Zdanění dohody o provedení práce v roce 2026: Limit pro platbu pojistného stoupne
Brigáda na dohodu o provedení práce je oblíbeným přivýdělkem nejenom pro studenty či seniory, ale i některé zaměstnance. V příštím roce přitom bude možné si přivydělat více bez platby povinného pojistného.
V roce 2025 se z dohody o provedení práce neplatí sociální a zdravotní pojištění, když je hrubá měsíční odměna 11 499 korun a méně. V roce 2026 se nebude z hrubé odměny z dohody o provedení práce platit sociální a zdravotní pojištění, když bude činit 11 999 korun a méně. Důvodem je totiž zvýšení průměrné mzdy. V příštím roce bude tedy možné si přivydělat na DPP o 500 korun více bez povinnosti platby sociálního a zdravotního pojištění.
Co říká zákon?
Podle zákona o nemocenském pojištění platí, že zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce jsou účastni na pojištění, pokud mají příjem ve výši aspoň 25 procent průměrné mzdy.
Rozhodná průměrná mzda pro rok 2026 přitom činí 48 967 korun (výpočet v tabulce), takže rozhodný příjem pro účast na pojištění u DPP je právě 12 tisíc korun a více.
Dle zákona o veřejném zdravotním pojištění platí, že pojištěnec není plátcem zdravotního pojištění, pokud příjmy z dohody v daném měsíci nedosáhly částky, která je podmínkou pro účast na nemocenském pojištění. To znamená, že limit pro platbu sociálního a zdravotního pojištění je stejně vysoký.
Kdo neplatí žádnou daň z DPP?
Přivýdělek na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou do limitu je výhodný zejména pro starobní důchodce nebo příjemce rodičovského příspěvku. V těchto případech je neplacení pojistného velmi přínosné a současně při podepsaném prohlášení k dani se neplatí ani daň z příjmu, protože i při výpočtu čisté odměny z dohody o provedení práce je možné uplatnit slevu na poplatníka ve výši 2 570 korun.
V tabulce je vypočítána čistá odměna v případě přivýdělku při pobírání důchodu či rodičovského příspěvku.
Předčasní důchodci a brigáda na DPP
Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění. Nejčastěji si právě tak předčasní důchodci přivydělávají na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou do limitu.
Výše odměny není omezena
V případě, že je hrubá odměna z DPP nad zákonný limit, tak se z ní již odvádí sociální i zdravotní pojištění. V takovém případě se pochopitelně příjem z takové brigády počítá i pro důchodové účely. Zdanění se v takovém případě liší, zdali je u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani či nikoliv. Prohlášení k dani není možné mít podepsáno v žádném měsíci u dvou zaměstnavatelů současně a žádnou daňovou slevu nelze čerpat dvakrát.
Brigáda při zaměstnání a při studiu. Srovnání, kolik dostanete na účet?
V přiložené tabulce máme vypočteno zdanění hrubé odměny z dohody o provedení práce ve výši 24 tisíc korun. Druhý sloupec se týká zaměstannce, který pracuje na DPP a současně má zaměstnání na hlavní pracovní poměr se standardní pracovní smlouvou. Prohlášení k dani podepsáno u hlavního zaměstnavatele. Pro porovnání je ve třetím sloupci situace, kdy na DPP pracuje student. Ten bude mít podepsáno prohlášení k dani v rámci DPP a současně uplatňuje slevu na poplatníka ve výši 2 570 korun.
(DPP při hlavním pracovním poměru)
(DPP při studiu)
(4,5 % z hrubé odměny)
(7,1 % z hrubé odměny)
(15 % z hrubé odměny)