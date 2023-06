Firmy se teď zajímají o operativní leasing a elektromobily | e15.cz

Vratislav Strašil, jednatel a generální ředitel Volkswagen Financial Services.

V souvislosti s událostmi posledních let začala řada firem přehodnocovat své provozní náklady. Do jejich hledáčku se tak dostaly mimo jiné i stávající vozové parky. Po nedávných propadech ovšem letos prodeje zase rostou. Firmy se stále více zajímají také o udržitelnost a společenskou odpovědnost. „V případě mobility jde hlavně o přechod k bezemisním elektromobilům. Jejich registrace během prvních pěti měsíců letošního roku vzrostly meziročně o 79 procent,“ říká Vratislav Strašil, jednatel společnosti Volkswagen Financial Services, která se zabývá financováním osobních a užitkových vozů.