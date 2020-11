Jakub Váňa z ČSOB: Mezinárodní obchod dostal tvrdou ránu | E15.cz

Začátkem roku připomínala situace v mezinárodním obchodě nekonečné hodování, ale vlivem koronaviru a nejrůznějších restrikcí byly ze dne na den zrušeny veletrhy, osobní kontakt musel být přerušen, některé firmy se dostaly do existenčních problémů. Jak to ovlivnilo klienty v alianci Trade Club, kterou u nás zastupuje ČSOB?

Firmy v letech předchozího ekonomického boomu nebyly tolik nuceny hledat nové odběratele a dodavatele, nemusely tolik chodit na nové trhy a hledat si nové kontakty. Jenže přišla pandemie a všechno bylo jinak. Na jaře na chvíli mezinárodní obchod jako kdyby ochrnul.

Pak se ukázalo, že vlivem situace se mění import a export mnoha zemí, že se mění i tok produktů a služeb, které jsou potřebné. To, co bylo nedávno hitem, najednou firmy a lidi přestalo zajímat. Navíc některé segmenty ekonomiky dostaly a dostávají velké rány, naopak jiné vystřelily nahoru. Rovněž se mění zájmy a potřeby zákazníků i firem a co je podstatné, začínají být vidět změny v globálních odběratelsko-dodavatelských řetězcích. Ty v budoucnu podle mě zeštíhlí. Důsledky pandemie některé firmy donutí k transformaci, další začnou působit i v jiných odvětvích. Vynucené změny musí být přitom provedeny rychle. Pro mezinárodní obchod je to ale dobře, protože se více diverzifikuje.

Jaký dopad to má na Trade Club?

Trade Club je digitální tržiště. Je to Wikipedie mezinárodního obchodu, na které najdou firmy v rámci několika vteřin všechny možné informace potřebné k obchodování na celém světě. Toto využití moderních technologií se ukazuje při koronaviru jako nesmírná výhoda, protože naše digitální platforma dokáže nahradit mnohé informační zdroje a zastoupí kontakty, které za pandemie nemohou fungovat a je otázkou, kdy fungovat začnou.

Dnes Trade Club pokrývá 190 států, což představuje 98 procent globálního mezinárodního obchodu a v reálném čase zpracovává pomocí unikátních algoritmů kolem 110 tisíc zdrojů. Zásadní je u toho spolehlivost, rychlost, jednoduchost a bezpečnost. Od vypuknutí pandemie máme pro klienty i neustále aktualizované a velmi podrobné údaje o koronaviru v jednotlivých zemích světa, protože to samozřejmě obchod podstatně ovlivňuje.

Zavedli jste či zavedete kvůli koronavirové krizi i další novinky?

Zásadně rozšiřujeme možnosti při hledání obchodních partnerů. V současnosti mohou klienti navázat kontakt pouze s protistranou, která je také členem Trade Clubu, brzy ale dostanou možnost přímo oslovit i jiné společnosti. Plánujeme také rozjet koncept digitálních veletrhů, které vždy budou věnovány určitým odvětvím. Nyní se uskuteční první testovací, kterého se zúčastní na 100 firem z několika zemí světa, které už dopředu vědí, na které partnery se zaměřit, aby to pro ně nebyl ztracený čas. Trade Club je tak pro stovky firem v Česku vstupní bránou k důležitému rozhodnutí, s kým má společnost obchodovat a jakou má k tomu zvolit nejvhodnější formu. Platforma je hodně využívaná i menšími a středními českými firmami, a to rozšiřuje možnosti jejich byznysu se zahraničím. Proto nám přibývají členové.

Co bude mezinárodní obchod kromě koronaviru v nejbližší době nejvíc ovlivňovat?

Naprosto přesně predikovat situaci je velmi složité, ale podstatné je, že některé firmy vidí i v této krizi extrémní příležitosti a urychleně hledají nové obchodní možnosti.

Zásadní pro mezinárodní obchod ale bude v blízké době dokončení Brexitu a politické i obchodní vztahy nového amerického prezidenta k Číně. Velmi důležité pak je, že v polovině listopadu podepsalo 15 zemí z asijsko-pacifického regionu dohodu Regional Comprehensive Economic Partnership, což je největší smlouva o volném obchodu na světě, která pokrývá více než dvě miliardy lidí a třetinu světové ekonomiky. To bude měnit toky v zahraničním obchodě, zejména pokud jde o Čínu a její partnery. Předpokládají se dopady i na Evropu, tedy také na Českou republiku.