Nové kurzy Laba povedou manažeři z Netflixu a Spotify | E15.cz

ZDROJ: NEXT EDUCATION GROUP LIMITED

Start na českém trhu se společnosti povedl. „Máme srovnání například s Polskem nebo Tureckem, kde byl rozjezd pomalejší. V obou zemích se v prvním čtvrtletí podařilo otevřít maximálně dva kurzy měsíčně. V Česku jsme měli v prvním měsíci tři kurzy, druhý měsíc už pět kurzů a na dalšího čtvrt roku jsou zajištěné minimálně čtyři kurzy měsíčně,“ popisuje Dominika Janíková, Country Manager společnosti Laba Czech.

Laba účastníkům kurzů nabízí možnost vzdělávat se přímo od těch nejpovolanějších. „Naše kurzy jsou jedinečné tím, že je vyučují špičky vrcholového managementu působící v předních českých nadnárodních firmách. Veškeré lekce a případové studie tedy vycházejí z reálné praxe a nejsou pouhou teorií. Při výběru jednotlivých lektorů se zaměřujeme jednak na jejich zkušenosti a odbornost, jednak na soft skills v podobě ochoty, empatie a skvělých řečnických či vůdčích dovedností. Naše webináře tak studentům nejen poskytnou skvělé praktické informace, ale měly by je rovněž bavit,“ říká Dominika Janíková.

Laba v České republice pořádá online kurzy z oblasti marketingu, financí a managementu, softwaru či lidských zdrojů. Tým lektorů tvoří špičkoví tuzemští odborníci z praxe, jako jsou například Tomáš Vahalík (Valeo), Martin Fiala (Honeywell) či Marian Navrátil (ABB). Jen v letošním roce chystá společnost spustit na čtyři desítky kurzů.

Produktový management od experta z Netflixu

Po předních českých manažerech se vedení kurzů Laba nyní chopí i experti globálního formátu. Výuky produktového managementu se ujme Manish Sirdeshmukh, Director of Product management v Netflixu. Ten disponuje více než dvaceti lety zkušeností v oblasti high-tech a zábavního průmyslu a vedl vývoj řady vysoce oceňovaných a úspěšných produktů. V kurzu účastníky seznámí se základními fázemi projektového cyklu, představí nejefektivnější měřicí nástroje a techniky a předá jim osobní zkušenosti a know-how z oblasti produktového managementu.

Kurz brand managementu pak bude probíhat pod vedením Gerryho Randolpha, který působí jako Global Brand Strategy Lead ve společnosti Spotify. V rámci svých předchozích profesních zkušeností byl Randolph zodpovědný za kampaně a řízení brandingu firem jako PepsiCo, Oakley či ASOS. V jednotlivých lekcích naučí studenty zásadám tvorby identity brandu, seznámí je se základními ukazateli výkonnosti a metrikami, nebo jim ukáže, jak při budování značky efektivně využívat digitální média. Účastníky obou kurzů čeká dvanáct lekcí, jejichž začátek je naplánován na 13. a 19. července.

Absolventi získají mezinárodní certifikát

Veškeré kurzy Laba probíhají formou živých webinářů. To znamená, že každý účastník smí lektorovi kdykoli klást dotazy nebo s ním po výuce prodiskutovat pracovní otázky z oblasti vlastní profesní praxe. Součástí kurzu bývají i domácí úkoly, na které studenti od lektora dostávají podrobnou zpětnou vazbu. Absolventi kurzů nakonec získávají akreditované certifikáty, které využijí nejen v Česku. „Jsme akreditováni mezinárodními profesními organizacemi HR Certification Institute (HRCI) a The International Institute of Business Analysis (IIBA). Většina českých vzdělávacích institucí vydává vlastní certifikáty o absolvování školení, ty ale pouze dokazují účast na daném kurzu. Tito studenti následně nevlastní uznávaný mezinárodní certifikát, který je rozhodně velkým plusem,“ uzavírá Dominika Janíková.