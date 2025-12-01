Klasická auta jako investiční hit. Za dvacet let sto procent nahoru
- V Radčicích u Vodňan rodinná dílna Fošum renovuje klasická auta (Jaguar E-type, Mercedes 190 SL, Porsche 911) do stavu „jako nová“ a pro movitější klienty jsou i investicí.
- Zhruba před 20 lety vsadili na klasiky jako hlavní obor; přerod trval asi dekádu a dnes už tam jiné vozy prakticky nedělají.
- Vše zvládají in-house (lakovna, motorárna, čalounění i dřevo), auto rozebírají do posledního šroubku a renovace trvá obvykle 1–3 roky.
Může to být investiční trhák i láska na celý život. Takzvaná klasická auta zvedla za dvacet let cenu o sto procent a na jednom nenápadném místě v jižních Čechách se jim rozhodli podřídit svou rodinnou tradici. Tohle je místo, kde startuje historie. V autodílně Františka Fošuma v Radčicích nedaleko jihočeských Vodňan vstávají doslova ze rzi a prachu klasická auta jako Jaguar E-type, Mercedes 190 SL nebo Porsche 911. Legendární stroje a zároveň investiční nástroje pro movitější klienty tady opravují tak, že je rozeberou do posledního šroubku.
František Fošum patří už ke druhé generaci v tomhle byznysu a je zároveň kronikou vzestupu investičního trhu s takzvanými klasickými auty, která mají na rozdíl od veteránů své časové ukotvení v nedávné historii. „Otec začal v dílně podnikat ještě za socialismu. Pamatuju si na domě ceduli s nápisem Povoleno městským národním výborem. Šlo o ojedinělou věc,“ vzpomíná František Fošum na dobu svého dospívání. Mimochodem jde stále o totéž místo, kde dnes otevírá svůj showroom s renovovanými auty, ale o tom až později.
Když přišla devadesátá léta, v Radčicích dělali totéž co všechny autodílny v té době. František Fošum starší přivážel auta z Německa, na dvoře stály první generace golfů a další žádané artikly té doby. Už tehdy ale našel zálibu i ve starých strojích. Občas se tak v Radčicích objevila historická motorka nebo některý z ikonických modelů Mercedesu.
Od oprav k renovacím
Později František Fošum starší od prodeje aut ustoupil a začal se věnovat jen opravám. „V dílně jsem vlastně vyrůstal. Sice jsem odešel studovat brněnské VUT, ale brzy bylo jasné, že to pro mě nebude. Školu jsem skončil a po vojně se zase hlásil v dílně,“ říká dnešní majitel firmy. Zpětně viděno to byl prý jeho osud, i když tehdy to tak nebral: „Myslel jsem si, že můžu dělat i něco jiného, ale ve skutečnosti to ve hře nebylo.“ Dílna prosperovala a František Fošum starší vedl syna, aby opravy dělal precizně.
Ani na vybavení se nešetřilo, tehdy ojedinělý systém rovnací stolice Celette tady měli jako první v zemi, stejně jako moderní lakovací box. Oboje funguje dodnes. Ovšem byl by to stále jen příběh malé venkovské autodílny nebýt rozhodnutí, které padlo zhruba před dvaceti lety. „Byl to risk, ale klasickým autům jsme se začali věnovat jako hlavnímu oboru. Neprodávali jsme je, jen opravovali, a pokud něco táta prodal, tak jen svůj vůz a peníze zase vložil do firmy,“ vzpomíná Fošum syn.
Šlo vlastně o dobré rozhodnutí. Všechnu vynikající techniku i dovednosti firma využila pro služby s vyšší přidanou hodnotou. Přerod na nový provoz trval zhruba deset let, dnes jiné auto než to klasické v dílně v Radčicích nenajdete.
Běh na dlouhou trať
A firma dělá všechno sama. Má lakovnu i motorárnu, stejně tak čalounění nebo dřevěné prvky do interiérů zvládnou její lidé vyrobit sami. Práce je to pomalá – opravit klasické auto trvá nejméně rok, většinou ale dva až tři. Mechanici každý vůz rozeberou do šroubku, a to včetně motoru. „Snažíme se zachovat maximum. Pokud nějaký díl chybí nebo ho nemůžeme sehnat, vyrobíme si ho. Na konci není nové auto, je to klasik ve stavu nového vozu s nulou na tachometru. Dalších třicet let s ním můžete pohodlně jezdit, není to exponát do muzea,“ hrdě dodává František Fošum.
Tipy na investiční hity
Trh s klasickými auty vstoupil do zralejší fáze. Po pandemickém boomu zažívá v globálních číslech stagnaci, přesto lze v zahraničních investičních žebříčcích najít modely, které stagnační průměr boří. Více než kdy jindy tedy nyní pro investory platí, aby v dýmu výfuků dobře vytipovali nejsilnější kus. Zde je několik datových výstupů, dobrých rad a tipů ze zdrojů, které se klasickými auty zabývají.
Údaje z analýz společnosti Hagerty a zdrojů jako Nasdaq či Yahoo Finance ukazují, že v mnoha segmentech došlo vedle stagnace dokonce k mírné korekci, především u modelů střední hodnoty a u aut, jejichž popularita byla tažena spíše emocemi než vzácností nebo historickým významem. Podle Hagerty Price Guide Indexes zůstávají hodnoty po dekády celkově stabilní: za poslední rok se průměrný Hagerty Market Index pohybuje mezi minus dvěma procenty až plus jedním procentem. Největší tlak na ceny je patrný u vozů z 80. a 90. let, které zažily prudký nárůst během pandemie. Naopak nejstabilnější vývoj drží ikonické modely 60. let jako Jaguar E-Type, Porsche 911 (Short Wheelbase) či Mercedes 300 SL, jež si udržují silnou mezinárodní poptávku.
Americký Forbes ve svém přehledu „Future Collectibles“ zase upozorňuje, že se formuje nová generace sběratelů, kteří se více zajímají o auta z přelomu tisíciletí – například první supersporty Audi R8 V8, BMW M3 E46 nebo Aston Martin V8 Vantage. Tyto vozy se stávají „novodobými veterány“ – v porovnání s klasickými jaguary nebo ferrari 60. let mají zatím nižší vstupní cenu, ale potenciál růstu v horizontu 10 až 15 let. Další modely s pozitivním výhledem pak identifikuje Hagerty Bull Market List 2025. Jde například o Ferrari 458 Italia, první generaci Audi TT a také o Jaguar E-Type Series I ve špičkovém stavu.
Odborníci argumentují, že u takových vozů kombinace designové ikoničnosti, kulturního odkazu a limitované nabídky zaručuje dlouhodobou stabilitu hodnoty. Naopak nadhodnocené modely, jejichž ceny v pandemickém období vzrostly o desítky procent, aniž by existoval reálný základ v raritě nebo kulturním významu, se najdou v segmentu „modern classics“ z 90 let s vysokou produkcí, kde se očekává korekce o pět až deset procent, píše se v analýze Nasdaq. V dlouhodobém horizontu odborníci očekávají, že si klasické vozy uchovají funkci alternativního investičního aktiva – nikoli jako rychlý zdroj zisku, ale jako forma diverzifikace majetku s kulturní i estetickou hodnotou.
Při lakování používají i původní odstíny barev. Nejčastěji volí úplně stejné. Pokud chce zákazník přece jen změnu, vedou jej k tomu, aby zvolil barvu, která se na daný typ v daném roce lakovala. Ne jinou. Jak dynamicky běžela poslední desetiletí, vyvíjela se stejně i hodnota klasických aut. Při nákupu těch před renovací se za posledních dvacet let zvýšila přibližně o sto procent. „Auta, co stála půl milionu, dnes před renovací stojí milion,“ uvádí František Fošum.
Investiční hity na čtyřech kolech
Ač má rád všelijaké speciality – renovací u něj prošla třeba Tatra 17 z roku 1927 po hraběti Kinském –, dílna se specializuje na investiční hity: Jaguar E-Type, Mercedes Benz 230 SL, případně 190 SL nebo Porsche 911. Dosahují průměrného zhodnocení deset procent ročně. „Výhodou tady je, že už jich víc nebude,“ pronáší lakonicky šéf firmy. A má pravdu. Sám jezdí na projížďky v klasických klenotech automobilek Austin-Healey či Alfa Romeo.
Jakkoli jsou vozy od šedesátých do osmdesátých let, na něž se ve Fošum Cars specializují, romantickou připomínkou časů vrcholu automobilismu, příběhy objevů předrenovačních aut tak romantické nebývají. „Najít zaprášený skvost v dědečkově garáži, to se povedlo naposledy tak před třiceti lety,“ usmívá se František Fošum. Dnes vládne obchodu Holandsko, respektive tamní obchodníci, kteří vozí auta z USA. „Po válce nebylo v Evropě moc bohatých lidí, a tak šla tahle auta z většiny na export. Tam odsloužila své a dnes se loděmi vracejí zpátky,“ popisuje šéf dílny.
Tady je důležité říci, čemu svým profesním slangem říká „Holanďan“. Je to auto, které obchodník v Holandsku na oko opravil – zprovoznil, možná nově, ale levně nalakoval. Takové auto jezdí, ale zákazník si ho koupil násobně dráž, než ho překupník pořídil v USA. „Tohle na první pohled poznám už z dálky. Radím ho spíš nekupovat. Auto sice jezdí, vypadá na pohled pěkně, ale pro mě je to auto před renovací. Pokud je někdo nadšenec, který počítá s tím, že ho bude co chvíli opravovat, tak nic proti, ale my děláme spolehlivá auta se zárukou, u nichž máte jistotu, že vás dovezou,“ říká František Fošum.
Když u takových „Holanďanů“ sundá lak a odstrojí je, ukáže se koroze, špatná elektroinstalace, neprofesionální opravy po haváriích a další problémy. „Je mi daleko milejší auto, které by si nepoučený zákazník nekoupil. Má třeba viditelnou korozi, je po nehodě a podobně. Ale pozor, musí mít co nejvíce původních dílů. To jediné mě zajímá. Všechno ostatní si umíme udělat sami. Vlastně na takovém autě odvedeme stejnou práci za stejné peníze jako na Holanďanovi,“ popisuje.
Když auta v Holandsku vybírá, s prodejci prý nesmlouvá ani je na chyby odhalené okem odborníka neupozorňuje. „Já to vidím a oni taky. Tak co bychom si říkali,“ poznamenává s nadsázkou. Stejně neortodoxní názor má František Fošum na havarovaná auta. Zatímco v éteru běží kampaň cílená na zákazníky, aby si havarovaná auta nekupovali, chybou prý není, když je auto bourané. „Havarované auto není na překážku, průšvihem je špatně opravené auto,“ říká šéf dílny.
O konečných cenách opravených aut se prý nejde moc přesně bavit. Co kus, to svým způsobem originál se specifickým přístupem. Byť záleží na mnoha okolnostech, cenovka středních jednotek milionů za kompletně renovovaný Jaguar E-Type se prý dá považovat za průměr.
Zachovat maximum z původního auta
Prohlídka dílen v Radčicích je jako procházka historií. Zatímco v motorárně leží rozebrané řadové šestiválce Jaguaru E-Type, kousek vedle měří technik laserem karoserii auta na zvedáku. „Poznáme tu každý milimetr. Dost často to nesedí po předchozích opravách,“ vysvětluje šéf.
V další dílně mechanici upevňují zavěšení kol dalšího jaguaru. Vypadá, jako by právě sjel z montážní linky a ještě ho někdo přeleštil. „Nová je jen tahle malá část. Zbytek jsme renovovali,“ ukazuje na těle vozu František Fošum.
Své mechaniky si hýčká – ten s nejmenšími zkušenosti v dílně pracuje „teprve“ deset let. Firma je dnes v procesu svého třetího evolučního skoku. Z čistě opravárenské speciálky se stává prodejcem klasiků, jež sama renovuje. Nejvoňavější částí areálu skrytého za zdmi venkovského statku je tak nový showroom. „Je to úplně nový projekt, do kterého jsme se pustili. Myslíme tím na budoucnost firmy a její hodnotu,“ vysvětluje František Fošum.
Budoucnost má dílna koneckonců zajištěnou i v jeho synovi, který, podobně jako kdysi on, vyrůstá vedle otce a desítek klasických aut.
Kolik stojí klasika
Odhadnout cenu každého vozu v této kategorii je úkol pro odborníka. Liší se podle míry renovace, kterou absolvoval, případně jí vůbec neprošel. Ceny se liší i podle kategorie vybavení či motorizace vozu, množství zachovaných původních dílů, kvality renovace, zda vůz vlastnil někdo slavný a podobně. Ne u každého je tak zaručený stejný růst vložené investice, někdy může být nákup i velkým rizikem. Přesto alespoň pro představu nabízíme rozptyl cen ikonických modelů a top hitů příštích let ze světových odborných webů. Sumy v tomto segmentu neznají hranice, v Česku jsou obdobné jako v jiných zemích, přepočet uvádíme v korunách z amerických dolarů. Reálně se ceny mohou pohybovat jak výrazněji pod nejnižší, tak i nad nejvyšší hranicí.
Alfa Romeo Spider (1966-1993)
Alfa Romeo Spider |
Cena: 400 000–1 200 000 Kč
Alfa Romeo Spider byla představena v roce 1966 jako nástupce Giulietty Spider a z produkce celkem vzešlo přes 124 tisíc vozů. Roadster si ponechal klasické uspořádání — motor vpředu, pohon zadních kol — a design podepsal slavný designérský dům Pininfarina. Během 27 let výroby prošel několika generacemi s různými motorizacemi (např. 1300, 1600, 2000 cm³). Spider si získal pověst elegantního, přitom relativně dostupného typického italského roadsteru.U dobře zachovaných exemplářů je zájem sběratelů setrvalý — historii dlouhé produkce a dostupnosti lze považovat za silný základ pro uchování hodnoty.
Aston Martin V8 Vantage
Cena: 713 000–1 850 000 Kč
Aston Martin V8 Vantage byl představen v roce 2005 (modelový rok 2006) na autosalonu a stal se moderním elegantním sportovním coupé/roadsterem britské značky. Základem byla lehká konstrukce s hliníkovou strukturou a motorem V8 vpředu — první verze nabízela 4,280 cm³ V8 s 380 hp, od roku 2008 pak 4,7 l V8 s 420 hp. V kombinaci s pohonem zadních kol a transaxle‑uspořádáním převodovky šlo o vyvážený sportovní stroj s dobrým poměrem výkonu a komfortu. Vzhledem k relativně omezenému počtu novodobých Astonů a jejich prestiži má tento model potenciál jako moderní „youngtimer“ — pro zájemce o britské sportovní vozy, kteří chtějí něco výkonného, ale s relativně rozumnou dostupností (ve srovnání s ultra‑exotickými veterány).
Audi TT Mk1 (1998–2006)
Audi TT Mk1 byla poprvé uvedena na trh v září 1998 jako kupé, roadster přišel o něco později (1999). Vznikla na koncernové platformě PQ34, tedy sdílené s dalšími modely skupiny VW — což z ní dělalo relativně technicky dostupné, a přitom stylové sportovní kupé. Za dobu výroby vznikly desetitisíce kusů (kupé i roadster), což znamená, že vozů je stále relativně dost – podmínka pro dostupnost náhradních dílů a udržitelnost provozu. Díky výraznému, ikonickému designu a kombinaci praktičnosti a sportovního nádechu se TT stal jedním z nejznámějších evropských sportovních kupé přelomu tisíciletí. Pro zájemce o youngtimery nabízí příjemný vstup — dostupnost, rozumné náklady a styl, který stále zaujme.
BMW M1 (1978 - 1981)
BMW M1 |
Cena: 15 000 000–25 000 000 Kč
BMW M1 je sportovní vůz s motorem uprostřed a pohonem zadních kol — jediný sériově vyráběný BMW s tímto uspořádáním. Výroba běžela v letech 1978–1981 a vznikl extrémně omezený počet kusů (okolo 453), což z něj dělá sběratelský kus s velmi vzácnou dostupností. Pod kapotou byl 3,5 l řadový šestiválec M88/1, ručně vyráběný, s výkonnostním ambicím supersportu své doby. Karoserii navrhl slavný Italdesign (Giorgetto Giugiaro), což vozu dalo nezaměnitelný, moderní a nadčasový design. Díky vzácnosti, originální konstrukci a historickému významu jde o velmi silný kandidát do sbírky — M1 patří ke klasickým supersportům, jejichž hodnota může díky omezené nabídce a rostoucí prestiži časem narůstat.
Ford Capri Mk1
Ford Capri Mk1 |
Cena: 700 000–1 008 000 Kč
Ford Capri Mk I 3000GT je v kontextu evropské automobilové historie příkladem dostupného sportovního kupé, které nabízelo velký potenciál pro “první auto s duší”. Dnes patří k ceněným klasikám, které kombinují retro styl, kultovní status a reálnou dostupnost První generace Mk I byla představena v lednu 1969 na autosalonu v Bruselu a výroba byla zahájena koncem roku 1968. V Evropě i Británii se vyráběla mixem motorů – od skromných čtyřválců po šestiválce. Verze 3000GT, nejvýkonnější dostupná civilní varianta Mk I, byla uvedena v září 1969.
Jaguar E-Type Series I (1961–1967)
Jaguar E-Type Series I |
Cena: 1 400 000–5 600 000 Kč
Jaguar E-Type byl představen v březnu 1961 na autosalonu v Ženevě — ihned zaznamenal obrovský úspěch díky svému provokativnímu designu (navrhl Malcolm Sayer) a technickým řešením převzatým ze závodních Jaguarů. E-Type kombinoval výkon (3,8 l šestiválec, později 4,2 l, později i dvanáctiválce) s relativně příznivou cenou oproti tehdejší konkurenci, a přitom nabízel úroveň luxusu a sportovních schopností, jaká byla v 60. letech vzácná. Celkem bylo vyrobeno cca 72 500 kusů do roku 1975. Série I (1961–1967) se dnes cení nejvýš — kvůli původním motorizacím, stylu a historickému významu. E‑Type se pro své designové a technické kvality považuje za jeden z nejikoničtějších sportovních automobilů všech dob, což z něj činí žádaný sběratelský klenot s trvalou hodnotou.
Jaguar XJ-S (1975–1996)
Jaguar XJ-S |
Cena: 600 000–1 500 000 Kč
Jaguar XJ-S byl vyráběn v letech 1975–1996 a během své dlouhé produkce vzniklo přibližně 115 413 vozů. XJ-S navazoval na legendární E-Type, ale měl odlišnou koncepci — větší rozměry, komfortnější výbavu a důraz spíše na GT styl než na čistý sportovní charakter. Pod kapotou mohl být silný V12 motor (~5,3 l), což dávalo vozu charakter grand toureru s dostatkem síly a charakteru pro komfortní jízdu. Díky relativně vysokému počtu vyrobených kusů a kombinaci luxusu, komfortu a výkonu má XJ-S potenciál sloužit jako dostupnější alternativa k exkluzivním veteránům — pro milovníky britských GT s menším rozpočtem, nebo pro ty, kdo chtějí auto s historií, ale s rozumnějšími provozními náklady.
Lancia Stratos (1973–1978)
Lancia Stratos |
Cena: 10 000 000–25 000 000 Kč
Lancia Stratos byla první silniční homologovanou verzí rally‑vozu vyvinutého přímo pro závody — road‑car označený jako Stradale se vyráběl mezi lety 1973–1978 a vzniklo přibližně 492 kusů. Pod karoserii s centrálně uloženým motorem (transverzní V6 od Ferrari, 2418 cm³) a pohonem zadních kol se skrývá sportovní koncepce, která v dané době znamenala extrémní technologii ve spojení s rally historií. Stratos dominoval rally scéně v 70. letech — slavil vítězství v mistrovství světa rally, Targa Florio, Tour de France automobilistico a dalších závodech. Díky extrémně nízkému počtu road‑verzí, spojení s motorsportovou historií a charakteristickému designu od Bertone je Stratos vyhledávaný mezi sběrateli a má reálný potenciál pro dlouhodobou investici.
Mercedes 230 SL
Mercedes 230 SL |
Cena: 828 000–12 400 650 Kč
Model 230 SL byl poprvé představen na autosalonu v Ženevě v březnu 1963 jako nástupce řady 190 SL a 300 SL. Nová generace (kód W 113) nabízela zcela nové pojetí: elegantní roadster/coupé s relativně kompaktními rozměry, pohodlným podvozkem a důrazem na bezpečnost.Design střechy s charakteristickým prohnutím hardtopu — tvar připomínající pagodu — dal autu přezdívku „Pagoda“. Mercedes 230 SL (W113) patřil mezi první sportovní vozy, které nabídly moderní bezpečnostní konstrukci s pevnou pasažérskou buňkou a deformačními zónami, což byla v 60. letech znacná novinka. Originální vozy s kompletní dokumentací, dobrým stavem a ideálně s hardtopem bývají dnes vyhledávané a udržují si relativně vysoký zájem.
Porsche 911 Carrera RS 2.7 (1973)
Porsche 911 Carrera RS 2.7 |
Cena: 25 000 000–40 000 000 Kč
Jeden z nejdůležitějších modelů Porsche, položil základy homologovaných sportovních 911, díky nízké hmotnosti a výkonu patřila k nejrychlejším vozům své doby. Jde o extrémně ceněný sběratelský vůz, zejména lehké „Sport“ verze. Díky omezené výrobní sérii a historickému významu se RS 2.7 řadí k legendárním klasikám 70. let s vysokou stabilní hodnotou. Počet vyrobených kusů byl jen 1 580 včetně lehké „Sport/Lightweight“ a „Touring“ verze.