Data jsou největším bohatstvím, klíčová jsou datová úložiště | E15.cz

Datová úložiště mají za úkol uchovávat a zpřístupňovat informace. Podobně jako v jiných oblastech IT zde přitom dochází k rychlému technologickému pokroku. Jeden generační skok proběhl před desetiletím, kdy zavedená pravidla změnil nástup extrémně rychlých flash pamětí, další díky masivnímu rozšiřování cloudových technologií právě probíhá. Zatímco před deseti lety se americká společnost postarala o to, aby flash jako technologie úložišť byla přijata coby standardní volba, nyní se zaměřuje na pružnou nabídku datových úložišť v multicloudovém prostředí. Úložiště je tradičně jednou z nejsložitějších částí firemních datových center. Pure Storage zákazníkům pomáhá s jejich správou, když konkurenční výhodu této firmě poskytuje kromě hardwaru také vlastní operační systém, který využívá to nejlepší z flash úložišť. „Technologie flash je sama o sobě rychlejší, spolehlivější a jednodušší na správu než klasické pevné disky a nabízí i vyšší hustotu uložených dat. Dokáže podporovat libovolné obchodní procesy i inovativní projekty a přináší dosud nevídanou míru zjednodušení podpůrné infrastruktury,“ vysvětluje Jacob Ringler, ředitel pražského výzkumného a vývojového centra společnosti Pure Storage, a dodává: „Jedinečnost našeho přístupu spočívá především v kombinaci hardwaru, softwaru a služeb, ovšem také ve schopnosti řešit i ad hoc požadavky zákazníků.“

Trendem je úložiště v cloudu

Odstávky, optimalizace či testování nově zaváděných služeb kladly tradičně nároky na množství pracovníků. Díky inteligentnímu softwaru společnosti Pure Storage však značná část této práce odpadá. Zaměstnanci IT se tak mohou místo údržby zabývat především vývojem a nasazováním nových služeb. Další krok v automatizaci úložišť představuje cloud, do kterého se postupně přesouvá celá infrastruktura podnikového IT. „Cloud nabízíme formou služby, kdy se staráme nejen o každodenní fungování, ale také o upgrady včetně flexibilního rozšiřování kapacit. Naši zákazníci pak mohou do takového prostředí snadno nasazovat nové úlohy. Takto koncipované úložiště je mnohem spolehlivější a data jsou v bezpečí,“ říká Jacob Ringler s tím, že díky multicloudovému prostředí mohou organizace sjednotit cloudové ekosystémy a hladce přecházet mezi privátním a veřejným cloudem. Zákazníky Pure Storage jsou jak déle působící organizace, které doplňují své zavedené on-premise systémy právě cloudem, tak i firmy relativně mladé nebo rychle expandující, které stavějí řešení víceméně na zelené louce. Na českém trhu zaznamenala Pure Storage úspěch v odvětví finan­čních služeb, kde zákazníci obvykle volí verzi v soukromém cloudu, ve kterém mají plnou kontrolu nad svými daty i nad parametry celého prostředí, dále v oblasti e-commerce a výroby. Jde o odvětví, která běžně spravují kritické aplikace vyžadující vysokou dostupnost, ochranu dat před ransomwarem a možnosti obnovy po havárii. Z globálních zákazníků pak lze jmenovat například tým formule 1 Mercedes-AMG Petronas Motorsport, kterému se díky technologiím Pure zkrátil čas potřebný k otevření kritických datových souborů o dvě třetiny a čas potřebný ke správě úložiště klesl o více než 90 procent. Zároveň se o 68 procent zmenšil obsazený prostor v racku, čímž došlo k úsporám provozních nákladů.

Jacob Ringler, ředitel pražského výzkumného a vývojového centra společnosti Pure Storage

Do Evropy přes Prahu

Před rokem otevřela Pure Storage v Praze vývojové centrum, které slouží zároveň jako základna pro expanzi do dalších evropských zemí. Stejně jako většina technologických firem si Prahu vybrala zejména pro strategickou polohu a dostupnost kvalifikovaných lidí. „Nabíráme nejen IT specialisty, jako jsou vývojáři, testeři a produktoví manažeři, ale i pracovníky pro obchodní, finanční či HR týmy,“ vysvětluje Jacob Ringler. I přesto, že v Česku jsou IT experti dlouhodobě nedostatkovým zbožím, nedostatek kvalifikovaných lidí firmu netrápí. Oslovuje totiž i uchazeče ze zahraničí a loví také mezi studenty zdejších technických vysokých škol. Studentům nabízí částečné úvazky, aby již během studia získali pracovní zkušenosti a poznali firemní kulturu s tím, že po absolutoriu školy mohou případně ve firmě zůstat na plný úvazek. Atraktivním aspektem pro uchazeče a zároveň hnacím motorem inovací vznikajících v pražském centru Pure Storage je dle Jacoba Ringlera startupový duch, který se firma snaží udržet i nyní, kdy vyrostla ve velkou globální společnost.