I přes pokles prodejů bude Prazdroj dál podporovat hostinské | E15.cz

Plzeňskému Prazdroji loni klesly prodeje na českém trhu o osm procent. „V podpoře hospod však nehodláme polevit ani letos,“ říká obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje Tomáš Mráz. Téměř 100 milionů znovu vyčlenili na pivo, kterým chtějí podpořit návrat hostů do hospod, až to bude možné.

Vaše pomoc hospodám byla rozsáhlá. Nejde s ohledem na nejasné prognózy vývoje o ztrátovou investici?

Pípy, z nichž se naše piva čepují, pro nás představují mimořádně důležitý prodejní kanál. Říct lidem, kteří hospody provozují, a hostům, kteří je navštěvují „Časy jsou zlé, nic nebude“ by bylo obchodně krátkozraké a lidsky neuctivé. Covid nás zasahuje stále a situace se pro nás nelepší. Je pro nás ale naprosto zásadní hospodským v těžkých časech pomoct zpět na nohy. Ať už bude nový normál vypadat jakkoliv, chceme, abychom v něm byli společně schopni podnikat v lepší kondici, než v jaké jsme byli před covidem.

Kolik procent produkce prodáváte přes hospody, tedy když nejsou uzavřené, a kolik nyní v lockdownu?

Přes hospody jsme běžně prodávali zhruba čtyřicet procent z celkových prodejů. Teď funguje přes okénka maximálně desetina hospod. A stejná situace byla loni skoro půl roku. Prodeje čepovaného piva v době, kdy hospody fungují maximálně přes okénko, nedosahují ani dvaceti procent normálu.

111 000 000 O sto jedenáct milionů piv méně, taková je bilance prodejů Plzeňského Prazdroje ve srovnání roků 2019 a 2020.

Co za těchto podmínek hospody nejvíc potřebují? Jistě vědět, kdy se otevře. Ale co dalšího?

Potřebovaly a potřebují hotovost na zaplacení nákladů, které mají, i když jsou zavřené. Za nás jsme udělali maximum a začali jsme hned na jaře. Posunuli jsme splatnost faktur na lepší časy. V tom jsme hospodám vyšli výrazně vstříc. Naprostou samozřejmostí pro nás byla také výměna piva, které nemohli díky opatřením prodat. Stejně jako distribuce PET lahví zdarma, aby mohli čepovat pivo s sebou, nebo dezinfekčních prostředků, které pomohly loni v létě k bezpečnému otevření. Navíc jsme nabídli hostům téměř milion piv na náš účet, abychom pomohli opět nastartovat pohostinství po první uzávěře. Celkem jsme loni na podporu hospod vyčlenili okolo půl miliardy korun. Po celou dobu trvání pandemie jsme s nimi v pravidelném kontaktu. Na úrovni svazů a oborových asociací jsme se hospodským snažili zajistit co největší podporu ze strany státu, například programy Covid Gastro, Covid nájemné nebo Antivirus. A tyto kompenzace budou potřeba tak dlouho, jak dlouho bude zavřeno nebo bude omezen provoz restaurací a hospod. Proto je nezbytné za ně kopat pořád dál. A samozřejmě Prazdroj podpoří hospody i při znovuotevírání, až na něj dojde.

Mluvil jste o propadu osm procent. Budete si moci podporu restaurací letos dovolit?

Ten propad, aby bylo možné si jej lépe představit, se dá popsat i tak, že jsme loni v tuzemsku prodali o 111 milionů piv méně než v předchozím roce. A to se zatím bavíme jen o objemu piva. Skvěle se nám dařilo v létě, kdy jsme měli dokonce víc otevřených hospod než v roce předchozím, z čehož jsme byli nadšení, protože se ukázalo, že se nám naše podpora z jara opravdu vyplatila. Rekordní byl loni zájem o balené pivo. K tomu zásadně přispělo nasazení našich lidí, kteří museli ze dne na den posílit zásobování obchodů. Ale ztráta z hospod byla tak velká, že nešla ničím nahradit. Lidé zkrátka berou pivo jako společenský nápoj, nebaví je pít ho o samotě doma na gauči.

Pokud jde o hospody, my si ale ani v době ztrát nemůžeme říct, že do nich nebudeme investovat. Naopak to dělat musíme, i když sami krvácíme. Protože se to vrátí jak jim, tak i nám. A zpětná vazba přímo od hospodských nám ukazuje, že naše partnerství funguje. Oceňují třeba i to, že je už od jara každé tři týdny obvoláváme, mluvíme s nimi o jejich potřebách, informujeme je o aktuálních nařízeních. To vlastně nikdo jiný nedělá. Snažili jsme se i předvídat situaci a pomoct jim nastavit byznys pro nové podmínky. Takže jsme loni v předstihu vybavovali jejich zahrádky, které pak sloužily jako první krok k návratu lidí do hospod. To všechno buduje a posiluje náš vztah.

Když se podíváme na produkty, dařilo se loni pořád ještě tolik ležákům?

Ano, premiumizace pokračovala i během koronakrize. Když bych vypíchl značky, tak to byl určitě velmi úspěšný rok pro Radegast, a to i díky novému Rataru, což je ve své podstatě výčepní speciál, takže určitě potvrzuje trend zájmu o prémiovější piva. Silně rostly prodeje Birellu, zvláště ochucených variant, který loni zaznamenal nový prodejní rekord. To zase potvrzuje, že Češi neseděli loni jen na tom gauči, ale hýbali se, chodili spolu do přírody a sportovali a k tomu se jim ochucené nealkoholické Birelly hodily. V podpoře nealkoholických piv budeme rozhodně pokračovat. A co je zásadní, podařilo se nám změnit chování spotřebitelů. Naše dvě značky, Gambrinus a Radegast, loni přestaly stáčet pivo do PET lahví a lidé se vrátili ke skleněným vratným lahvím. To je skvělá zpráva i pro životní prostředí.

Změní covid něco na vašem uvažování do budoucna?

Určitě se ještě víc zaměříme na bezpečnost, aby se lidé nebáli do restaurace přijít. Hygiena gastroprovozů je na vysoké úrovni, ale můžeme ještě intenzivněji pracovat třeba na rozšíření bezpečných bezkontaktních plateb nebo možnosti objednat si v restauraci přes mobil, aniž bych sáhl na jídelní lístek. Také ve spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven podporujeme iniciativu Bezpečná hospoda 3R 3S. Tedy roušky, ruce, rozestupy a pravidelnou dezinfekci stolů, důkladně umyté sklo a omezený počet lidí ve skupině. Naším společným cílem je, až to situace umožní, bezpečný návrat lidí do hospod, aby se opět staly místem setkávání a fenomén české pivní kultury se mohl dál rozvíjet.

Jak podpoříte hospody letos?

Samozřejmě bude záležet na tom, jak se vyvine situace. Ale nespíme, využíváme čas a připravujeme novinky pro obchody i hospody. Dál budeme investovat do jejich rozvoje, ať už se jedná o nové výčepy, zařízení pro tankovny nebo vylepšení exteriérů a interiérů hospod. Téměř 100 milionů jsme opět vyčlenili na pivo, kterým chceme podpořit jejich znovuotevření. Bez návratu hostů se hospody neudrží. Proto část podpory směřujeme právě do komunit. Chceme, aby lidi zase chodili spolu na pivo. Ten sociální kontakt jim dnes strašně chybí. Jeho přirozenou součástí je prostředí hospody. Je to smutné, když dnes přijdete někam na vesnici, kde je zavřený kostel a zavřená hospoda i obchod.