloh, samoodečty, kontroly plateb. Před pár lety to takto masově nevypadalo. Dnes už si ale uvědomují, že rychlejší, efektivnější online obsluha může mít dopad i na cenu. I proto jsme od ledna nabídli produkt stavěný právě na tomto principu, tedy na nižší ceně díky tomu, že zákazník zvládne většinu věcí digitálně. Už v létě jsme si ho vyzkoušeli pro nové odběratele a zájem byl veliký, od ledna jsme tak produkt rozšířili na celé portfolio. Vedle toho jako dodavatelé můžeme díky digitalizaci rychleji využívat data o zákaznících a máme jim možnost nabízet odpovídající produkty. V budoucnu by to mělo umožnit i nadále efektivně snižovat náklady na energie.Místopředseda představenstva E.ON Energie Jan Zápotočný |
Jan Zápotočný
V představenstvu E.ON Energie působí Jan Zápotočný od jara 2018. Má zde na starosti podporu a řízení obchodu.
Dříve pracoval na pozici obchodního ředitele ve slovenské Telefónice O2, byl jednatelem ve společnosti ČEZ Prodej, kde odpovídal za prodeje a prodejní kanály.
Před příchodem do E.ONu působil v posledních třech letech jako člen představenstva ve slovenské pojišťovně NN, kde měl na starosti zejména o prodej a marketing.
A není čistě online přístup pro některé odběratele rizikem?
Je důležité držet rovnováhu. Online cesta má smysl u věcí, které lidé zvládnou sami a rychle. Pokud ale někdo potřebuje asistenci nebo řeší specifickou situaci, musí mít možnost obrátit se na člověka. Proto má například u nás stále dostupné callcentrum i kamenné pobočky, kde jsou připraveni pomoci klientům ve složitějších případech.
Jaký velký finanční rozdíl dnes může vhodný tarif nebo efektivní obsluha přinést?
Člověk musí vědět, jak s energiemi pracuje, co potřebuje a podle toho volit produkt, který co nejlépe odpovídá jeho potřebám. Pro někoho může být takový digitální produkt úsporou v řádu stovek až malých tisíců korun ročně, někdo zase ocenění, že v jiných produktech má možnost využít služeb elektrikáře v hodnotě 5 000 Kč zdarma. Nebo neřešit revizi kotle, kterou za něj v ceně plynu uděláme. Využití produktu je jeden krok, ale práce se spotřebou druhá.
Co firmy? Jaké jsou jejich možnosti pro další úspory?
Firmy už dnes neuvažují jen nad cenou dodávky. Pro řadu z nich je klíčové mít vlastní energetickou koncepci, ať už jde o fotovoltaiku, kogeneraci, akumulaci nebo flexibilní řízení spotřeby. Je to způsob, jak snížit náklady, zvýšit energetickou soběstačnost a zároveň zvýšit odolnost vůči výkyvům trhu. Podnik, který má možnost investovat, ale dívá se jen na cenu komodity, si zbytečně zužuje možnosti. Vlastní řešení se postupně stává standardem, nejen výhodou.