Náš podíl na trhu roste a pro Modrou pyramidu je to průlomový rok, říká Jirák | E15.cz

Zatímco koronavirus trápí českou ekonomiku, hypoteční trh letí nečekaně vzhůru. „Letos jsme poskytli daleko více úvěrů než loni a výrazně tak roste i náš podíl na trhu,“ říká Pavel Jirák, předseda představenstva a generální ředitel stavební spořitelny Modrá pyramida, který je i předsedou Asociace českých stavebních spořitelen. Do budoucna pak ale očekává možná až stagnaci cen nemovitostí, minimálně, co se Prahy týče.

Zatímco Českou republiku svírá koronavirová pandemie, hypoteční trh láme i za této situace rekordy. Čím si to vysvětlujte?

Objem poskytnutých hypoték dosáhl v říjnu takřka 200 miliard korun, což je nárůst o asi 38 procent ve srovnání s předchozím rokem. Příčin růstu hypotečního trhu je celá řada. Jedním z hlavních důvodů je stálý převis poptávky nad nabídkou, který přetrvává navzdory pandemii, která měla zatím přímý ekonomický dopad jen na relativně nízký počet lidí. Vysoká poptávka je dána historicky výraznou preferencí vlastnického bydlení a také investicemi do nemovitostí, které celá řada lidí vnímá zejména v této nejisté době jako bezpečně a dlouhodobě výnosné, a to i přes pokles poptávky z důvodu nákupu nemovitostí určených na krátkodobé pronájmy.

Poptávka je rovněž zvýšena zrušením daně z nabytí nemovitostí. Průměrná výše hypotéky dosáhla v říjnu téměř 2,9 milionu korun a zvýšila se takřka o 15 procent ve srovnání s počátkem tohoto roku.

Bohužel nepříliš pozitivním důvodem růstu je i stále rostoucí objem refinancovaných hypoték, který jen v září přesáhl 4,5 miliardy korun. Počet čistých hypotečních úvěrů tak meziročně vzrostl jen o 10 procent. Ale i to je v dnešní nejisté době skvělý výsledek.

Podporují trh i nízké úrokové sazby? Nebo se už trh vyrovnal s přísnějšími regulacemi České národní banky? O těch se hovořilo především loni v souvislosti s poklesem sazeb.

Ano. Úroková sazba poskytnutých hypoték se v říjnu snížila na 2,02 procenta a dostala se tak z loňských tří procent na úroveň, na které byla naposledy před více než třemi roky. To je rovněž důvodem růstu hypoték v tomto roce.

Přísnější regulace ČNB měla nepochybně určitý vliv na pokles hypoték v minulém roce. Nicméně letos Česká národní banka v reakci na probíhající pandemii a její dopady do ekonomiky regulaci uvolnila. Jsem však přesvědčený o tom, že naprostá většina poskytovatelů úvěrů na bydlení postupuje i nadále velmi obezřetně a v souladu s dříve platnou regulací při posuzování úvěruschopnosti žadatelů o úvěry.

Ovlivní koronavirus ceny nemovitostí? Zatím to na žádný otřes nevypadá.

Predikovat vývoj cen nemovitostí není za současné situace vůbec jednoduché, ale pokusím se o to. Zaměřím-li se na Prahu, tak velkým problémem je dlouhodobě nedostatečná nabídka. Navíc se v tomto roce dokončilo nejméně nových bytů za posledních sedm let. Jsou zde sice pozitivní signály jako je nastartování spolupráce magistrátu s developery nebo připravovaný nový stavební zákon, ale jejich případný pozitivní efekt uvidíme spíše až v delším časovém horizontu. Na straně poptávky se výrazně snížil počet kupujících, kteří pořizují byty za účelem krátkodobých pronájmů, a na určité skupiny lidí dopadá a bude čím dál více ekonomicky dopadat pandemie koronaviru. Na základě těchto skutečností se domnívám, že dojde k zásadnímu zpomalení tempa růstu cen nemovitostí a nejspíše ke stagnaci cen. V některých segmentech lze v příštím roce očekávat i pokles cen nemovitostí, nicméně jen v řádu jednotek procent. Je to ale velmi zjednodušený pohled, těch aspektů ovlivňujících ceny nemovitostí je samozřejmě daleko víc.

Letošní výsledky Modré pyramidy ale také vykazují pozitivní růst...

Velmi mě těší, že jsme v červenci poprvé v historii poskytli největší objem úvěrů ze všech stavebních spořitelen. To především díky našim finančním poradcům. A i přes další restriktivní vládní opatření se nám v říjnu podařilo vynikající výsledek z července dokonce překonat a našim klientů jsme poskytli úvěry v rekordním objemu dvou miliard korun. Tento rok je tak pro Modrou pyramidu opravdu přelomový, objem nových úvěrů už překročil 16 miliard korun a ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku vzrostl o více než 80 procent a spolu s tím výrazně roste i náš podíl na trhu. Počet rozjednaných případů i dohodnutých schůzek svědčí o tom, že nejméně do konce roku můžeme očekávat pokračování skvělých obchodních výsledků.

Museli jste něco zásadního změnit na svém byznys modelu v době pandemie?

Je stále těžké hodnotit pandemii s odstupem času, protože víme, že to není chvilková a přechodná záležitost a rozhodně ovlivní naše životy na dlouhou dobu. Některé věci jsme proto přehodnotili, některé naopak zachovali, protože nám to dávalo smysl. Díky přechodu na koncept smart office a využívání práce z domova, jsme nastavili efektivní fungování našich zaměstnanců na centrále. Vyšli jsme tak vstříc jejich poptávce i příležitostem této doby. Nejdůležitější pro nás ale je, že se nezměnil přístup ke klientovi. I nadále má klient možnost kontaktovat svého finančního poradce, navštívit naše pobočky nebo nás kontaktovat po telefonu či e-mailu nebo přes naši mobilní aplikaci MP Home. Trend rostoucí obliby komfortní komunikace online nebo po telefonu jsme zaznamenávali již před pandemií a stále na rozvoji tohoto způsobu komunikace pracujeme.

Co dalšího lze od vaší mobilní aplikace MP Home očekávat?

Po roce fungování už má MP Home aktivovanou více než 50 tisíc klientů, což je skvělý výsledek. I nadále pracujeme na jejím rozšíření a hledáme další způsoby, jak tento cíl naplnit. Společně s Komerční bankou aktuálně připravujeme možnost aktivovat MP Home pomocí KB klíče, produktu Komerční banky, který klienti například používají do aplikací MojeBanka nebo MobilníBanka. MP Home tak bude možné aktivovat online z pohodlí domova a bez nutnosti návštěvy pobočky. V první polovině příštího roku se klienti mohou těšit na to, že v aplikaci uvidí svůj profil s osobními a kontaktními údaji. Tyto údaje tam také budou moci jednoduše upravovat. Snadno si změní například i telefonní číslo nebo e-mail. Pracujeme také na dalších vylepšeních, které klientům usnadní život. Mezi ty nejdůležitější patří možnost čerpat úvěr přímo z aplikace. V MP Home půjdou nejen nahrát doklady potřebné pro čerpání, ale klienti z ní mohou podat i žádost o čerpání finančních prostředků z úvěru. A ve druhé polovině příštího roku si budou moci sjednat úvěry online.

Jak jste upravili další produkty?

Produkty vždy přizpůsobujeme aktuálním potřebám a poptávce klientů, proto jsme nyní rozšířili věkovou hranici na Spoření pro mladé START až na 26 let. Zároveň máme akci na vyřízení stavebního spoření zdarma v podobě aktuální nabídky Prémie dva tisíce korun. Co se týká nezajištěného Rychloúvěru, tam jsme prodloužili maximální splatnost až na 20 let. Zároveň nabízíme redesign životního pojištění ELÁN nebo jsme zjednodušili financování výstaveb. Produktová nabídka je opravdu pestrá a šitá na míru potřebám i poptávce klientů.

Zjednodušili jsme i úvěrový proces. Pro spoustu lidí je zařizování nového bydlení náročná cesta, která zahrnovala spoustu papírů, podpisů, chození na pobočky a ujišťování, co vše ještě zbývá zařídit a dodat. Chceme zajistit klientům maximální komfort, i proto mohou teď některé části tohoto procesu dělat online. V aplikaci MP Home to mají přehledně na jednom místě. Je to obrovský krok, protože ještě před několika lety to bylo naprosto nemyslitelné. A je fajn sledovat, jak jde technologický vývoj ruku v ruce s potřebami klienta.

Dnes působíte ve více než 200 poradenských centrech, máte kolem 300 zaměstnanců a na 700 poradců. Budou se tato čísla měnit?

Počty poradců nám letos výrazně rostou, a to v situaci, kdy z celé řady důvodů dochází k poměrně výrazné redukci celkového počtu finančních poradců na trhu. Těší mě, že je pro ně Modrá pyramida zárukou férového přístupu a dlouhodobě oboustranně výhodné spolupráce. Budoucnost je v kombinaci osobního a odborného lidského přístupu se službami a produkty poskytovanými digitálně. Ze zpětné vazby od klientů víme, že především v oblasti financování bydlení a investic naprostá většina z nich požaduje osobní přístup a poradenství. I z tohoto důvodu nepočítáme se změnou počtu poradenských center. Na druhou stranu si uvědomuji, že pokud nebudeme schopni poskytovat naše služby a produkty online, tak přijdeme o klienty, kteří preferují tento způsob obsluhy a komunikace a můžeme tak postupně ztrácet naši pozici na trhu. Proto se v poslední době velmi zaměřujeme na digitalizaci.

Třeba u hypoték experti v minulosti předpokládali, že daleko více přejdou na online. Jenže se to nestalo, proč?

Češi jsou v oblasti investic a financí značně konzervativní. Jsme národ, který si musí vše pořádně vyzkoušet, osahat a zjistit si o dané věci maximum. Z praxe víme, že tento přístup platí i u většiny našich produktů. Zejména v oblasti investic, pojištění a úvěrů hraje poradce stále velkou roli při vysvětlování a doporučení vhodného produktu. A není se čemu divit – lidé mnohdy investují nemalé peníze a chtějí mít osobní jistotu a ujištění, že vše dobře dopadne a my jim pomůžeme k jejich vysněnému bydlení. Naproti tomu si mohou klienti například několika kliknutími hravě založit stavební spoření díky aplikaci MP Home. Klient si tak sám rozhodne, jaká cesta a jaký komunikační kanál mu vyhovuje. Vždy to bude jeho volba.

Jak se u toho všeho mění v Česku přístup k bydlení? Bude více nájemního bydlení, o což mají zájem mladší generace?

Jak ze statistik, tak i z celé řady průzkumů vyplývá, že v České republice je vlastnické bydlení zdaleka nejoblíbenější formou bydlení. Více než 75 procent lidí bydlí ve vlastním a přes 80 procent vlastnické bydlení preferuje. Například v Německu je preference nájemního bydlení dána do značné míry historicky, zejména pak z poválečného období. I mladší generace u nás dle průzkumů preferují vlastnické bydlení, ale z ekonomických důvodů začínají samostatně bydlet v nájemních bytech a většinově si pořizují vlastní bydlení až ve věku 30 až 40 let. V tomto ohledu nemám pocit, že by docházelo ke zcela zásadní změně přístupu k bydlení. Co ale vnímám poměrně silně, je výrazný nárůst požadavků na nízkoenergetické bydlení, a to zejména u mladší generace.

Přetrvá podle vás i takový tradiční produkt, jako je stavebního spoření? Stále si ho zakládá hodně lidí.

Faktem je, že u některých lidí stále přetrvává názor, že stavební spoření je konzervativní produkt, který známe hlavně z 90. let. Opak je však pravdou. Nejoblíbenějším spořicím produktem v České republice i nadále zůstává stavební spoření. Jeho obliba roste i v této době a očekáváme, že si svoji popularitu udrží i do budoucna. Z praxe vidíme, že Češi ani během krize nepřestávají spořit. Velmi oceňují dlouhodobé spoření za garantovaných výhodných podmínek a možnost čerpat úvěry na lepší bydlení, ať už se se jedná o nákup nemovitosti, rekonstrukci nebo třeba vyřešení majetkových vztahů. Letos s námi klienti za prvních 10 měsíců uzavřeli celkem 77 147 nových smluv. To je nárůst o 14 procent ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

I Modrá pyramida pracuje stále více s digitálními metodami komunikace. Co od ní můžeme čekat v budoucnosti?

Loni touto dobou by rozhodně nikdo z nás nepředpovídal, jak bude rok 2020 ve skutečnosti vypadat a jak moc pandemie ovlivní život každého z nás. Je proto těžké nyní přicházet s obecnými prognózami a výhledy na několik let dopředu. Co však vím, je, že úzký kontakt s klienty budeme mít pořád. Je to alfa a omega celé Modré pyramidy, protože neprodáváme produkty, ale pomáháme lidem k pohodovému bydlení. Jsem moc rád, že kroky, které jsme udělali v otázce inovace a digitalizace ještě před příchodem pandemie, se nám vyplatily a pomáhají nám zrychlit a usnadnit klientům cestu. A v tomto duchu budeme pokračovat i nadále.