Kvalitní zakrytí bazénu? S vysoce pevnostní plachtou nešlápnete vedle | E15.cz

Přemýšlíte, čím chránit váš bazén před vnějšími vlivy a nečistotami, ale plastové zakrytí bazénu se vám z nějakého důvodu nelíbí nebo se do vaší zahrady nehodí? Pořiďte si místo něj bazénovou plachtu. Kvalitní, s dlouhou životností a takovou, která má hned několik funkcí.

Mají několik výhod

Jsou pěkné na pohled, mají vysokou pevnost a opravdu dlouhou životnost. Na plachty Jabor se totiž používají jen materiály od špičkových zahraničních dodavatelů z Německa a Belgie. Plachty jsou navíc zpracovávané moderní technologií sváření a tak jsou sváry opravdu kvalitní a trvanlivé. Jejich životnost je udávána od 10 do 15 let v závislosti na konkrétním vybraném materiálu.

Určitě vás potěší, že jsou také bezpečné. Mají totiž nosnost až 100kg/m2 a bez problému po plachtě natažené na bazénu může chodit dospělý člověk. Pokud by tedy na plachtu v nestřežený okamžik vběhlo dítě, kterému se tam zakutálel míč nebo by na ni z neopatrnosti vstoupil váš čtyřnohý miláček, nemusíte mít obavy. Plachta je určitě udrží a do vody se nepropadnou. Není divu, že je firma nositelem certifikace Czech made.

Plachta bude šetřit vodou

Vody je v posledních letech nedostatek a napouštění bazénu není zrovna ekonomické. Díky plachtě Jabor můžete vodou šetřit. A tím pochopitelně ušetříte i nějakou tu korunu. Po letní sezóně stačí odpustit vodu po trysky a napuštěný bazén zakrýt plachtou s UV ochranou. Pokud si navíc necháte vyrobit plachtu s integrovaným sítem, nedostanou se do ní zaručeně vůbec žádné nečistoty. Přitom síto zajistí odtok vody z plachty. Zachytí i hrubé nečistoty.

Montáž a demontáž plachty za pomoci jednotlivých úchytů ze zátěžové gumy je zcela jednoduchá. Pokud byste si však nevěděli rady a návod vám nestačil, můžete požádat o odbornou montáž. Stejně tak je vám k dispozici servis a opravy nejsou žádný problém. Ke každé plachtě dostanete navíc speciální vak a také náhradní díly.

Autor: Jabor pro s.r.o.

Můžete si zvolit zakrytí na míru

Možná přemýšlíte nad tím, jak vymyslet zakrytí atypicky tvarovaného bazénu. Pokud se obrátíte na firmu Jabor pro s.r.o., máte vystaráno. Neexistuje tvar, se kterým by si profíci nedokázali poradit. Stačí jen vše správně zaměřit a nechat si vyrobit padnoucí plachtu na váš bazén.

Jestliže máte obavy, že měření není zrovna vaše silná stránka, nechte si bazén zaměřit od odborníků. Budete mít jistotu, že plachta bude perfektně sedět a kopírovat tvar vašeho bazénu. Firma po zaměření navrhne plachtu a následně ji zhotoví z vybraného materiálu v barvě, která vám bude vyhovovat. Kromě bazénových plachet je možno vyrobit také plachty na pergoly, opět ve špičkové kvalitě s dlouhou životností. Novinkou v sortimentu jsou vaky na kapaliny, které si v posledních letech získávají vysokou oblibu.