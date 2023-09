Jsme připraveni pokrýt kybernetickou bezpečnost, říká obchodní ředitel Kyndrylu | e15.cz

Digitalizace, kybernetická bezpečnost nebo rozmach generativní AI. To jsou témata, která dnes hýbou IT světem i celou společností. Jsou také výzvou pro Kyndryl, který právě tyto oblasti považuje za velkou příležitost. „Svou roli vidíme především u velkých společností, jako jsou banky, pojišťovny nebo státní instituce. Dnes jim umožňujeme využívat umělou inteligenci ke zvýšení efektivity, ale zároveň chráníme jejich data,“ říká Ondřej Grolmus, obchodní ředitel Kyndrylu pro střední a jižní Evropu.

Kyndryl se zabývá „modernizací a správou kritických systémů ve světě“. Co si pod tím můžeme představit? V jakých oblastech působíte?

Všechny společnosti na světě využívají nějakou formu IT. My v Kyndrylu právě velkou část takových klíčových IT systémů spravujeme, modernizujeme a provozujeme. Ať už je to v oblasti železniční, automobilové a letecké dopravy, v bankovnictví nebo třeba ve výrobních závodech. Kyndryl spravuje IT infrastruktury některým z největších lídrů trhu, a to skutečně napříč celým spektrem. Od veřejného sektoru až po soukromé společnosti.

Máme tři hlavní směry, na které se soustředíme a které spolu úzce souvisejí. Prvním jsou přirozeně naši zákazníci, kolem nichž se to celé točí. Druhým směrem je kvalita služeb vůči zákazníkovi. Tím třetím jsou pak naše partnerství, která navazujeme s celou řadou společností z oblasti technologií a kybernetické bezpečnosti. Patří sem třeba BlueVoyant, Microsoft, Dell a mnoho dalších.

Společnost Kyndryl jako taková vznikla až v roce 2021, kdy se vyčlenila z IBM. Jak se vám od té doby daří? Byl to dobrý krok?

Určitě byl. Jsme sice mladá společnost, ale máme za sebou velkou míru profesionality a know-how. Snažíme se smysluplně investovat, primárně tedy do našich lidí a jejich vzdělávání. Naše působení obecně hodnotím velmi dobře. Získali jsme možnost soustředit se jen na jeden směr podnikání, tedy na poskytování IT služeb té nejvyšší úrovně a kvality. Máme velkou zodpovědnost, protože spravujeme klíčové systémy a služby, na které každý den spoléhá významná část světa. Pomáhá nám však více než 30 let zkušeností v daném oboru.

Jak taková modernizace IT systémů z vaší strany funguje?

Umíme pracovat se stávajícími IT technologiemi, které naši klienti používají. Nemáme žádný set produktů, nejsme závislí na nějakém konkrétním řešení. S klientem se můžeme bavit čistě o jeho byznysu, požadavcích a potřebách. Ze širokého portfolia našich aliančních partnerů pak pomůžeme vybrat vhodné technologické řešení, které zkombinujeme s našimi službami.

V letošním roce jste se spojili se společností BlueVoyant, která se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost. V čem toto partnerství spočívá?

Společnosti Kyndryl a BlueVoyant spolupracují, aby pomáhaly klientům komplexně řešit aktuální výzvy v oblasti kybernetické bezpečnosti. A to tím, že jim umožní rychlejší a efektivnější přístup založený na široké nabídce služeb. Klienti tak zvyšují svou odolnost vůči kybernetickým hrozbám, protože mohou rychleji odhalit narušení bezpečnosti, určit si aktuální priority a reagovat na ně.

Bezpečnost je zřejmě u většiny vašich klientů klíčovým tématem…

Ano, je klíčová v každém odvětví, protože dnes už ani tak nezáleží na tom, zda k narušení bezpečnosti dojde, ale kdy se tak stane a jak velké škody vzniknou. Proaktivní přístup k zabezpečení aplikací a kritických systémů je otázkou přežití. Kyndryl ostatně nedávno oznámil, že výrazně rozšířil nabídku služeb, které umožňují zákazníkům rychle odhalit kybernetické útoky, účinně na ně reagovat a zotavit se z nich. Vždy postupujeme rychle, abychom zákazníkům pomohli vyřešit dané problémy co nejdříve. Nabídkou komplexní sady služeb z rostoucího portfolia našich partnerů jim tedy pomáháme modernizovat systémy a posilovat jejich bezpečnost.

Jedním z vašich klientů se letos stala i Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Jak složité bylo proniknout do státního sektoru a co si od spolupráce slibujete?

Byznys se státní správou je obecně velmi specifický. Je tam právní rámec, který přísně koriguje vše, co se ve výběrovém řízení děje. Osobně jsem ale přesvědčený, že když nabídnete tu správnou službu za správnou cenu, tak si vás klient vybere. A přesně to se nám u ČSSZ podařilo. Státní správa je jednou z oblastí, na kterou se v českém Kyndrylu soustředíme, protože téma digitalizace je tady velmi populární. Tu potřebu asi jako občané České republiky cítíme všichni.

Digitalizace sice není úplná novinka, určitě je ale jedním z velkých trendů současnosti. Jaké další se objevují?

Musím samozřejmě zmínit ChatGPT a další generativní AI technologie. Jedná se o téma, které hýbe celou společností i jednotlivými odvětvími, protože má obrovský potenciál. Zejména pokud se ho podaří začlenit do datové strategie firem, které tak mohou aktualizovat svůj datový kanál. Musíme však být opatrní. S velkou mocí přichází i velká zodpovědnost. Musíme si být jisti, že umělá inteligence je obecně etická a vysvětlitelná. V Kyndrylu jsme si toho dobře vědomi. A máme takové zkušenosti, abychom mohli zákazníkům poskytnout komplexní a zcela bezpečné služby pro úspěšnou implementaci AI řešení ve velkém. Naše zkušenosti jsou „z první ruky“, protože jsme si vše vyzkoušeli při implementaci AI ve vlastním systému Kyndryl Bridge a dalších nástrojích zvyšujících produktivitu práce. Kyndryl Bridge je otevřená platforma integračních služeb založená na AI a strojovém učení, kterou nabízíme našim zákazníkům pro urychlení automatizace, zvýšení efektivity, posílení bezpečnosti i odolnosti a pro vytvoření udržitelnějšího technologického majetku. Svou roli vidíme především u velkých společností, jako jsou banky, pojišťovny nebo státní instituce. Dnes jim umožňujeme využívat umělou inteligenci ke zvýšení efektivity, ale zároveň chráníme jejich data. Spolupracujeme také se společností Microsoft, abychom zákazníkům pomohli urychlit odpovědné přijetí generativních řešení AI na platformě Microsoft Cloud.

Dalším velkým tématem jsou cloudová řešení, která jsou však – stejně jako samotná digitalizace – na světě již dlouho. Řada firem už odvedla velký kus práce. Nově vznikající společnosti jsou zcela „cloudově nativní“, ale ty, které již fungují, musejí najít hybridní model a pracovat jak s tradičními systémy, které zákazník fyzicky vlastní, tak s cloudovými řešeními. To je další oblast, na niž se specializujeme.

To znamená, že každé vaše řešení vzniká individuálně, tedy na míru pro konkrétního klienta?

Přesně tak. Většina služeb poskytovaných v našem regionu je do značné míry unikátní. Liší se IT prostředí našich zákazníků i používané systémy, na což je třeba reagovat. A troufám si říct, že přesně to v Kyndrylu umíme.

Ondřej Grolmus (43)

Od roku 2021 působí jako obchodní ředitel pro střední a jižní Evropu ve společnosti Kyndryl. Předchozích osm let strávil v mateřské IBM, nejprve na pozici obchodního ředitele finančních služeb, poté zastával pozici sales leadera pro střední Evropu.