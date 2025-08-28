K ceně elektřiny se dnes domácnosti mohou dobrat řadou cest. Třeba aukce nebo spotové obchodování jsou ale vhodné jen pro někoho
Jak se blíží topná sezona, leckdo si možná položí otázku, zda by nestálo za úvahu přejít na fixaci nebo změnit dodavatele. Možná tak měl učinit už dřív, protože přechod k jinému dodavateli může trvat měsíce, a to podle délky výpovědní lhůty. U fixací se navíc zpravidla nevyplatí. Rozhodování každopádně není jednoduché a srovnávat ceny může být z řady důvodů složité.
Zákazníci se ale každopádně o ceny energií zajímají víc než v minulosti. Ačkoliv v posledních měsících klesly a většina průzkumů ukazuje, že obavy z jejich výše má méně lidí než třeba po razantním růstu v roce 2022, stále je řeší víc než v minulosti. Například podle letošního průzkumu agentury IPSOS řeší otázku, jak ušetřit za energie, stále přes polovinu domácností.
Kromě úsporných opatření a změny dodavatele je také možné si vybrat z různých režimů: bez fixace, s fixací, a dokonce i za spotové ceny, pokud to konkrétní dodavatel a technické podmínky umožňují. Plnohodnotný spotový produkt totiž může mít pouze ten zákazník, který má takzvané průběhové měření.
Důležitá je velikost odběru
Při volbě nejen režimu, ale i dodavatele je poměrně důležitá spotřeba konkrétní domácnosti. Nakupovat za spotové ceny se totiž vyplatí hlavně v případě, kdy má přece jen spotřebu větší, chytré řízení pro obchodování v ten nejvhodnější okamžik a bateriové úložiště. Vtip je totiž nejen v tom nakupovat levně, ale také energii uložit na použití v okamžiku potřeby nebo na zpětný prodej.
Zatímco software lze dnes nakoupit i za nižší desítky tisíc, bateriová úložiště jsou stále poměrně drahá. „Při nízké spotřebě, řekněme v bytě s dálkovým vytápěním a dodávkou teplé vody jinak než z bojleru, se spotové obchodování nevyplatí. Tady je lepší jít do běžného produktu. Pokud už má člověk doma bojler, stojí to za úvahu, protože akumulovat energii lze namísto bateriového úložiště i do vody,“ říká Jakub Tobiáš, obchodní ředitel společnosti Fonergy.
Ta mimo jiné nabízí i možnost část roku nakupovat (a prodávat) tímto způsobem a během zimy, kdy jsou spotřeba i ceny vyšší, za pevně stanovenou sazbu.
Podobně vidí situaci i konzultant a partner společnosti Advanced City Aleš Fojtík. „Spotové ceny a od nich odvozené produkty nejsou vhodné pro všechny. Podobně jako při investování platí, že by je měli volit uživatelé, kteří chápou sezonnost, výkyvy cen a nenechají se vyděsit jejich růstem. V minulosti jsem byl pravidelně svědkem odlivu zákazníků na spot na jaře při zlevňování a ze spotu na podzim při zdražování zpět na fixované produkty. Ne vždy takový pohyb sem a tam vede k reálné úspoře, rozhodně to ale stojí čas,“ říká.
Kolik ročně člověk či domácnost spotřebuje, může být důležité i pro výběr dodavatele. Kromě ceny samotné energie se totiž liší i takzvaný pevný měsíční poplatek. Běžná cena se pohybuje kolem 100 korun, ale výjimečně lze najít i poloviční.
Při větší spotřebě je tak důležitější nižší cena za kilowatthodinu (nebo megawatthodinu), při nízké může být důležitá právě pevná platba za měsíc, byť rozdíly jsou v korunách až desetikorunách. „Stálý plat hraje důležitou roli u nižších spotřeb v místech, jako je byt bez elektrického vytápění či ohřevu vody, natožpak chata nebo garáž. V takových případech je pro zákazníka výhodnější sledovat stálý plat než cenu za komoditu,“ říká Jakub Tobiáš.
Fixace, nebo ne?
Vedle výběru dodavatele, který vyžaduje podrobně si přečíst smluvní dokumentaci, projít si reference (tuto část možná někteří lidé podceňují) a podobně, je dnes asi klíčovou otázkou: zafixovat, nebo ne?
Ačkoliv ještě na jaře velká část dodavatelů doporučovala to udělat, jednoznačnou odpověď asi nedá nikdo. Ceny elektrické energie během roku klesly, ovšem jak to bude dál? Zastánci ozelenění evropské energetiky říkají, že s růstem podílu obnovitelných zdrojů půjdou dolů. Velká část energetiků a dodavatelů pro elektroenergetický sektor a samozřejmě zastánci fosilních paliv zase tvrdí pravý opak.
Údaje Eurostatu říkají, že přes devět procent Evropanů trpí energetickou chudobou. Ta je definovaná jako podíl občanů, kteří nemohou své domovy udržet v teple. Před energetickou krizí byl přitom na úrovni 6,3 procenta. Naštěstí už mírně oslabuje.
V Česku se ovšem nacházelo v energetické chudobě v roce 2021 zhruba 900 tisíc obyvatel, zatímco předloni už tento ukazatel překročil jeden milion osob. Každopádně pokud má někdo s platbami za energie problém, měl by se začít intenzivně zajímat o možnosti, jak snížit spotřebu a cenu.
„Fixace má tu výhodu, že si své výdaje bezpečně zajistíte typicky na rok či dva dopředu. Pokud nechcete pravidelně sledovat, jak se cena energií vyvíjí, tak bezpečně víte, kolik budete platit. Cenu řešíte jen při výročí své smlouvy,“ podtrhuje praktickou rovinu Aleš Fojtík.
Fixace dává určitou jistotu a pojistku proti šokům. Nákupy za aktuální cenu jsou tak trochu sázkou na dobrý vývoj. Podobně jako když třeba máte tržby v korunách a přemýšlíte, zda dodavatelskou smlouvu uzavřít také v korunách nebo v eurech. Vydělat i prodělat můžete v obou případech. Ten první je ale lepší pro plánování.
Nízký tarif
Většina domácností jede samozřejmě na takzvaný vysoký tarif, v obchodním označení D02d. (Tento název i podmínky přiznání pro odběratele určuje Energetický regulační úřad.) Pokud ale má někdo doma některé z definovaných spotřebičů určených pro ohřev teplé vody či vytápění (tepelné čerpadlo, přímotop, bojler, akumulační či podlahové vytápění…) nebo napájí elektromobil, může využít i takzvaný nízký tarif. Pak je ale třeba se dívat nejen na cenu, ale také za jakých podmínek a kolik hodin denně jej může využívat.
Aby to nebylo jednoduché, spektrum možností, jak nakupovat a za jakou cenu, se stále rozšiřuje. Některé jsou ale opravdu pro velmi malé procento zákazníků. „Čerstvě se opět objevily na trhu i aukce. Z pohledu zákazníka bych byl s účastí v aukci opatrný,“ zmiňuje jednu z nich Fojtík.