Nákladní elektrokolo dokáže ve městě nahradit automobil, říká Hanzel z Cargo Bike Daddy | e15.cz

Na laika mohou nákladní kola působit těžkopádně až neohrabaně. Jak se na nich jezdí?

Lidé skutečně často říkají, že jsou cargo biky velké a že se na nich musí i těžko jezdit, ale to je jen první dojem. Myšlenka nákladních kol je stará pomalu jako bicykl sám, ale teprve elektromotor umožnil této koncepci naplno ožít, protože úplně smazává jak hmotnost kola, tak nákladu. Díky elektromotoru může jezdit na cargo biku úplně každý. Dokonce i drobná máma v něm snadno uveze dvě děti i s nákupem.

Jak poznám dobré a kvalitní elektrokolo?

Doporučuji vždy vybírat ze zavedených značek. V Cargo Bike Daddy se třeba vůbec nepouštíme do kol s neznačkovými osazením, protože si myslíme, že za dané ceny je důležité udržet si jistý standard. Vedle konstrukce je klíčovou záležitostí elektromotor a jeho točivý moment, který napovídá, jak moc je ochotný pomoci mi při záběru do pedálů. Hlavně při rozjezdu s plně zatíženým kolem je to naprosto zásadní ukazatel.

Co mi takové číslo řekne?

Čím vyšší je kroutící moment, tím je rozjezd snazší. Výbornou zkušenost máme s pohonem od Bosch eBike Systems. Ze značek, které nabízíme, mají nejkomplexnější řešení, a to včetně řady Cargo Line, která je určena speciálně pro cargo kola. Díky kroutícímu momentu 85 newtonmetrů je možné přepravovat těžké náklady i do strmých kopců. Řešení od Bosch eBike Systems má i další výhody, jako je například revoluční brzdový asistent ABS, jaký známe z aut a motorek, ochranu proti krádeži propojenou s mobilní aplikací nebo asistent tlačení do kopce. Stisknete tlačítko na řídítkách a kolo vedle vás stoupá samo…

K čemu lidé cargo kola nejčastěji používají?

Jestli můžu mluvit sám za sebe, cargo bike mi ve městě poskytuje neuvěřitelnou svobodu, flexibilitu a rychlost přesunu sebe i čehokoliv, co potřebuji převést. Po městě mi do vzdálenosti 20 kilometrů stoprocentně nahrazuje auto. Odvezu s ním děti, někdy ženu a jakékoliv nákupy od potravin až po menší nákup v IKEA. Cargo kolo mě nepřestává překvapovat svými možnosti a kapacitou. Je to skutečně nákladní, užitné vozidlo, které ve městě dokáže nahradit automobil, který používám již jen pro cesty mimo město.

Kde jsou limity nákladních elektrokol?

Každý model nákladního kola má jinou hranici nosnosti a kapacity přepravního prostoru, ať už jde o box před řídítky nebo zesílený nosič vzadu. Největší nákladní kola pro rodiny převezou náklad o hmotnosti až 125 kg nebo objemu až 350 litrů, což je srovnatelné s kufrem auta. Nákladní kola pro profi užití si pak poradí třeba i se standardní europaletou a 350 kilogramy nákladu. U cargo kol je vždy důležité mít vyřešené parkování. Kdo má běžné kolo, může jej parkovat ve sklepě nebo třeba v bytě, ale nákladní kolo vyžaduje kolárnu v úrovni ulice, místo ve vnitrobloku a podobě. Do výtahu ho spíš nedostanete.

Jak na něj reagují řidiči?

V provozu mám větší pocit bezpečí, než když jedu na běžném kole. Možná je to tím, že vzhledem k rozměrům vzbuzuje více respektu. Myslím, že většina řidičů je už zvyklá na zákonný odstup 1,5 metru při míjení cyklisty, takže se pro ně moc nemění ani v případě předjíždění cargo kola.

Cena moderního cargo kola se běžně pohybuje kolem pěti tisíc eur. Jak moc jsou dostupná pro českou veřejnost?

Už samotná elektrokola nejsou levná. Když k tomu přidáte box, technologii, bezpečnost pasažérů a nosnost, výsledná cena je ospravedlnitelná, i když uznávám, že to není cena pro každého. Je to velká investice, což si uvědomujeme a snažíme se pro své zákazníky najít přijatelné financování. Na druhou stranu může nákladní kolo nahradit třeba druhé auto v rodině, přičemž ve srovnání s automobilem jsou provozní náklady zanedbatelné. Když vezmu v potaz, že si lidé v Česku celkem běžně kupují horská kola nebo elektrokola nad sto tisíc korun pro rekreační nebo sportovní účely, nemyslím, že by u nás nebyla kupní síla pro podobně drahá cargo kola na každodenní ježdění.

V Německu jsem si všiml, že maminky vozí v nákladních kolech děti do školky nebo do školy. Není to nebezpečné?

Výrobci věnují bezpečnosti velkou pozornost a svá kola nechávají projít všemi možnými testy včetně nárazových. Zatímco prodeje cargo kol v celé Evropě prudce rostou, nezaznamenal jsem žádné varovné signály, že by se zvyšoval počet zraněných dětí. Myslím, že je to výrazně bezpečnější, než dětské sedačky na běžném kole, kde je dítě více exponované. V boxu nákladního kola je ze všech stran dítě chráněné a je tam vždy sedadlo s bezpečnostními pásy.

Na jaký typ zákazníků se zaměřujete?

Naše mise je zlepšovat prostředí ve městech a odlehčit dopravnímu zatížení. Cargo Bike Daddy je dnes zavedená půjčovna a prodejna nákladních kol a elektrokol a začínáme s poskytováním logistických služeb pomocí cargo kol. V retailu oslovujeme dvě základní skupiny uživatelů: rodiny s dětmi, pro které je nákladní kolo každodenní dopravní prostředek, a firmy, které nákladní elektrokola využívají pro rozvoz zboží a zásilek. Logistické služby nyní rozvíjíme v naší domovské Ostravě, kde například děláme rozvoz kávy pro jednu místní pražírnu, ale rozhodně se tady nechceme zastavit. Vidíme příležitosti a máme ambice nabízet logistiku pomocí nákladních elektrokol v městech po celé republice.

Jak velký to může být byznys?

Věříme, že to bude dost velký byznys, aby mělo smysl se do něj pustit. Jsme na samotném začátku a trh s cargo koly je v Česku je z hlediska objemu malinkatý. Je to nový, pro mnoho lidí zatím dokonce neznámý produkt. Na ulici pořád poutáme pozornost, ale proti prvnímu roku jsme zaznamenali velký skok a na základě dat z Německa i dalších evropských zemí vidíme, že to může být opravdu zajímavá příležitost. Češi mají ke kolům blízko a je jen otázkou času, kdy je začnou více vnímat jako každodenní dopravní prostředek, a ne jen jako sportovní a rekreační náčiní.

Kdy ta doba nastane?

Doufám, že brzy, ale souvisí to i s podmínkami, jaké na to budeme mít. Češi jsou zvyklí jezdit na kole ve volném čase, protože pro to u nás existují skvělé podmínky v podobě dobré infrastruktury meziměstských stezek. Jakmile se ale potřebujete dostat z místa A do místa B ve městě, narazíte na děravou nebo neexistující infrastrukturu, která hodně lidí odrazuje.

Není to tím, že po ní volá jen málo lidí?

Všude ve světě se ukazuje, že když je dobrá infrastruktura pro ježdění na kole, tak ji lidi masivně využívají. V Česku občas slyším hlasy, proč bychom měli investovat do infrastruktury, kdy teď do práce na kole nikdo nejezdí, ale je to jako se slepicí a vejcem. Je to především o vůli investovat, protože když lidé dostanou možnost bezpečně jezdit, tak jezdí, což se ukazuje ve všech evropských městech, kde takový krok udělali. Benefity jsou jak ve zdravotní stránce, tak v čistotě ovzduší nebo menší hlučnosti. Ježdění na kole výrazně zlepšuje kvalitu života nejen pro jezdce, ale i pro okolí. Výhodu to přinese taky řidičům, protože když se lidé přesunou na cyklostezky, uvolní se místo na silnicích. Je to win win pro všechny. Osobně můžu říct, že od chvíle, kdy jsem začal jezdit denně na kole, kvalita mého života šla výrazně nahoru.

Jdou vám víc prodeje nebo zápůjčky?

Z hlediska objemu jsou to rozhodně prodeje. Půjčovnu jsme spustili jako nevýdělečný doplněk, protože při ceně nákladních kol by bylo rozumně návratné půjčovné nedosažitelně drahé. Půjčovné jsme nastavili tak, abychom lidem umožnili si cargo kola vyzkoušet. Pro většinu zájemců je to zásadní krok před rozhodnutím si kolo koupit. Proto je pro nás půjčovna otevřením dveří k budoucímu prodeji.

Financujete se sami, nebo hledáte investora?

Celý projekt je čistě v naší režii, ale v rámci urychlení rozvoje vidíme jisté příležitosti, za nimiž bychom se chtěli vydat. Jsme na hraně, kdy zvažujeme, zda nepřizvat externí peníze, abychom mohli dělat víc věcí, než na které bychom dosáhli s vlastními penězi.

O co konkrétně se jedná?

Naše dosavadní zkušenost mluví o tom, že to osobní vyzkoušení je podmínka k nákupu kola. Logickým krokem, jak se dostat blíže k zákazníkům, jsou kamenné prodejny v dalších městech mimo Ostravu.

Kde byste chtěli být za pět let?

To můžu říct zcela konkrétně. Chceme mít prodejny ve všech krajských městech v republice a nabízet logistické služby ve všech městech na 50 tisíc obyvatel.

Břetislav Hanzel (42)

Rodák z Karviné, žije v Ostravě se ženou a synem. Od roku 2011 řídil vstup polské platformy pro digitální distribuci audioknih Audiotéka na český a slovenský trh, později z Varšavské centrály firmy dohlížel na její expanzi do dalších zemí. V roce 2017 nastoupil do Albatros Media v Praze, aby v největším českém knižním vydavatelství vedl digitální a inovační divizi. Poté, co se mu narodil syn, se přestěhoval zpět do Ostravy, kde se společníkem Tomášem Krainou založili Cargo Bike Daddy, první specializovanou prodejnu a půjčovnu nákladních elektrokol v Česku.