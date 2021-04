Mobilní aplikace vám zkontroluje platby. Abyste ušetřili | E15.cz

Češi se nevyznají v nastavení finančních, energetických a telekomunikačních služeb. Platí tak více, než by museli a podle průzkumů každý měsíc svou peněženku ochudí až o 2 500 korun. Unikátní aplikace Patron GO po instalaci na mobilní telefon naskenuje platby a majiteli vypíše, za co všechno by mohl platit méně.

Jen 37 procent lidí ví, kolik a za co konkrétně jejich domácnost každý měsíc zaplatí. „Lidé financím nerozumí a ani rozumět nechtějí. Nabídka na trhu je široká a často i záměrně velmi komplikovaná. Mnoho Čechů má pak problémy se v ní orientovat,“ říká Jiří Paták, spoluzakladatel projektu finančního antiviru Patron GO. Například smluvním podmínkám pojištění nerozumí více než třetina populace, v úvěrech na bydlení se orientuje jen necelá polovina a další třetina vůbec netuší, že by mohla změnou dodavatele energií ušetřit. „Výsledkem je 25 až 35 miliard korun, které Čechům z účtů ročně doslova zmizí,“ upozorňuje Paták.

Češi by rádi více šetřili, ale moc nevědí, jak na to. „Pandemie akcelerovala neochotu lidí chodit na pobočky a osobně řešit nastavení služeb. On-line srovnávače zase mnohdy vyžadují vyplnění sáhodlouhých formulářů. Jedna instituce nebo služba, která by uměla vše vyřešit na jednom místě, zatím neexistovala,“ říká Lukáš Vršecký, CEO společnosti, která chytrou aplikaci posílá na trh.

Patron GO podle něj funguje na principu pasivního náhledu na bankovní účet, kde pomocí speciálního algoritmu identifikuje předražené platby, ale zároveň i nebezpečné transakce, typicky rychlé půjčky. Identifikované platby pak označí jako viry a majitele účtu na ně upozorní, čímž vlastně hlídá jeho finanční zdraví. „Jedná se o pasivní nástroj, aplikace nemá žádnou možnost na účet vstoupit či s ním jakkoliv manipulovat. Ostatně stejně jako jiné finanční služby a instituce je i tato služba licencovaná a kontrolovaná,“ upřesňuje Lukáš Vršecký.

Pokud bude uživatel aplikace chtít „viry“, tedy nevýhodné platby odstranit, u jednodušších služeb mu bude stačit pár kliků. V případě složitějších záležitostí, jako je třeba pojištění, pak bude přímo v aplikaci propojen se specialistou na daný obor. Ten mu doporučí službu, která bude srovnatelná a přitom levnější, jindy může pomoci najít takovou službu, která bude svým rozsahem výhodnější. Při spuštění aplikace bude více než 100 expertů připraveno pomáhat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. „Lidé přitom nebudou vystaveni nežádoucím marketingovým nabídkám či dokonce prodeji. Našim cílem je opravdu jen lépe nastavit Čechům platby,“ upozorňuje Lukáš Vršecký. V první fázi se aplikace zaměří na oblast financí, energií a telekomunikačních služeb, časem však její autoři plánují rozšíření i na další služby a nákupy.

Jiří Paták založil a osm let vedl úspěšný startup ChytryHonza.cz s půlmiliardovými tržbami, stojí také za projektem EMA data, který se zabývá monitoringem finančního trhu a analýzou dat. Lukáš Vršecký vybudoval věrnostní platformu Rondo, do které se v Česku a na Slovensku za dva a půl roku zaregistrovalo 1,3 milionu lidí. Tři roky také vedl B2B oddělení v Alza.cz. Pro rozjezd aplikace Patron GO získali finanční podporu od investičního fondu Lighthouse Ventures. Jeho řídící partner Michal Zálešák k tomu říká: „Jiří s Lukášem už v minulosti prokázali, že umějí postavit firmu na zelené louce. Jako jedni z mála v České republice mají s budováním fintech startupů prokazatelné zkušenosti. Oba tak pro nás představují záruku budoucího úspěchu. Fintech je navíc oblastí našeho enormního zájmu. S radostí jsme proto projekt finančního antiviru podpořili.”

Ambicí tvůrců šetřící aplikace je získat 100 tisíc českých uživatelů a následně expandovat do dalších evropských zemí. Aplikace je zdarma ke stažení na App Store i Google Play.