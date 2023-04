Jde to i bez kódu. Vytváření profesionálních aplikací se díky SAP Build obejde bez vývojářů | e15.cz

Služba SAP Build cílí převážně na firemní zákazníky, kde si společnost SAP vybudovala renomé díky svým podnikovým systémům pro plánování podnikových zdrojů (ERP). Díky SAP Build a SAP Business Technology Platform tak může prakticky každý ve firmě vytvářet aplikace nebo automatizované procesy. A to bez nutnosti zapojení mnoha vývojářů nebo IT oddělení.

„U českých firem pozorujeme sílící zájem o zlepšování procesů a procesní automatizaci. Mimo jiné také o vývoj komplexnějších aplikací nebo portálových řešení. To jsou přesně oblasti, které řeší SAP Build, a už vidíme zejména v zahraničí příklady zákazníků, kteří naplno využili potenciál tohoto nástroje a čerpají z výhod, které přináší," říká Norbert Hanuska, působící ve společnosti SAP na pozici Customer Advisory MEE, Business Technology Platform.

Společnost SAP s odkazem na analytické společnosti tvrdí, že velmi brzy bude prostřednictvím no-code a low-code platforem vznikat až 80 procent aplikací tohoto typu. To bude v důsledku znamenat významnou úsporu kapacit vývojářů, kteří se tak budou moci zabývat stěžejními projekty a produkty. Zároveň to pomůže kompenzovat nedostatek vývojářů a datových analytiků, kteří na trhu zoufale chybějí.

„Profesionální vývojáři na low-code platformách oceňují, že jim umožní redukovat čas nutný na vývoj, čímž zvyšují svoji produktivitu. Těm méně zkušeným vývojářům cloudových řešení pomáhají s cloudovým vývojem, což v našich podmínkách stále není běžná praxe," dodává Hanuska.

Jak to funguje bez programování?

Aplikace SAP Build poskytují funkce pro vytváření aplikací bez nutnosti psát jeden jediný řádek kódu. Umožňuje také profesionálním vývojářům rychleji sestavit software a být produktivnější. Během drag-and-drop stavění aplikací lze využívat konektory, využívat data z firemních systémů a svá díla publikovat.

Lze vytvářet frontendové aplikace pro uživatelské prostředí pomocí vlastních funkcí, samostatných aplikací a vedlejších rozšíření podnikového softwaru, jako je SAP S/4HANA nebo řešení SAP SuccessFactors.

Qualtrics snížila náklady na vývoj o 90 procent

„Na základě požadavků zákazníků na lepší vzájemné propojení si platformu SAP Build vybrala i společnost Qualtrics, která se zabývá oblastí řízení zkušeností (XM) s technologií a pomáhá organizacím řídit a zlepšovat vzájemné vztahy zákazníků, zaměstnanců, produktů a značek. „Díky SAP Build jsme snadno vytvořili lepší zkušenost pro naše zákazníky a zároveň jsme snížili náklady na vývoj o 90 procent. Kvalitou aplikace a vysokou rychlostí vývoje jsme ohromili naše interní technické pracovníky. Jedná se o zásadní vylepšení našeho programu XM Advocates a my nyní můžeme našim zákazníkům umožnit, aby se stali lídry XM ve svých oborech,“ říká Spencer Cook, XM Advocates Lead ve společnosti Qualtrics.

Jednotný vzhled a integrovaná architektura v Uniper SE

Společnost Uniper SE je zhruba 34 GW instalované výrobní kapacity ve svých ekologických vodních a plynových elektrárnách jedním z největších světových výrobců elektrické energie. Součástí závazku společnosti Uniper k energetické účinnosti a udržitelnosti je strategie digitalizace. Cílem společnosti je zvýšit stávající investice do IT pomocí inovativních cloudových funkcí, které umožňují efektivnější a nové procesy od financí po provoz závodu, nákup, HR a IT.

Uniper SE využívá platformu SAP Business Technology Platform (SAP BTP), díky které se společnosti podařilo zvýšit o 70 procent produktivitu při vyřizování požadavků na práci na álku. Platforma SAP BTP rovněž pomohla o 25 procent snížit riziko spojené s dodržováním předpisů v oblasti lidských zdrojů a dvojím zdaněním. Firma také nyní ušetří 80 procent méně času potřebného k delegování pravomocí při zadávání veřejných zakázek.

„SAP Business Technology Platform nám poskytuje jednotný vzhled a integrovanou architekturu, kterou potřebujeme. Jeho využití pro budování end-to-end procesů je klíčovou výhodou,“ říká Achim Löbke, vedoucí architektury a optimalizace ve společnosti Uniper SE.

Rychlejší a efektivnější zadávání zakázek

Kanadská společnost ConvergentIS vytváří na míru šitá řešení postavená na základech designového myšlení a technologií SAP. Pomáhají zlepšovat spolupráci, cash flow a provozní efektivitu napříč nepřímými, přímými a servisními případy. Díky svému rychlému portálu pro dodavatele, který je postaven na SAP BTP, je ConvergentIS schopna poskytovat klientům efektivní a přesnou správu dodavatelských faktur. Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní spojuje obchodní aplikace a pokročilé analýzy, takže uživatelé mají všechny informace, které potřebují, na jednom pohodlném místě. Kromě toho lze řídicí panel přizpůsobit na základě společnosti, oddělení nebo role tak, aby vyhovoval specifickým potřebám zaměstnanců, integrovaných dodavatelů a externích dodavatelů – což umožňuje flexibilitu doladit řešení tak, aby vyhovovalo aktuálním potřebám.

V praxi to znamená, že nasazení softwaru netrvá měsíce, ale pouze týdny. Zároveň došlo díky přístupu založeném na promyšleném designu k až 300procentnímu nárustu osvojení systému mezi uživteli, ciž vedlo například k nárustu zpracovaných faktur na jednoho zaměstnance z 6 892 faktur v papírové podobě na 20 299 elektronických faktur v systému. „Nenabízíme jen řešení. Je to spíš jako kurz vaření, kde říkáme: Nasaď si zástěru a pojď vařit s námi. Je to velmi spolupracující přístup, který pomáhá zákazníkům nasadit software a rychle získat zaměstnance," říká Julio C. Navas, PhD, viceprezident pro řízení řešení a marketing, ConvergentIS.