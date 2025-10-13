Na východním Slovensku se srazily rychlíky, na místě 80 zraněných
Na východním Slovensku se v pondělí dopoledne srazily dva rychlíky, informovali záchranáři, policie i národní vlakový dopravce ZSSK. Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok informoval, že je na místě stovka zraněných. Policie později jeho informaci korigovala s tím, že ve vlacích jelo osmdesát cestujících.
Dva zranění jsou podle Šutaje Eštoka v kritickém stavu, nikdo ovšem nezemřel.
ZSSK v tiskové zprávě uvedla, že vlaky se u Rožňavy srazily v místě, kde se železniční tratě křižují a přecházejí do jednokolejné tratě.
Slovenská policie na Facebooku informovala, že k nehodě došlu u obce Jabloňov nad Turňou před železničním tunelem. „Na místě zasahují všechny složky záchranného systému, ve vlacích cestovalo velké množství cestujících. Postupně opouštějí vlakové soupravy,“ dodala policie na sociální síti krátce po 11. hodině.