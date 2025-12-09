Digitální revoluce zvyšuje bezpečí pacientů: Mladá Boleslav jako první v Česku testuje chytré infuze
- Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi zahájila pilotní projekt zavádění obousměrné digitální komunikace při podávání infuzí, který zlepší bezpečnost pacientů a efektivitu péče.
- Nová platforma OnlineSuitePlus propojuje nemocniční data s infuzními pumpami a umožňuje zdravotníkům sledovat stav pacientů v reálném čase, čímž šetří čas a eliminuje chyby.
- Projekt také přispívá k přechodu na bezpapírovou archivaci a zajišťuje kybernetickou bezpečnost na mezinárodní úrovni.
V Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi odstartoval pilotní projekt, který má potenciál proměnit každodenní realitu na nemocničních odděleních. Skupina B. Braun zde ve spolupráci s dodavateli nemocničních informačních systémů poprvé v Česku zavádí obousměrnou digitální komunikaci při podávání infuzí. Nová technologie slibuje nejen vyšší bezpečnost pro pacienty a personál, ale také úsporu času a zároveň minimalizaci kybernetických hrozeb.
Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) Klaudiánovy nemocnice se stalo průkopnickým pracovištěm, kde se testuje digitální platforma OnlineSuitePlus. Ta v reálném čase propojuje zdravotnická data, přístroje a odborníky. „Umožňuje lékařům a sestrám činit informovaná rozhodnutí kdykoliv a odkudkoliv, čímž výrazně zvyšuje efektivitu péče i bezpečnost pacientů,“ vysvětluje PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.
Zástupce ředitele pro zdravotní služby Klaudiánovy nemocnice, docent Ján Dudra, v novém systému vidí zásadní přínos pro zdravotníky. „Systém umožní zdravotníkům lépe se soustředit na pacienta, místo aby neustále zapisovali data ručně. Jsme rádi, že budeme mít první ARO v Česku, kde bude tato technologie uvedena do reálného provozu,“ říká Dudra.
Infuze pod digitálním dohledem
Klíčovým prvkem nové platformy je obousměrná komunikace. Data z nemocničního informačního systému (NIS) putují přímo do infuzní pumpy, která následně dávkuje léčivo pacientovi. Informace o průběhu léčby se pak automaticky odesílají zpět do počítače, tabletu či mobilního telefonu zdravotníka. Tím se eliminuje nutnost ručního zadávání a přepisování údajů, což je častým zdrojem chyb.
„Těch benefitů je spousta, ale zásadní jsou dva. První, že rapidně zvyšuje bezpečnost pacientů i personálu a šetří čas – princip přináší méně kroků = více času pro pacienty,“ zdůrazňuje Tomáš Felt, specialista Digital Health Center Skupiny B. Braun.
Platforma navíc umožňuje zdravotníkům sledovat průběh terapií na dálku prostřednictvím aplikace OneView. Informace o stavu pacientů tak mají doslova „v kapse“ a mohou na ně reagovat v reálném čase. Lékař tak může sledovat stav pacientů například z porady, domova nebo i z dovolené. Podle Petra Jelínka ze společnosti Stapro, která se na vývoji nemocničních informačních systémů podílí, tato možnost výrazně zefektivňuje péči a komunikaci mezi zdravotníky.
Bezpapírová budoucnost a kybernetická bezpečnost
Další významnou výhodou je přechod na bezpapírovou archivaci. Veškeré údaje o terapiích se ukládají digitálně, což usnadňuje jejich přehlednost a případný audit.
V Mladé Boleslavi nyní probíhá první fáze projektu, kdy se ověřuje kompletní datový tok od zadání léčby v nemocničním systému až po její aplikaci infuzní pumpou a zpětný přenos dat. Cílem je nasimulovat reálný provoz bez jakéhokoli rizika pro pacienta. Po úspěšném testování bude následovat školení personálu a spuštění do ostrého provozu, které je plánováno na prosinec 2025.
S rostoucí digitalizací zdravotnictví roste i význam kybernetické bezpečnosti. Moderní přístroje připojené k síti se mohou stát cílem útoků, které mohou ohrozit citlivá data pacientů nebo dokonce chod celé nemocnice. I na tento aspekt tvůrci platformy mysleli. „Systém OnlineSuitePlus splňuje přísnou normu ISO 27001 pro informační bezpečnost. Ochrana dat i kybernetická bezpečnost jsou tak zaručeny na mezinárodní úrovni,“ doplňuje Tomáš Felt. Zabezpečení je posíleno i na úrovni nemocničních informačních systémů, kde se uživatelé přihlašují dvoufaktorově pomocí čipové karty a PINu.
Výrobce infuzních pump, společnost B. Braun, si je vědoma i rizik spojených s původem komponentů. V reakci na varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před přístroji z Číny, Jiří Lukeš ujišťuje: „Infuzní pumpy společnosti B. Braun nejsou vyráběny v Číně ani nepoužívají čínské komponenty.“
Digitalizace je podle docenta Dudry nezbytnou budoucností zdravotnictví. „Ulevíme personálu, který se bude cítit bezpečněji a dáme zdravotníkům více času na samotnou péči. Na ARO bude online integrováno deset infuzních pump a samozřejmě počítáme s tím, že personál si na nový systém bude pár měsíců zvykat. Tímto krokem ale rozhodně nekončíme a budeme pokračovat v rozvoji digitalizace napříč odděleními,“ uzavírá plány do budoucna.