Nové jaderné reaktory přinesou Česku výrazný ekonomický efekt | e15.cz

Jaderná elektrárna DukovanyAutor: profimedia Energetická soběstačnost a splnění klimatických cílů. To jsou důvody, proč se Česko rozhodlo, že postaví minimálně tři velké jaderné reaktory. Nedávno zveřejněná studie, kterou zpracovalo Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA), ale ukázala, že výstavba nových bloků jaderných elektráren bude mít pro příslušný region i celou českou ekonomiku mnohonásobně vyšší ekonomický přínos než samotná investice. „O výstavbě nových bloků v Dukovanech by se mělo mluvit nikoli jako o národním projektu, který se odehrává v nějakém regionu, ale jako o regionálním projektu s národním efektem. Investice by měla být pečlivě plánována tak, aby obohatila místní komunity a zajistila, že hmotné i nehmotné přínosy budou v regionu hluboce a dlouhodobě zakořeněny,“ okomentoval výsledky studie Aleš Rod, ředitel výzkumu v CETA. Jak silné ekonomické a sociální pozitivní efekty budou nové bloky mít, rozhodne několik faktorů. Zejména půjde o to, v jak velké míře se do projektu zapojí tuzemské firmy, případně jak velké příležitosti budou české firmy mít dodávat na jaderné projekty v zahraničí. Dál bude záležet na tom, jak se podaří využít domácí lidské zdroje a zároveň nastavit projekt tak, aby přispěl k vytvoření trvalých hodnot v místě realizace. České průmyslové asociace požadují, aby se české firmy zapojily do výstavby alespoň ze 65 procent. Na samotnou výstavbu nových bloků je totiž navázaná řada dalších ekonomických činností, které přinesou dodatečné benefity a příležitosti. Celkový přínos je pak vyjádřitelný prostřednictvím takzvaných multiplikačních efektů. Celkový multiplikátor v tomto případě dosahuje hodnoty 3,27. To znamená, že každá investovaná koruna do výstavby nového jaderného zdroje znamená celkový přínos pro českou ekonomiku ve výši 3,27 koruny, a to kombinací přímého, nepřímého a indukovaného efektu.

Reaktor postaví pět tisíc lidí

Česko chce postavit minimálně tři velké jaderné bloky. Pokud tedy hodnota investice dosáhne částky 750 miliard korun (východiskem je veřejný odhad investice do jednoho bloku 250 miliard korun) a pro české dodavatele bude alokováno 65 procent této částky, odhad celkového dopadu na český HDP činí 1594 miliard korun. V případě dodatečných daňových příjmů do státního rozpočtu jde o částku 548 mi­liard korun. Nejvyšší přínos pro českou ekonomiku je spojený s nepřímým vlivem výstavby: jedna koruna zde generuje 1,97 koruny. Jde především o zapojení firem dodávajících strojní a elektrická zařízení, inženýrské činnosti a dodávky dalších druhů výrobků a služeb. Efekt poháněný spotřebou domácností a stimulovaný příjmem z práce, který by zaručila výstavba jaderného bloku v Dukovanech přímo i nepřímo v rámci dodavatelských i odběratelských řetězců, činí téměř 0,30 koruny z každé investované koruny. Angažování v této zakázce může těmto firmám otevřít dveře v dalších podobných projektech, což potvrzuje také letošní dotazníkové šetření CETA mezi podnikateli v regionu kolem jaderné elektrárny Dukovany: 47 procent respondentů to považuje za jeden z očekávaných přínosů pro region. Za jeden z hlavních dlouhodobých benefitů pak pokládají pozitivní přínos pro regionální vzdělávání. Česko bude potřebovat tisíce vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů – na výstavbu jednoho reaktoru se odhaduje potřeba přibližně pěti tisíc lidí ve vrcholu výstavby. Pro pozitivní socioekonomický efekt je třeba zajistit, aby co největší podíl tvořili lidé dlouhodobě působící v ČR, nikoli odborníci nebo dělníci krátkodobě najatí ze zahraničí. „Potřebujeme vychovat novou generaci jaderných energetiků a tisíce dalších lidí, kteří budou nové jaderné bloky stavět a provozovat. A musíme s tím začít co nejdřív,“ říká Roman Zdebor, šéf české pobočky francouzské technologické společnosti EDF, která je jedním z účastníků tendru společnosti ČEZ na výstavbu nového bloku v Dukovanech a která podpořila vznik studie. EDF zároveň spojila síly s francouzským velvyslanectvím v Praze a společně připravila projekt Česko-francouzské jaderné akademie. Společnost EDF už má připravenou nabídku do výběrového řízení ČEZ na projekt výstavby 5. bloku v JE Dukovany a nezávaznou nabídku na až tři další bloky. České firmy chce zapojit do výstavby podobně, jako to dělá na právě probíhající stavbě na projektu Hinkley Point C ve Velké Británii. „Je to model, který zaručuje, že většina z celkové hodnoty zakázky zůstane v budoucnosti českým firmám. Pro představu – v Británii dnes společnost EDF staví dva reaktory s celkovým elektrickým výkonem 3,2 GW, které v budoucnu uspokojí spotřebu přibližně šesti milionů britských domácností. V současné době činí podíl tamních firem konkrétně 64 procent a je naprosto reálné toto číslo zopakovat i v České republice,“ vysvětluje Roman Zdebor. EDF plánuje zapojit české firmy ve všech oblastech výstavby jaderné elektrárny včetně takzvaného jaderného a turbínového ostrova. Francouzská strana přitom s českými firmami už dlouhodobě spolupracuje. Spolupráce probíhá už desítky let a pravděpodobně nejznámějším příkladem jsou dodávky ze společnosti Škoda JS pro jadernou elektrárnu Flamanville ve Francii, ale hlavně vnitřních částí pro všechny reaktory, které Francie v poslední době stavěla a staví v zahraničí. Celkově je dnes do různých projektů EDF zapojeno zhruba 30 českých firem. Nyní se EDF už dva roky věnuje hledání dodavatelů na stavbu v Dukovanech. „Dosud jsme identifikovali přibližně 300 českých firem, které postupně oslovujeme, a momentálně máme v našem portfoliu zhruba 90 firem, které jsou v různém stadiu předkvalifikace pro zmiňovaný projekt,“ říká Zdebor. Zapojení EDF do projektu Dukovan by mělo ještě jednu nezanedbatelnou výhodu – s českými firmami sdílí stejné regulatorní evropské prostředí. To pro české firmy přináší významnou výhodu v podobě úspory nákladů, které by jinak musely vynaložit na osvojení a implementaci jiných, zahraničních norem a standardů, což pro ně v součtu může znamenat řádově vyšší desítky milionů korun, které jsou pro zavedení podobných požadavků nezbytné.

Do země kopnout jen jednou

Plánovanou výstavbu nových bloků jaderné elektrárny Dukovany je ale třeba chápat nejen jako energetický projekt, ale také jako příležitost zvýšit životní úroveň v regionu. Například díky vybudování kvalitního připojení k internetu nebo sítě dobíjecích stanic pro elektroauta. Výstavba a následný provoz rozšířené elektrárny si vyžádají modernizaci místních silnic a mostů. Tuto nutnost lze využít ve smyslu přístupu „dig once“ (kopat jednou) a spojit vše s dalšími inovacemi infrastrukturních sítí. Pokud například výstavba silnice vyžaduje výkopové práce, lze současně instalovat optické kabely nebo modernizovat vodovodní a odpadní systémy. Je však třeba s těmito prvky počítat již od začátku v rámci přípravy celého projektu a koordinovat práce s dodavateli těchto sítí. „Projekty na rozvoj infrastruktury pak budou efektivnější a méně nákladné. Zároveň mohou zásadně ovlivnit spokojenost obyvatel a ekonomický růst v regionu, protože například vysokorychlostní internetové připojení je nezbytné pro zavádění nových technologií a zlepšování služeb,“ říká Michael Fanta, vedoucí analytik CETA