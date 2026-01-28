PSN koupila pozemky na jednom z posledních brownfieldů v centru Brna. Postaví tu byty
- PSN je novým vlastníkem dříve chráněného území v Brně.
- Dohromady jde o 1,5 hektaru plochy v centru.
- Developer tu chce postavit byty.
Developerská společnost PSN koupila dva pozemky v Brně, oba od energetické společnosti E.ON. V lokalitě se hojně staví, tyto pozemky jsou jedním z posledních brownfieldů v samotném centru moravské metropole. Společnost tu má v plánu zachovat původní činžovní domy a k nim připojit moderní část.
Zdejší areál vznikl už za první republiky. Tehdy ale místo sloužilo pro bydlení. Právě to sem chce nyní PSN vrátit. Pozemek podél ulice Cejl koupila spolu s dalším poblíž brownfieldu, kde vzniká konkurenční projekt UDI GroupBrno Jedna. Dohromady pak na sceleném 1,5 hektaru velkém pozemku postaví až 400 bytů.
Jde přitom o skvělou polohu, odkud je to kousek na hlavní nádraží, náměstí Svobody nebo Malinovského náměstí. „Naším cílem je citlivě pracovat s historií místa a současně přinést moderní městské bydlení,“ říká ředitel brněnské pobočky PSN Petr Pospíšil.
Bývalé chráněné území
Lokalita sloužila doteď administrativě, nacházely se tu sklady i technické zázemí. V areálu stojí rovněž budova bývalé městské parní elektrárny z konce devatenáctého století, která je památkově chráněná. „Celý areál byl dosud uzavřeným územím. PSN plánuje navrátit lokalitě její původní rezidenční funkci. Vznikne projekt doplněný o výjimečný koncept bydlení, který v Brně nemá obdoby,“ dodává Pospíšil, s tím že chtějí ve městě představit populární bydlení v loftech.
E.ON společnost miliardáře Václava Skaly vybral z vícero zájemců. Hodnotu transakce firmy nesdělily. Její součástí je nicméně i zmíněná památkově chráněná budova.