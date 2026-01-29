Olympiáda startuje za týden, v Itálii je stále staveniště. Podívejte se na fotky přímo z místa
- Už 6. února v Itálii oficiálně startují zimní olympijské hry.
- I když přípravy vrcholí, některá sportoviště, včetně hokejové haly Santa Giulia, se dokončují na poslední chvíli.
- S rostoucím zájmem o olympiádu stoupají i ceny ubytování – během konání her až trojnásobně.
Zimní olympijské hry se po 12 letech vracejí do Evropy. Hlavními hostiteli sportovního svátku budou od 6. do 22. února italská města Milán a Cortina d'Ampezzo, která nabídnou unikátní kombinaci městských sportovních arén a horských areálů. Itálie chce navíc udělat dojem – její hry mají být údajně příkladem udržitelnosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Očekává se účast zhruba 2900 sportovců z více než 90 zemí světa, v plánu je 16 sportů a 116 medailových disciplín.
Kvůli snaze co nejvíce využít stávající infrastrukturu organizátoři rozprostřeli konání olympijských her mezi více regionů. Část závodů se uskuteční v Miláně, další pak v zimních letoviscích v Lombardii, Benátsku a Tridentsku. Některá olympijská střediska jsou tak od sebe vzdálená i několik stovek kilometrů.
Sportoviště se dokončují na poslední chvíli
Přípravy na olympiádu jsou sice v plném proudu, některé areály ale stále ještě vypadají spíše jako staveniště. Například v oblasti Val di Fiemme, která bude hostit skoky na lyžích a běh na lyžích, probíhají stavební práce na zajištění potřebných kapacit. Podobné potíže se týkají i dalších sportovišť, kde je třeba ještě dokončit infrastrukturu pro přepravu diváků.
Teprve v závěrečné fázi výstavby se nachází polyfunkční hala Santa Giulia v Miláně, která bude hostit některé hokejové zápasy zimních olympijských her, včetně těch s účastí české reprezentace. Přestože hala s kapacitou až 16 tisíc diváků bude hrát hlavní roli při hokejovém turnaji, na místě je stále viditelný stavební chaos – bahno, kaluže a pracovní jeřáby, které ukazují, že k dokončení zbývá ještě hodně práce. Část areálu zůstává nezpevněná a stále se upravují přístupové cesty.
Mnozí místní obyvatelé i pracovníci, kteří se podílejí na úklidu a dokončování prací, potvrzují, že se stále ještě pracuje například na zázemí a dalších detailech, jako jsou místa pro občerstvení a press centrum. Komplikace, které doprovázely výstavbu hokejového stadionu Santa Giulia, zneklidnily i vedení hokejové soutěže NHL či Mezinárodní hokejové federace. Podle pořadatelů se však spuštění nového stadionu stihne tak, aby fungoval během her. Další hokejový stadion bude fungovat ve veletržním areálu, kde pořadatelé her vybudovali dočasný zimní stadion.
Ceny ubytování jdou prudce nahoru
Olympijské hry jsou pro pořádající země nejen výzvou, ale i příležitostí. Itálie je profiluje jako turistickou atrakci pro evropskou veřejnost. Tato jihoevropská země očekává příjezd asi dvou milionů návštěvníků, z nichž by přibližně půl milionu lidí mělo zamířit do regionu Lombardie, kam spadá i Milán.
Zájem o hry se promítá do cen ubytování, které letos v Itálii vzrostly oproti minulému roku přibližně o 10 až 15 procent, skipasy pak o pět až osm procent. Přímo v době konání olympijských her ale ceny ubytování na některých místech vzrostly až trojnásobně, přičemž nabídka je omezenější. Kromě toho se dají očekávat i vyšší ceny v restauracích a dalších službách.