Nový park v Holešovicích připomene developera Tamira Wintersteina | e15.cz

Monumenty dohromady váží přes pět tun. Developer Daramis je vytvořil technologií 3D tisku z vysokopevnostního betonu ve spolupráci s českou firmou So Concrete. Jde o technologii, která by si v příštích letech mohla najít cestu i do tuzemského stavebnictví.

„Tamir už bohužel není mezi námi, ale prostřednictvím svých vizí a projektů je tu pořád. Chtěli jsme, aby nový park byl připomínkou jeho nehmotné přítomnosti a na ni poukazuje i název Větší než život," uvedl architekt Gal Karagula, který je i hlavním architektem sousedního právě dokončeného projektu Prague Marina Nova developera Daramis.

Projekt navazuje na komplex Prague Marina a další stavby na břehu Vltavy v pražských Holešovicích, za nimiž stojí jako developer právě Winterstein.

Tamir Winterstein zemřel náhle v roce 2021 ve věku 72 let.