Investice do akustiky v kanceláři jsou velmi efektivní, říká šéf SilentLab | e15.cz

Průzkumy ukazují, že vhodná akustika v kanceláři je základem pro pracovní výkon zaměstnanců. Vyplatí se ji řešit už ve fázi návrhu, ale existují i dodatečná opatření, která lze implementovat do stávajících prostor. "Investice do dobré akustiky se i v nejnáročnějších případech vrátí zhruba do půl roku," uvádí v rozhovoru Jaroslav Vendl, šéf společnosti SilentLab.

Jak jste se dostal k tomuto oboru, proč Vás zaujala právě akustika a odhlučnění kanceláří?

To byla, jak už tak bývá, shoda náhod. Před osmi lety jsme se společníkem Petrem Konečným začali budovat firmu Verti, která nabízí prosklené příčky v kancelářích. Všiml jsem si, že phone boxy se staví z příček a sádrokartonů, které vůbec nefungují. Shodou okolností jsem se pár měsíců poté doslova srazil na jednom večírku s Honzou Kaňkou, který je vystudovaný akustik. Slovo dalo slovo a rozběhli jsme spolu firmu na akustické produkty.

Jaký vývoj jste na trhu jste v posledních letech zaregistroval, pokud jde o akustiku v kancelářích?

To je takový nekonečný příběh a určitě se ještě bude vyvíjet. Když jsme před osmi lety začali obcházet naše zákazníky a nabízet jim akustiku, říkali mi, že akustiku řešit nepotřebují. A v případě potřeby někde si zavolat si dojdou do telefonní budky ven na ulici. Tehdy pokud byla akustika řešena v jednom ze dvaceti projektů, tak je to ještě hodně.

Jak to vypadá dnes?

Dnes o tom již investoři sami od samého počátku přemýšlí. Podle mého názoru se ale do akustiky ještě stále neinvestuje dost, bohužel převládá tendence uspořit peníze.

Jak to myslíte?

Variant, jak akusticky ošetřit prostor kanceláře je celá řada. Dá se tam mnohé udělat, ale i mnoho pokazit. Z mého pohledu je pozitivní i samotný trend, kdy investoři zjišťují, že akustika v kanceláři je něco, do čeho má smysl investovat.

Existují v Česku normy BOZP týkající se akustiky?

Bohužel ne. A já upřímně doufám, že to i k nám jednou přijde. Máme normy například na prosvětlení interiérů, ale o akustice se prozatím pouze mluví. Když se podíváte do severských zemí, tyto země mají akustické normy. Není náhodou, že jsou světovou špičkou v akustice.

Jaký vliv má špatná akustika na výkon zaměstnanců?

Jde o problémy se soustředěním, bolesti hlavy, neustálým vyrušováním se lidem snižuje i imunita. To jsou vše parametry, které by měli zaměstnavatelé vzít v potaz. A jak jsem řekl, zaměstnavateli se to vyplatí i finančně.

Řeší dnes architekti akustiku již ve fázi návrhu?

Ano, ale architekti a designéři řeší především vizuální prvek, většinou je však nezajímá, kdo bude prvek dodávat. Je ovšem i spousta architektů, kteří ani dnes akustiku vůbec neřeší.

A nevylučuje se akustické řešení s designem, který si investor představuje?

Ne nezbytně. Pokud je investor osvícený a přemýšlí o akustice od počátku, dají se prvky velmi dobře a vkusně zakomponovat do interiéru a fungují jak akusticky, tak vizuálně. Pokud akustiku implementujete ad post, už většinou musíte jít cestou určitých kompromisů. Ale i s tím si dokážeme poradit, vycházíme z návrhu architekta a dodáme prvek, který respektuje návrh a barevnost. Naším cílem je, aby prvky v interiéru nepůsobily rušivě. Občas se stává, že zákazník požaduje nějaký výraznější prvek, ale většinou je dodáváme v tlumených nerušivých barvách.

Pokud se akustika neřeší už ve fázi návrhu, jak moc je problematické příslušná opatření zavést dodatečně?

Tady jsou dvě roviny. Pokud akustiku řešíte dodatečně, rozbouráváte určitým způsobem koncepci designu interiéru, kterou měli namyšlenou architekt a designer. Osvícený investor s akustikou pracuje už od počátku, aby všechny prvky bylo možné vizuálně zakomponovat tak, aby to celé vizuálně hrálo, bylo líbivé a funkční. A druhá stránka je finanční – komponenty nejsou o mnoho dražší než na počátku, ale pokud akustiku řešíte na počátku, ušetříte mimo jiné na tom prvku, který z prostoru můžete vyjmout a místo něho vložit akustický prvek. Na akustice se dá v podstatě i vydělat.

Vydělat?

Podívejte se na stránku www.akustickakalkulacka.cz – pokud zadáte rozměry prostor, dobu fixace nájemného a hodinovou sazbu zaměstnanců, zjistíte, co se dá na akustice „vydělat“. Je prokázáno, že dobře vyřešená akustika povede ke zvýšení míry soustředění pracovníka až o 15 %. Když si to pronásobíte hodinovou sazbou svého pracovníka, i v nejnáročnějších akustických prostorách se vám investice vrátí zhruba do půl roku.

Jaké má špatná akustika řešení? Co pomáhá snižovat hluk?

Akustika se řeší prostřednictvím pohltivých materiálů, jako jsou pohlcovače z akustických pěn na stěny, stropy, anebo i volně stojící solitéry. Tyto pohlcovače zachycují rušivou ozvěnu, kterou často slyšíme v zasedačkách na video hovorech. Pocit z dobře vyřešené akustiky je, jako když sedíte v obýváku.

My poskytujeme poradenství ve smyslu akustického řešení prostoru, včetně produktů, které by bylo vhodné osadit. Navrhujeme logicky většinou právě naše produkty, protože víme, jak fungují a můžeme se na ně spolehnout.

Jaká jsou specifika akustiky ve větších prostorách?

Čím větší prostor, tím komplikovanější návrh akustiky je. U velkých prostor se akustika velmi těžce dohání a proto je třeba na ni myslet už v původním návrhu. Ale to neznamená, že to nejde. Např. v Praze v Betlémské kapli je krásně zpracované akustické opatření. Je to památkově chráněná budova, takže nelze provádět zásadní stavební změny, ale přitom je zde velmi podařeně a v podstatě neviditelně zapracovaný akustický prvek.

Co jsou to mikrokanceláře a jak fungují?

To je trend posledních deseti let, který přišel z Finska. Jde o takovou mikro-zasedací místnost uprostřed open spacu. Jedná se o určitý hybridní model. V open spacech si nemáme kde zavolat, zasedací místnost je pro větší skupinu lidí, přitom ji ale zabírají jeden či dva lidé na konferenčním jednání. Do hry pak vstupují tyto mikrozasedačky – mají výborné akustické řešení (neslyšíte okolí, ale ani nejste slyšet ven), můžete tak vést i diskrétní jednání. Navíc mají kvalitní osvětlení, výměnu vzduchu a většinou i elektrickou zásuvku.

Jak se rozhoduje, kolik mikrokanceláří do jednoho open space?

Většinou se uvažuje, že na přibližně 50 až 100 m2 by bylo dobré vybudovat jednu mikrokancelář, která obslouží pět až deset osob.

Jaké jsou trendy u mikrokanceláří a jaká jsou úskalí při výběru a navrhování?

Před lety byly tyto budky spíše k smíchu, později se nejčastěji implementovali mikrokanceláře pro jednoho telefonujícího člověka. Dnes už je obvyklejší poohlížet se po větších řešeních, ve kterých se dají vést i jednání. Přitom jsou prostorově efektivnější než zasedačky.

A jaká jsou úskalí? Mikrokancelář by měla akusticky fungovat, ale zároveň zde musí být správná ventilace. A to je trochu výzva.

Zní to komplikovaně.

Ona je to věda. My se ale snažíme našim zákazníkům prezentovat akustiku v co nejsrozumitelnější formě. A myslím si, že se nám to i daří. Česká republika udělala za posledních osm let v akustice obrovský krok kupředu. SilentLab dodává své výrobky na pět kontinentů, český trh je nám malý, ale při srovnání se zahraničím si nestojíme vůbec špatně. Vedou samozřejmě státy severní Evropy, ovšem troufnu si říci z vlastní zkušenosti, že za nimi jsme v těsném závěsu my, a to dokonce před Spojenými státy nebo mnoha zeměmi západní Evropy. Z toho mám ohromnou radost.

Jaroslav Vendl

V roce 2015 založil VERTI, firmu zabývající se výrobou interiérových skleněných příček a mobilních stěn. Pro svou životní dráhu podnikatele se rozhodl po několikaletém působení v oblasti obchodní a marketingové strategie, které se věnoval již během studií na ČVUT. Osudovým se pro něj stalo setkání s akustickým expertem Janem Kaňkou. Krátce poté vznikla společnost SilentLab. Ta se zaměřuje na funkční akustická řešení v interiérech. Vlajkovou lodí společnosti jsou mobilní akustické kanceláře MICROOFFICE.

Jaroslav vytváří vizi společnosti a udává její směr. Má bohaté zkušenosti s vedením multidisciplinárních týmů. Příjemnou povinností jsou pro něj dvě děti, ke kterým brzy přibude třetí. S cílem se odreagovat si rád odběhne na horolezeckou stěnu, věnuje se cyklistice nebo vyráží zaběhat si do přírody.