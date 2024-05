Elektronické cigarety se začnou propojovat s chytrými aplikacemi

Jaký je aktuálně trend ve vapování?

Peijie Chen: Řekl bych, že spotřebitelé, kteří začínali s jednorázovými cigaretami, postupně přecházejí na podové systémy, u kterých se vyměňují náplně. Zejména se to týká těch starších a zkušenějších. Jsou motivováni jak ekonomickými, tak ekologickými důvody. Jednorázové cigarety totiž vycházejí dráž.

Kam se bude vaping vyvíjet dál?

Chen: Můžeme očekávat, že elektronické cigarety budou propojeny s chytrými aplikacemi, které umožní nastavení spotřeby, regulaci používání a další personalizované funkce. Také pozorujeme, že někteří uživatelé kombinují více nikotinových produktů podle situace a prostředí, ve kterém se nacházejí. Například někdy a někde používají zahřívaný tabák, jinde žvýkají nikotinové sáčky, a při jiných příležitostech využívají elektronické cigarety. Jsou flexibilní a přizpůsobiví.

Jsou uživatelé vapingu věrní značce, jako to bývá u cigaret, nebo zkoušejí?

Chen: Z našich údajů vyplývá, že máme věrné uživatele. Připisujeme to zejména naší pestré paletě chutí. Nicméně existuje také skupina zákazníků, kteří rádi zkoušejí nové věci, třeba i od konkurence. Naším cílem je samozřejmě i tyto uživatele udržet. Proto plánujeme uvést na trh dva nové produkty.

Prodáváte výrobky RELX a přitom jste vytvořili i vlastní značku VENIX. Dnes dochází k jejich spojení. Proč?

Chen: Začalo to v druhé půlce roku 2022, kdy jednorázové cigarety náhle získaly na popularitě a staly se trendem. Někteří uživatelé zjevně nechtěli investovat do drahých zařízení a neměli zájem o jejich dobíjení. Místo toho si raději pořídili něco, co mohli po použití jednoduše vyhodit. Ostatní firmy v těchto „jednorázovkách“ neviděly takový obchodní potenciál. My jsme naopak tohoto momentu využili na maximum. Zaměřili jsme se na rozšíření nabídky příchutí, zvýšení sortimentu a hledání nových výrobních závodů pro vývoj naší vlastní značky VENIX. Dnes se trend obrací, lidé se vracejí k podům a spojení VENIX a RELX nám jeví jako nejlepší společná cesta.

Co Vás vedlo k tomu, abyste svou značku RELX spojili s lokální značkou VENIX?

Vivian Song: Volba partnerství Venix byla přirozená, protože již máme pevné základy spolupráce. Venix je úspěšná značka v České republice, která si získala věrnost a důvěru prostřednictvím řady předchozích produktů a jasným pochopením potřeb spotřebitelů.

Pro spolupráci je nejdůležitější, že naše poslání a vize jsou v souladu. Jsme přesvědčeni, že společně udržíme vedoucí pozici na trhu, jako lídři v oboru také přebíráme společenskou odpovědnost. Poskytujeme dospělým kuřákům lepší řešení, jak vést zdravější životní styl.

V čem se zásadně liší trh v Číně a Evropě?

Song: Jsou stejné ve snaze o vysoce kvalitní, vyzkoušené a bezpečné produkty. Zásadní rozdíly spočívají v detailech produktových zkušeností a v inovacích. Různé kultury a životní styly vedou k různým chuťovým preferencím a tím i směrům inovace produktů. Proto musíme těmto rozdílům věnovat extrémně vysokou pozornost a jednotlivým trhům se přizpůsobit.

Působíte i mimo ČR, jak se liší jiné východoevropské státy?

Chen: Působíme v České republice, na Slovensku a v Polsku. Každý z těchto trhů má odlišnou skladbu konkurentů a jiné nákupní chování a různou cenovou senzitivitu. Naším cílem je stát se i na těchto trzích lídrem. I proto je výhodné spojení s RELX, právě u expanze v zahraničí bude mít synergie největší smysl.

Co je klíčové, pokud se někdo pustí na trh s úplně novým produktem jako je ten váš?

Chen: Klíčovým aspektem úspěchu je pokrytí a efektivní distribuční síť, u nás jsou to i dobré vztahy s našimi největšími odběrateli. Dále je důležité najít správné produkty pro všechny segmenty potenciálních zákazníků. Vycházíme vždy z důkladného výzkumu trhu a nákupního chování, abychom mohli vytvářet produktové linie přesně šité na míru našemu cílovému publiku.