Pád ze skály pomohl přivést českého lékaře k nápadu za miliardy

Od sedmdesátých let minulého století usilují vědci o technologii, která by umožnila šetrnější a bezpečnější zavedení katetru, tedy tenké trubice, do těla pacienta. Běžné katetry totiž způsobují přes 30 procent nemocničních infekcí a jejich používání je pro pacienty často bolestivé. Dosud se však nikomu nepodařilo dosáhnout průlomu. „Buď vynález zůstal pouze na papíře a prototyp nefungoval, nebo to nedotáhli na hromadnou výrobu, což je jedna z podmínek udělení patentu,“ říká Miroslav Svoboda, autor nového typu katetru, který je přesvědčen, že má se svou firmou Riocath potenciál transformovat nejenom český, ale i celosvětový trh. Posudek soudního znalce vypracovaný před sedmi lety například ocenil potenciál patentu na 42 miliard korun, uvádí firma.