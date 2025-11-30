České značky se šikují proti Temu. V Praze otevírá řetězec Five Guys. Nízká porodnost může Čechy dohnat
- České značky podnikají právní kroky kvůli padělkům na Temu a Shein.
- Ruská softwarová ikona odešla ze země, v Česku patří mezi největší plátce daní a chtěla expandovat
- Five Guys má pevné datum otevření. Ceny překonají McDonald’s i KFC
- Nízká porodnost a samota jsou největší výzvy dneška, tvrdí ekonom Matějka
- Praha se zařadila mezi nejucpanější města Evropy. Žebříček ukazuje, jak na tom je ve srovnání s dalšími městy
Škoda Auto, Jawa, Kofola i Plzeňský Prazdroj. Trpělivost došla, boj s čínským Temu začíná
Ochranné kryty do auta, batohy, upomínkové předměty, sportovní doplňky. Okopírovaných produktů, které mají u zákazníka vzbudit falešný dojem, že se jedná o originální zboží populárních českých značek, lze na čínských internetových tržištích Temu či Shein nalézt stovky. Mnoha českými zákazníky využívané čínské e-shopy přitom jen parazitují na silných brandech typu Škoda Auto, Jawa, Pilsner Urquell, Kofola, Sparta i Slavia Praha.
JetBrains, původem ruská firma sídlící v Praze, patří k největším plátcům daně v Česku
Nenápadná původem ruská softwarová společnost pokračuje v odvádění vysoké daně z příjmu do české státní kasy. Rusové, kteří jsou například oficiálními programátorskými partnery Googlu, si před lety zvolili Prahu za své světové sídlo, díky čemuž už na daních zaplatili vysoké miliardy korun a každoročně se řadí mezi největší zdejší plátce vůbec. Vývoj naznačuje, že by tento trend měl pokračovat.
Americký fast food Five Guys otevře na začátku prosince svou první pobočku v pražském obchodním domě Máj
První restaurace sítě rychlého občerstvení Five Guys, která nabízí hamburgery, hranolky či mléčné koktejly, má v obchodním domě Máj na pražské Národní třídě otevřít v pondělí 8. prosince.
Současná porodnost v ČR znamená, že za dvě generace se bude bez migrace rodit jen polovina dětí oproti dnešku
V souvislosti s debatami o výši důchodů a o udržitelnosti důchodového systému je hlavním tématem dneška klesající porodnost. Ta má být v příštím roce podle prognóz ještě nižší, než se čekalo. Je možné, že klesne na další historické minimum – tedy pod 80 tisíc dětí. Už v roce 2024 se přitom narodilo v Česku nejméně dětí od dob Marie Terezie. Matematika je podle ekonoma CERGE-EI Filipa Matějky neúprosná.
Řidiči a cestující v MHD tráví v pražkých zácpách stále více času. V Evropě Praha patří k neucapnějším
Dopravní situace v Praze se v posledních dnech dostala znovu do centra pozornosti. Zácpy paralyzovaly klíčové tahy, řidiči trávili na silnicích desítky minut navíc a nespokojenost rostla i mezi cestujícími v MHD. Dlouhodobá data z žebříčku INRIX Global Traffic Scorecard, který každoročně vypočítává ztracený čas v dopravě, potvrzují, že nejde o krátkodobý výkyv – Praha se během uplynulé dekády zařadila mezi nejucpanější metropole Evropy a čas strávený v kolonách zde dramaticky roste.