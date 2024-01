Když stojíte u vstupu do haly H59, které tu přezdívají ocelové srdce výroby, na první pohled vás zaujmou obří střešní světlíky, jimiž dovnitř proudí denní světlo. Ještě před pár lety v hale fungovalo i zastaralé umělé osvětlení, jehož svit se nedal nijak regulovat. Svítilo buď naplno, ať byl den, nebo noc, nebo vůbec. Za slunečných dní tak docházelo ke zbytečnému a pro někoho i nepříjemnému přesvětlení, přesto bylo u některých strojů i tak světla málo. Hala je totiž rozlehlá s celou řadou strojů pro specifické strojírenské úkony, jako je třeba velmi přesné nýtování, na něž musí pracovník opravdu dobře vidět.

Protože Aero chtělo zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců a ušetřit na energiích, v roce 2022 začalo řešit projekt inovace osvětlení ve výrobě i ve venkovním areálu.

„První důvod byl vcelku jasný – ekonomický. Jde o největší, strategicky důležitou budovu, kde se pracuje ve směnném provozu. Jevilo se jako nejekonomičtější začít právě v této hale, protože má zásadní potřebu osvětlení, a tedy i spotřebu elektrické energie. Kalkulace ukázaly, že návratnost investice bude 2,5 roku a vedení společnosti rozhodlo o vyčlenění prostředků ve výši 6,8 milionu korun,“ vysvětluje Richard Mareš, ředitel pro nepřímé nákupy a služby Aero.

Intenzitu světla hlídají čidla

Ve výběrovém řízení nabídku nejlépe obhájila společnost Hormen, člen ČEZ ESCO. Také s ohledem na podmínky a cenu si ji Aero vybralo jako dodavatele a realizovala celý projekt. „Pro Hormen je spojení s Aero Vodochody Aerospace otázkou velké prestiže. Aero je celosvětovým pojmem v leteckém byznysu a jsme velmi rádi, že jsme mohli přispět k jeho efektivnějšímu fungování a zajištění energetických úspor. Firma má navíc před sebou řadu dalších ambiciózních cílů v oblasti snižování energetické spotřeby, což otevírá prostor pro vzájemnou spolupráci i v dalších letech,“ říká key account manager společnosti Hormen Tomáš Klíma.

Velkou výhodou nového osvětlení je možnost plynulé regulace v rozmezí 0–100 % světelného výkonu. Nyní je umělé světlo regulováno čidly podle intenzity denního světla a je využíváno k „dosvětlení“ celého prostoru. A protože jsou světla umístěna velmi vysoko, nedochází k nežádoucímu oslňování ani stínění. Při průchodu halou si uvědomíte, jak je světlo příjemně rozptýlené, a ani si při příchodu zvenku neuvědomíte rozdíl a nezaznamenáte, že není jen přírodní. Vlastně ho ani nevnímáte. Spíš si všimnete, že jsou některá pracoviště individuálně osvětlována ještě místními svítidly pro zmiňované přesné úkony, kde je třeba vysoká viditelnost.

Další předností nového systému od Hormenu, který znamená velkou úsporu, je možnost regulovat světlo odlišně v různých částech haly. Hala je rozdělena do 30 sekcí a může se svítit vždy jen v těch, kde je to aktuálně potřeba. „V systému jsou nastaveny standardní situace podle výrobních směn, ale každý mistr, vedoucí úseku, má možnost si ve své sekci osvětlení upravit podle potřeby. Může ho například prodloužit, když ví, že se bude pracovat déle, přijde další směna a podobně. Ostatní části haly se pak ztlumí, ale jeho pracoviště je dostatečně osvětlené.

"Obdobně se například při obchůzce bezpečnostní služby osvětlují jen koridory, kudy ochranka prochází, a stačí například jen na dvacet procent, nikoli na sto jako při výrobě,“ doplňuje Richard Mareš. A právě tato možnost regulace intenzity svitu a tím i optimalizace pracovních podmínek zaměstnanců byly podle Mareše druhým zásadním důvodem pro investici do modernizace osvětlení v celém areálu.

Úspora činí až 70 procent

Vlastní výměna světel probíhala od srpna do listopadu 2023 a nyní vrcholí uvedení do plného chodu. Záměnu světel se podařilo realizovat zcela za provozu. „Veškerý postup výměny jsme se společností Hormen intenzivně koordinovali tak, aby byly dodrženy podmínky pro nepřerušenou výrobu a zároveň bezpečnou obměnu světel. Naše bezpečnostní podmínky pro práci našich zaměstnanců i normy pro leteckou výrobu jsou velmi přísné. Sice se tak prodloužila doba výměny a instalace, ale plynulost výroby a bezpečnost lidí je prioritní. Spolupráce s dodavatelem byla v tomto směru výborná,“ zdůrazňuje Richard Mareš.

Nainstalováno bylo 500 LED svítidel pro průmyslové provozy. Jejich počet, výkon a rozložení optimalizoval Hormen přímo pro halu a výrobu v ní. Svítidla jsou konstruována na životnost minimálně 100 tisíc hodin. Příkon původní soustavy byl 186 kW, zatímco u nové soustavy je téměř čtvrtinový, činí jen 51,5 kW. Znamená tedy úsporu 70 procent. S výměnou osvětlení se měnily i staré rozvody za měděné vodiče dle evropských norem.

U světel to nekončí

Celý projekt obměny osvětlení haly H59 prokazuje podle Mareše vysokou ekonomičnost a vedení je otevřeno úsporám a dalším investicím. V plánu je tak v několika fázích výměna světel v dalších halách a prostorách podniku, včetně veřejného osvětlení v celém rozsáhlém areálu. Nebude to investice malá, protože haly jsou velké a po areálu se dají při přesunu mezi nimi či administrativní budovou nebo cestou na oběd nachodit kilometry. Cílem celého projektu je snížení energetické náročnosti podniku, zejména úspora elektrické energie a optimalizace její spotřeby. Plánovaným krokem je i řešení zdrojů elektrické energie například formou investice do fotovoltaiky nebo kogeneračních jednotek, protože Aero je i poměrně velkým odběratelem plynu. Potrubí a komínů si koneckonců při průchodu areálem nelze nevšimnout.

Aero se ale snaží minimalizovat energetické náklady i modernizací výrobních zařízení. V hale lze vidět pochopitelně starší, již prověřené a funkční stroje, ale také velmi moderní zařízení s nejnovějšími technologiemi. Investice do strojního parku neznamenají jen lepší efektivitu a výkonnost zařízení ve vlastní výrobě, ale vedou i k energetické úspoře. Nové stroje mají často třetinovou nebo čtvrtinovou spotřebu elektrické energie při srovnatelném výkonu starého stroje. Například investice do nové výrobní linky, kde vznikají trupy letounu L-39NG, momentální největší chlouby Aera, do rekonstrukce výrobních prostor a zázemí pro zaměstnance umožnily výrazné zrychlení výroby a přinesly navíc pracovní příležitost pro více než 100 pracovníků.

Společnost Aero ovšem nevyrábí pouze letadla, ale podporuje také rozvoj ve svém okolí. Je hlavním partnerem volejbalistů Odolena Voda a podporuje vzdělávání ve svém oboru na středních a vysokých školách. Strategická spolupráce s prestižními technickými univerzitami umožní další posun ve výzkumu a vývoji a zahrnuje široké spektrum projektů, včetně vedení a zpracování bakalářských, diplomových a vědeckých prací. Studentům nabízí také praxi a atraktivní stáže.

Letos Aero také otevřelo nové vývojové centrum v Brně, které se zaměřuje na vývoj avionických systémů a interaktivního rozhraní dokumentace k cvičnému letounu L-39NG. Aero zahájilo spolupráci s Defence Innovation Research Institute například na vývoji vizualizace (rozšířená realita XR, virtuální realita VR), digitálního designu (digitální dvojče, umělá inteligence atd.) či bezpilotních letounů.

Všechny tyto inovace nejen přinášejí Aeru větší efektivitu i úsporu energetických zdrojů a snižují dopady na životní prostředí, ale také přispívají k udržování technické vzdělanosti a špičkového know-how, díky kterému se Česká republika řadí mezi devět zemí světa, kde umějí navrhnout a kompletně vyrobit letadla.