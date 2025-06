Kultivované maso z živočišných buněk může být v Česku už do dvou let

Maso, které nepochází z usmrcených zvířat, ale vzniká kultivací živočišných buněk, by mohlo být v Evropě i Česku už zhruba do jednoho až dvou let. Konstatuje to organizace ProVeg Česko. O alternativách se hovořilo na konferenci New Food Forum. Zazněly na ní také závazky retailových řetězců navýšit nabídku rostlinných alternativ živočišných produktů, a to za dostupnou cenu.