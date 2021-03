Také logistická centra plánují vstup do éry elektromobility. | E15.cz

Ve správný čas na správném místě. Tak zní heslo symbolizující efektivitu. Zajistit ji musí logistika, která je krevním oběhem současné ekonomiky. Její rozměr je v globalizovaném světě ohromný, a tak sílí tlak na to, aby byla co nejvíce šetrná k životnímu prostředí. Jednou z cest je elektromobilita.

Ačkoliv jsou domácí logistická centra s elektrifikací dopravy více méně v začátcích, do budoucna s tímto trendem rozhodně počítají. Například doručovatel zásilek PPL, který má v Česku jednadvacet dep a jedno centrální překladiště, si rozvoj elektromobility stanovil jako jeden z projektů pro letošní rok. Dopravou na elektřinu už se firma zabývá delší dobu a na svých depech otestovala různé typy elektromobilů. „Bohužel i v této aktivitě nás zdržela doba covidová, takže aktuálně plnohodnotně provozuje elektrovozidlo pouze jeden dopravce, další čekají na dodání vozů,“ říká šéf marketingu a rozvoje byznysu Milan Loidl. PPL až na pár výjimek vlastní auta nemá, rozvoz obstarávají jednotliví nasmlouvaní dodavatelé.

Dobíjecí infrastrukturou zatím firma osadila dvě depa. „Do konce tohoto roku bychom chtěli provozovat elektromobily na dalších třech až čtyřech depech, v dalších letech pak budeme chtít pokrýt všechna, kde to z pohledu dojezdových vzdáleností bude dávat smysl. Zároveň s tím chystáme program na motivaci dopravců pro pořízení elektromobilů,“ vypočítává plány do budoucna Loidl.

Limitujícím faktorem je pro logistické firmy stále dojezd elektroaut a také velká váha baterií, které snižují užitnou hmotnost vozidla. „Vzhledem k současnému stavu technologií je pro elektromobilitu vedle osobních aut perspektivním polem logistika na kratší vzdálenosti, například v perimetru pokrývajícím jedno město. Velmi přesvědčivě už to ukazují příklady ze zahraničí,“ říká Ondřej Synek ze společnosti Unicorn, která pod značkou ChargeUp nabízí komplexní řešení pro dobíjení elektromobilů.

Vozy na poslední míli

Stejné zkušenosti mají i v mezinárodní logistické společnosti Dascher. Její největší vozidlo na elektropohon je plně elektrický 18tunový Mercedes eActross. Firma ho nasadila v konceptu plně bezemisní zóny v centru německého Stuttgartu, kde slouží k zásobování mikrohubu poblíž centra města. Jeho užitná hmotnost je však necelých pět tun. „To znamená, že je možné ho považovat za alternativu vozidel na konvenční pohon, jejichž celková hmotnost se pohybuje kolem 12 tun. Většinu hmotnosti eActrosu tvoří baterie, limitující je i dojezd 200 kilometrů,“ vysvětluje generální ředitel české pobočky Dascheru Jan Pihar. Dosavadní výzkumy a testování podle něj ukazují, že se elektropohon osvědčuje při doručování zásilek na poslední míli a pro menší objem nákladu.

V Česku, kde má Dascher osm poboček a dvě provozovny, se společnost zatím účastní pilotního projektu Depot.Bike pro bezemisní doručování v centru Prahy pomocí elektronákladních kol. „Pro využití v Praze jsme testovali různé typy elektrokol. Zpočátku jsme koncept využívali pro balíkové zásilky, nyní začínáme testovat doručování celých europalet,“ říká Pihar.

V tomto roce by firma chtěla spustit doručování bez emisí do Prahy ze své pobočky v Kladně. „Bude mu předcházet vybudování dobíjecí stanice a naplánování bezemisní dopravy z překládkového skladu v Kladně do mikrodepa v Praze. Plánujeme investice do elektrického rozvozového vozidla i dalších elektrokol,“ uvádí Pihar.

Alespoň jedna rychlonabíječka na areál

Rostoucí zájem o elektromobilitu v Česku vnímá i developer logistických areálů Prologis. „Není pochyb o tom, že instalace infrastruktury pro dobíjení elektromobilů je nezbytnou součástí logistických parků budoucnosti,“ říká ředitelka Prologisu pro správu nemovitostí a zákaznickou zkušenost v Česku a na Slovensku Pavla Procházková. Firma dnes při navrhovaní parků počítá s tím, že je do každého důležité osadit minimálně jednu stejnosměrnou DC dobíjecí stanici, která umožňuje rychlé dobíjení, a pak pomalejší střídavé AC stanice podle požadavků zákazníků.

V rámci svých stávajících areálů firma dobíječky instalovala všude tam, kde je vysoká frekvence provozu, a tudíž i potenciál pro jejich využití. Stanice jsou tak v provozu v Prologis Parku Prague-Rudná, Prague-D1 East a Brno. „Současně připravujeme projekt DC stanice v Prologis Parku Prague-Jirny,“ dodává Procházková.

Také Ondřej Synek z Unicornu se domnívá, že dobíjecí infrastruktura se stává nezbytnou součástí moderních logistických center. Volba konkrétních stanic pak záleží na konkrétním provozu uživatelů areálu. Pokud má firma trasy, na nichž vozidlo vystačí s jedním dobitím na celodenní směnu, stačí levnější střídavé dobíječky, které ho mohu dobíjet celou noc. Při vícesměnném provozu, kdy jsou vozidla na cestách déle, už je vhodné uvažovat o stejnosměrných rychlonabíječkách, které baterie naplní během pauzy řidiče na oběd. „Samozřejmostí by pak měl být zejména při větším počtu stanic chytrý řídící systém, který reguluje jejich výkon tak, aby nedošlo k přetížení sítě objektu,“ dodává Synek.