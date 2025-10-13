Akcie rostly, září nebrzdilo. Průměrný investor zatím letos získal 1,58 procenta
Léto fondům pomohlo, celoroční bilanci ale nevytáhlo. Po třech čtvrtletích je průměrný investor na 1,58 procenta, vyplývá z indexu CII750 společnosti Swiss Life Select sledujícího 750 fondů v Česku. V roce 2024 fondy zhodnotily majetek o devět procent, v roce 2023 o dvanáct.
„Ve třetím čtvrtletí letošního roku dosáhl průměrný český investor v podílových fondech zhodnocení 3,61 procenta. Od začátku roku je výkonnost jeho portfolia 1,58 procenta, a to zejména kvůli korekci, která přišla v dubnu tohoto roku,“ uvedl hlavní analytik Swiss Life Select Šimon Schloff.
Výkonnost ve třetím čtvrtletí podle něj navázala na předchozí čtvrtletí a nadále rostla, jelikož trhy pokračovaly v nastoleném trendu podpořeném holubičím tónem amerického Fedu, očekáváním postupného snižování sazeb a silnou výsledkovou sezonou, která potvrdila odolnost firemních zisků. K pozitivnímu sentimentu přispělo i zklidnění obchodních napětí, dodal Schloff.
Akciové fondy si během třetího kvartálu vedly nejlépe v červenci, kdy se zhodnotily o 2,72 procenta. Následující měsíce byly podobně příznivé z pohledu výkonnosti, což vyvrátilo tradiční sezonní trend, podle kterého bývá září pro akciové trhy nejslabším obdobím. Naopak dluhopisové fondy zažily slabší kvartál a po červencovém zhodnocení o 0,67 procenta následovaly dva ztrátové měsíce, které vymazaly téměř celou červencovou výkonnost.
Během třetího čtvrtletí pokračovaly akciové trhy v růstovém trendu a úspěšně navázaly na předchozí pozitivní trajektorii. Dynamické strategie i tentokrát výrazně překonaly ty konzervativnější, což potvrzuje jejich schopnost těžit z optimismu na trzích, a to i navzdory smíšené geopolitické a makroekonomické situaci, upozornil Schloff.
Na solidní výkonnost z předchozího čtvrtletí navázaly fondy zaměřené na zlato a těžbu drahých kovů. Ty těžily především z pokračující poptávky po bezpečných aktivech v prostředí zvýšené nejistoty a rostoucího napětí mezi politickou a měnovou autoritou ve Spojených státech.
Po silném druhém čtvrtletí, kdy investoři upřednostňovali rizikovější strategie s expozicí na americký trh, se třetí kvartál nesl ve znamení návratu k bezpečným aktivům v čele se zlatem. Zatímco ve druhém čtvrtletí cena zlata spíše konsolidovala a investoři vyčkávali na další makroekonomická data, kroky centrálních bank a vyjádření prezidenta USA Donalda Trumpa k tarifní politice, třetí čtvrtletí přineslo nový impulz a znovuobnovený zájem o zlato. Z regionálního pohledu se nadále dařilo fondům investujícím na evropských trzích, které profitují ze stále atraktivního ocenění řady titulů, především ve střední a východní Evropě, podotkl.
Objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech, v letošním prvním pololetí vzrostl podle údajů Asociace pro kapitálový trh o 93 miliard korun na 1,287 bilionu korun.