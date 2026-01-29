Tesla vloni propadla téměř o polovinu. Může za to konkurence z Číny i samotný Musk
- Zisk výrobce elektromobilů Tesla se v loňském roce propadl.
- Americkou firmu na trhu nahradil čínský konkurent.
- Kromě rostoucí konkurence automobilce škodí výhrady zákazníků k Elonu Muskovi.
Zisk Tesly se v loňském roce propadl o 46 procent na 3,8 miliardy dolarů (zhruba 77 miliard korun). Tržby se snížily o tři procenta na 94,8 miliardy dolarů. Oznámila to ve čtvrtek firma, v jejímž čele stojí miliardář Elon Musk. Uvedla rovněž, že investuje zhruba dvě miliardy dolarů do Muskovy společnost xAI zabývající se umělou inteligencí (AI).
Společnost Tesla již začátkem ledna oznámila, že její celosvětový odbyt vloni klesl na 1,64 milionu vozů z 1,79 milionu v předchozím roce. Americkou firmu tak v čele světového trhu s elektromobily nahradil čínský konkurent BYD. Ten vloni zvýšil prodej elektromobilů na rekordních 2,26 milionu vozů z 1,76 milionu v předchozím roce.
K loňskému poklesu poptávky po elektromobilech značky Tesla kromě rostoucí konkurence přispěl rovněž nižší zájem ze strany zákazníků, kteří mají výhrady k Muskovým politickým aktivitám.
Zrušení daňové úlevy na elektroauto
V samotném čtvrtém čtvrtletí se odbyt Tesly snížil na 418 227 vozů ze 495 570 vozů před rokem. V tomto období jej negativně ovlivnilo rovněž rozhodnutí administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zrušit od konce září daňovou úlevu 7500 dolarů (přes 150 tisíc korun) při nákupu elektromobilu ve Spojených státech.
Musk, který je v současnosti nejbohatším člověkem na světě, podporoval Trumpa ve volební kampani a po jeho vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.
Musk je největším akcionářem Tesly. Je také například zakladatelem vesmírné společnosti SpaceX a majitelem internetové sociální sítě X. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku zhruba 677 miliard dolarů (téměř 14 bilionů korun).