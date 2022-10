O titul Stavba roku 2022 usiluje i pražský barokní Clam-Gallasův palác | E15.cz

Pražský Clam-Gallasův palác, který se po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřel široké veřejnosti, získal nominaci na titul „Stavba roku 2022“. O vítězi v soutěži rozhodne porota odborníků. Do hlasování se může zapojit i veřejnost, a to až do 12. října 2022.