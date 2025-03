Umělá inteligence se podle Víta Stinky z Unicorn Systems mění z výstřední novinky na strategickou výzvu pro všechny firmy. Technologie sama však nestačí a skutečnou výhodu získají ti, kdo ji včas obohatí o to, co je pro jejich firmu specifické, zejména pak o data. Jak ovšem dodává, ne všechna data mají formát a strukturu, které umělé inteligenci vyhovují.

Umělá inteligence je dnes velmi populární. Mají ale klienti jasno, co pod tento pojem vůbec spadá a co od ní čekat?

Mnoho klientů o ní samozřejmě již leccos ví a zkouší ji používat. Když ale začneme společně diskutovat možnosti reálného využití ve firemním prostředí, zjistíme někdy, že se nebavíme o tom samém. Umělá inteligence není jen předplacený ChatGPT a GitHub Copilot.

Co tedy do AI počítat?

AI samozřejmě nejsou jen jazykové modely, nazývané dnes LLM. Řada technik, pracujících se strojovým učením, neuronovými sítěmi nebo robotikou, tu byla dávno předtím. Ale je pravda, že v jazykových modelech dnes vidíme nejrychlejší až překotný vývoj. Kdybych vám před třemi lety ukazoval, co bude AI umět dnes, myslel byste si, že jsem blázen. Ke dnešní situaci se firmy musí nějak postavit a my se jim snažíme ukazovat realistickou cestu.

Co by firma měla udělat, když chce AI začít využívat?

Primárně si musíme vyjasnit, o jaké úrovni využití se bavíme. Na osobní úrovni, tedy s pomocí běžně dostupných služeb, může dnes AI vyzkoušet každý a podle mého názoru je to třeba v oblasti sebevzdělávání převratná věc. Tuto úroveň můžete zčásti využít i pro pracovní účely, ale brzy začnete narážet na limity. Firma má svoje data, procesy, funguje v nějakém legislativním a regulatorním rámci, musí samozřejmě řešit bezpečnost. Dostáváme se do oblasti, kterou nazýváme Enterprise AI, a to je úplně jiný vesmír.

Dají se uvést příklady konkrétního užití?

Jedním z jednodušších příkladů je chytré vyhledávání, popřípadě i generování nového obsahu na základě stávajících dat. Ale když se podíváte, kde všude má firma svá data, narazíte na mnoho míst a mnoho různých formátů. V důsledku toho musíte ihned řešit několik problémů.

Za prvé, data určená pro čtení člověkem nejsou vždy stejně dobře čitelná pro AI. Je třeba jejich předzpracování, protože představa, že do AI „nahrnete“ vše, co máte, a ona se v tom nějak zorientuje, není správná. A za druhé, jde o zmíněný formát dat. Já například chci, aby na můj dotaz odpověděla odkazem na zdroj. A co mi odkáže, když je zdroj v PDF dokumentu? Nabídne mi odkaz na soubor, který má třeba deset megabytů, ten si stáhnu a budu se snažit v něm nějak zorientovat. Ale co přístupová práva? AI ve firmách proto přinese revoluci zejména v práci s daty.

Co tedy můžeme očekávat v blízké budoucnosti?

Samotné AI modely a nástroje se brzy stanou komoditou. Bude je mít k dispozici každý a samy o sobě nepřinesou žádnou konkurenční výhodu, podobně jako nikdo není zvýhodněn tím, že používá počítače připojené na internet. Firmy se budou muset odlišit tím, co přidají navíc, co je pro ně specifické. Což znamená data a businessové případy užití. I pro AI je třeba najít využití, které firmě vydělá peníze, uspoří náklady nebo sníží rizika. To je dnes velká výzva, proto pro firmy nalézáme úlohy, kde se businessové zadání spojí s možnostmi AI tak, aby výsledek dával smysl.

V Unicorn Research Center, které je součástí Unicorn University, se intenzivně věnujeme výzkumu umělé inteligence a jejímu zavádění do praxe pro nejrůznější sektory. Můžeme tak firmám pomoci s efektivní adopcí například ve vzdělávání, bankovnictví, pojišťovnictví, energetice a výrobě.

Co může firma dělat dalšího, pokud bude z hlediska dat připravená?

Na další úrovni se AI bude využívat jako procesní podpora, například při vyřízení klientské žádosti. To už není jednoduchý asistent, kterého se na něco zeptáte, on vyhledá informace a odpoví, ale systém se schopností zrealizovat celou posloupnost kroků. Pro takové řešení potřebujete nejen jazykový model, ale také možnost přistupovat k on-line datům a schopnost provádět aktivní operace, například někam zapsat výsledek nebo domluvit schůzku. Realizace takového řešení je možná pomocí takzvaného multiagentního přístupu, který zahrnuje více typů AI komponent. Kromě zapojení velkých jazykových modelů se může například jednat o modely trénované na míru přímo pro danou firmu. Je třeba také zajistit, aby i stávající aplikace dokázaly s takovouto architekturou spolupracovat.

Jak to ovlivní práci uživatelů takových aplikací?

U nás ve firmě stavíme jednoho „univerzálního chatbota“ – uuAssistant, s jehož pomocí budeme schopni řešit stále více úloh. Mohu přes něj dohledat informace, přičemž výsledek může být v různých formátech a je zajištěno, že se nedostanu k informacím, ke kterým nejsem autorizován. Také mu lze zadat vytvoření úkolu v jiném systému nebo spuštění vybraného procesu. A pokud chci vidět, jak je na tom finančně moje jednotka, odpovědí bude živá komponenta poskytnutá specializovanou aplikací, ve které pak mohu dál pracovat. Je to úplně jiný způsob práce, než na který jsme dnes zvyklí, a řada činností se výrazně zrychlí.

Hodně se mluví i o chybovosti AI a její malé schopnosti svá rozhodnutí vysvětlit. Není to pro firmy stále příliš velké riziko?

Ano, to je samozřejmě velká výzva, i když bych chtěl připomenout, že i lidé dělají chyby a podléhají různým zkreslením. Komunita dnes intenzivně pracuje na tom, aby se snížila míra „halucinací“ a naopak zvýšila schopnost vysvětlit své kroky ze strany AI. Situace se postupně zlepšuje. V řadě případů bude samozřejmě nutná kontrola a případná náprava člověkem, nicméně přichází doba, kdy výsledek bude i tak výrazně efektivnější než s pomocí stávajících postupů.

Vy sám se věnujete primárně softwarovému vývoji. Jak AI ovlivní tento obor?

Z mého pohledu naprosto zásadně. Každý, kdo si zkusil vyvíjet s AI nástroji, jako je Cursor, velmi dobře ví, o čem mluvím. Není to rozhodně tak, že bychom do roka propustili půlku vývojářů. Spíš v tom vidíme prostor na zefektivnění celého procesu, rychlejší uvedení na trh. Máme připravenou kompletní vývojovou platformu. Říkáme jí Unicorn Mobile-first IoT-ready AI-boosted Cloud Architecture, a tu jsme povýšili tak, aby tvorbu aplikací s podporou AI umožňovala. Toto je potřeba si odpracovat, protože představa, že si stáhnete pár komponent a nástrojů a budete připraveni na vývoj enterprise aplikací, je naivní.

Většina aplikací ale vznikla dávno před nástupem AI…

Ano, ale ve skutečnosti je pro ni tato oblast další skvělou příležitostí pro AI. Dokonce je to aktuálně moje oblíbené téma, protože starších aplikací je všude kolem plno. V současné době velmi intenzivně pracujeme na řešeních, která umožní převzít s pomocí AI stávající aplikaci, zpětně ji zdokumentovat, podpořit její další rozvoj nebo provést refaktoring. Dostanete seniorního kolegu, který ale nebude tak drahý, bude na vás mít vždy čas a cílově se bude dopouštět i podstatně méně chyb.

A je skutečně vhodná doba pustit se seriózně do umělé inteligence už teď? Není lepší si počkat a pak se zařadit do hlavního proudu?

Trendům, o kterých se zde bavíme, se firmy nevyhnou. Takže by do ní měly investovat preventivně. V budoucnu pravděpodobně uvidíme pokles hodnoty, nebo dokonce zánik těch, kteří nástup AI zásadně nezvládnou. Investice sem má v jistém smyslu i preventivní povahu, a navíc vás donutí se na podnikání dívat trochu jiným pohledem. Naše zkušenost je, že firma v této oblasti velice rychle vyroste skrze řešení nějaké reálné, praktické úlohy, i když bude pro začátek velice jednoduchá. Je ale nezbytné mít nějakého průvodce, jinak se lze snadno ztratit v záplavě zdrojů a možností.

Náš úkol vidím v tom ukázat firmám, co AI umí a co může, ale také je ochránit před nerealistickými plány. A pokud se zjistí, že firma není na AI připravená, protože nemá v pořádku například již mnohokrát zmíněná data, dokážeme to v mnoha případech také řešit.

Co říkáte na regulaci EU AI Act?

Uvědomujeme si, že umělá inteligence s sebou nese i celou řadu etických a bezpečnostních výzev, jistě budou existovat snahy o její zneužití. Nějaká regulace tedy potřebná je. EU AI Act ve vybraných případech zavádí celou řadu povinností v rámci řízení rizik, dokumentace, transparentnosti a dohledu nad aplikacemi. My se na celou problematiku díváme komplexně a řešíme jak legislativní pohled, tak technickou realizaci.

Vít Stinka

vystudoval systémové inženýrství a informatiku. V Unicornu působí od roku 2001. Začínal jako vývojář, následně prošel celou řadou věcných i manažerských rolí. Aktuálně působí jako člen představenstva společnosti Unicorn Business Systems, kde má na starosti dohled nad realizací všech projektů v oblasti financí. Dlouhodobě se věnuje digitalizaci, moderní enterprise architektuře a praktickému zavádění umělé inteligence.