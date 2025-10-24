Česká hra na vesmírné inženýry dál generuje stovky milionů ročně. Tvůrci s ní mají miliardové plány na 20 let
Český videoherní byznys má několik stálic, které neustále generují slušné příjmy a zisky. Jde o tituly jako Arma nebo DayZ od Bohemia Interactive, Factorio od Wube Software, simulátory kamionů od SCS Software nebo Beat Saber od firmy Beat Games vlastněné Metou. Mezi tyto pevné body patří i Space Engineers od pražského studia Keen Software House. Tržby vesmírných inženýrů za 12 let na trhu výrazně přesáhly miliardu korun a nadále přinášejí stabilní přísun peněz. Majitel studia Marek Rosa má se značkou plány na dalších 20 let.
Space Engineers hráčům umožňují v prostředí vesmíru budovat různá zařízení včetně vesmírných lodí. Důraz je kladen na realistickou fyziku a řešení konstrukčních a dalších překážek. Jde o takzvaný sandbox, díky němuž je hra stále jiná a dokáže si udržet pozornost hráčů, podobně jako třeba Minecraft.
Dílo nejdříve vyšlo pro osobní počítače a postupně se dostalo i na konzole. I díky tomu se neustále daří držet roční příjmy na úrovni kolem 200 milionů korun. Taková stabilita je na často rychloobrátkovém herním trhu úspěchem.
Studio Keen Software House ve finančním roce 2024 udělalo tržby přes 197 milionů korun se ziskem před zdaněním skoro 41 milionů. „V letošním roce očekáváme podobné výsledky. Bude záležet na tom, jak dopadne druhá velká aktualizace pro Space Engineers 2, jejíž vydání plánujeme do konce roku,“ řekl webu e15.cz jeho zakladatel Marek Rosa.
Druhý díl Space Engineers je od letošního ledna v takzvaném režimu předběžného přístupu (early access), což znamená, že hra není hotová, ale fanoušci už si ji mohou koupit a podpořit další rozvoj. Nová aktualizace bude mít název Planets & Survival Foundations.
Pražská firma zároveň udržuje v chodu první díl Space Engineers, k němuž vydává bezplatné aktualizace a několik placených rozšíření ročně. Jednička si nadále drží velkou komunitu, proto se ji vyplatí držet v chodu.
„Space Engineers 2 jsou každopádně v současné době naší největší investicí. Do vývoje této hry vkládáme prakticky všechny naše prostředky,“ popsal Rosa. „Mým cílem je, aby hra byla víc mainstreamová a přístupná a zároveň nabídla vyšší kvalitu grafiky, fyziky a příběhu.“
Podobné sandboxy úspěšně vytvářejí i další české firmy. Například Euro Truck Simulator a American Truck Simulator od SCS Software rovněž dostávají nová rozšíření, což ročně vytváří zisky i na úrovni půl miliardy korun. Bohemia Interactive z byznysově podobně vystavěných titulů naposledy udělala roční tržby 1,4 miliardy korun.
Rosa chce ve strategii rozšiřování vesmírných inženýrů pokračovat. „Space Engineers 2 vnímám jako investici do dalších 20 let,“ doplnil. Celkové tržby této novinky chce postupně vytáhnout až na miliardy korun.