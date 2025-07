Společnost HP TRONIC, která už dnes po fúzích působí pod názvem NAY–DATART, je na trhu aktivní více než 30 let a je významným prodejcem spotřební elektroniky a domácích spotřebičů. Provozuje sítě prodejen DATART a NAY, pod křídla firmy patří značky jako je ETA, GoGen, JVC a Hyundai a kromě toho se zabývá také cestovním ruchem a gastronomií. Když se to sečte, řádově ve 260 pobočkách pracuje přes 4 500 zaměstnanců.

A právě kvůli většímu výkonu se společnost rozhodla přejít na nový informační systém SAP S/4HANA Private Cloud. Ten integruje a automatizuje hlavní obchodní procesy ve firmě i celý dodavatelský řetězec, nově však postavené na cloudovém řešení společnosti SAP.

Podle Karla Ročáka to byla rozhodně dobrá volba – když se totiž po květnové fúzi do cloudu přesunula rovnou celá společnost NAY, povedlo se to bez ztráty výkonu i zásadních investic. Přiznává však, že přechod firmu stál také nemalé úsilí, zmiňuje například nutnost extrémního plánování.

„Jestliže dříve náš člověk přes IT řekl, potřebujeme restartovat systém nebo potřebujeme provést to a to, tak si to kolegové v kanceláři řekli, zavolali někomu z byznysu, ten jim to odsouhlasil a všechno běželo. Teď musíme vše ‚tiketovat‘ oficiální cestou,“ vysvětluje Ročák. Tedy digitálně žádat o servis nebo podporu, ať už jde třeba o sledování interakcí se zákazníky nebo třeba stavu požadavku.

Potřebujete silný tým

Zároveň to podle něho však neznamená, že by firma ztratila flexibilitu. Musí se ale změnám přizpůsobit. „Vnímám to jako takový nejtvrdší náraz do zdi, když z toho on-premise světa, kde všechno máte pod kontrolou, protože si software provozujete na vlastních serverech, přijdete do cloudového řešení, kde nemáte pod kontrolou téměř nic a jste plně závislý na všech ostatních kolem vás,“ konstatuje.

Už jen z toho důvodu zdůrazňuje klíčovou roli interního týmu. „Uvedu příklad. Stává se, že v případě výpadku se dovoláme na prvostupňovou podporu a lidé jsou tam do značné míry naučení opakovat zaběhlé postupy a řešení určitého problému. Bez interního týmu je to vše výrazně pomalejší, než když máte někoho velmi kompetentního uvnitř, který dokáže správně té druhé straně sdělit, co máte za problém,“ vysvětluje.

Dnes už se společnost podle Ročáka dívá znova dál na to, co by se dalo v rámci SAP systémů opět inovovat. „Hledáme co zákazník ocení, co má rád. Takže například řešení pro služby, servisní techniky, nějaký market place služeb, to budeme do budoucna určitě rozvíjet, stejně jako logistiku,“ přibližuje.

Na tomto poli už má firma za sebou úspěch: společně se SAP zrealizovala automatizovaný sklad. „To co v v toto chvíli zautomatizovat šlo, tak je. Ať už tam samy jezdí bedničky nebo se balí balíky pro zákazníky, případně odjíždí pračka či lednička na paletě na rampu, kde má být,“ dodává.