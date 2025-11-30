Globální energetický trh brzy zaplaví vlna LNG z nových terminálů. Cena poklesne, věští analytici
- Příští rok přinese významné zostření konkurence na trhu LNG.
- Spojené státy si díky zprovoznění nových terminálů upevní pozici největšího exportéra zkapelněného plynu.
- Přidají se ale i další exportní země.
Trh se zkapalněným zemním plynem (LNG) čeká prudký nárůst produkce. Globální nabídka tohoto hluboce podchlazeného paliva v příštím roce vzroste na 475 milionů metrických tun, což podle údajů komoditních analytiků společnosti Kpler představuje meziroční nárůst o více než deset procent. O největší skok exportních kapacit se má postarat lídr trhu, tedy Spojené státy.
Hlavní analytik pro LNG ve společnosti Kpler, Go Katayama, už dříve uvedl, že americká kapacita v příštím roce vzroste na 130 milionů tun. To je nárůst z 90 milionů tun v roce 2024 a očekávaných 110 milionů v letošním roce. Důvodem je zprovoznění či zvýšení kapacit terminálů Plaquemines, Golden Pass či Corpus Christi, které všechny leží v Mexickém zálivu.
Celkový globální nárůst o zhruba 44 milionů metrických tun odpovídá například roční poptávce Jižní Koreje, třetího největšího dovozce LNG na světě po Číně a Japonsku, přibližuje energetický analytik Clyde Russell, který píše pro agenturu Reuters sloupky.
Celosvětové důsledky
Prudký rozmach trhu by mohl mít své konsekvence i na evropský trh. Pravděpodobně bude tlačit ceny dolů po celém světě, předpovídá Kpler s tím, že v průběhu roku může docházet k významným výkyvům.
„Je pravděpodobné, že poptávka během nadcházející zimy na severní polokouli udrží spotovou cenu kolem současných 11 dolarů za milion britských tepelných jednotek. Existuje nicméně riziko, že chladnější než obvyklá zima vytlačí cenu výše. Výsledkem je, že spotová cena začne rok 2026 vysoko nad průměrnou předpovědí 10 dolarů pro celý rok, což jí dává prostor k poklesu v průběhu roku,“ předpovídá Russell.
„Pokud se nové dodávky LNG skutečně realizují v předpokládaném rozsahu, velká část se dostane na trh až ve druhé polovině roku 2026. Díky tomu je pravděpodobné, že spotové ceny budou ve druhé polovině roku nižší, protože trh bude mít potíže absorbovat dodatečnou nabídku,“ dodal.
Nerovnováhu na trhu může přiživit i přetrvávající slabá poptávka v Číně. Dodávky zkapalněného zemního plynu tam v listopadu pravděpodobně meziročně klesnou již třináctý měsíc v řadě, odhaduje společnost Kpler s tím, že potenciálně nižší cena si své kupce může najít v jihovýchodní Asii a v Evropě. Situace v Číně se zas podle Russella může v příštím roce obrátit vlivem silnější poptávky domácností a nákladní dopravy.
I tak lze podle Russella čekat, že ceny budou pod tlakem a nejpozději v roce 2027 zamíří směrem dolů. Zvyšování exportních kapacit totiž bude pokračovat a podílet se na něm budou i další země jako například Kanada nebo Katar. Tento blízkovýchodní emirát, který soupeří s Austrálií o pozici druhého největšího producenta LNG, plánuje zvýšení své roční produkce do roku 2027 ze 77 milionů tun na 126 milionů. Generální ředitel QatarEnergy Saad al-Kaabi na začátku listopadu uvedl, že je jeho firma na dobré cestě zahájit novou těžbu ze svého rozsáhlého Severního pole do poloviny příštího roku, nejpozději do konce roku 2027.
Trh s LNG tak podle Russella směřuje k převisu nabídky nad poptávkou. To vede k tržnímu konsensu, že spotové ceny pravděpodobně trvale klesnou. Na druhou stranu tato skutečnost omezí budoucí investice do nových kapacit LNG.
Na evropském referenční burze v Rotterdamu se dnes měsíční kontrakt plynu prodává pod hranicí 30 eur za megawatthodinu, což je nejníže od loňského května a přibližně to odpovídá úrovni kolem 10 dolarů za milion britských tepelných jednotek.