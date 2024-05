Kousek bytu si teď zákazník může koupit online

Jiří Paták Jiří Paták je podnikatel, spoluzakladatel a spolumajitel projektu Kousek Bytu, známý svými úspěchy ve fintech a nemovitostech. Mezi jeho nejvýznamnější projekty patří Patron GO, EMA data a Chytrý Honza, který založil, vedl a úspěšně prodal. Paták je motivován snahou o demokratizaci investic do nemovitostí, což je patrné z jeho angažmá v projektu Kousek Bytu, kde se snaží zpřístupnit investiční příležitosti, které byly tradičně rezervovány pro velké investory. Vladimír Zuzák Je zakladatelem developerské skupiny Maverick Group a projektu Kousek Bytu. Jeho doménou jsou inovace na poli nemovitostního trhu, což je základem pro Kousek Bytu, projekt usilující o zpřístupnění investic do nemovitostí prostřednictvím moderních technologií, s cílem změnit tradiční způsoby investování. Současně je spolumajitelem a ředitelem realitní kanceláře MAXIMA REALITY, která úspěšně působí na pražském realitním trhu více než 26 let. Po dobu 10 let dále zastával pozici obchodního ředitele ve FINEP HOLDING Group.