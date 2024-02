Prognózy jsou složité a bývají často nepřesné, zejména proto že život přinese vždy něco nového, co může náladu kupujících změnit, říká. „Při našem hodnocení vždy rádi vycházíme nikoliv z tabulek a predikcí velkých institucí, ale primárně z komunikace s našimi zákazníky a potenciálními kupci. Ochota nakupovat se vždy řídí náladou a optimismem kupujících v běh věcí budoucích,“ zdůrazňuje.

Podle něj přichází dostatek pozitivních informací. Především že se pozitivně obrací trend ohledně úrokových sazeb a ekonomice by se mělo relativně dařit. Jak z hlediska inflace, která rapidně klesá, tak energetiky. Objevuje se tak i zájem znova investovat do bytů. „Již od listopadu roku 2023 to začínáme sledovat a v lednu se tento pozitivní trend potvrzuje, protože se nám zájem o naše jak zkolaudované byty, tak o byty ve výstavbě zvedá,“ říká.

Komplex tří objektů Barrandez-Vous je koncipován tak, že ze všech budov nabízí výhled na Prahu. Zároveň se mezi stavbami nachází integrovaný park. V nedávno dokončených domech Sever a Jih je již většina ze 169 bytů obsazena, zbývá jen několik volných jednotek, a to v cenách od 129 000 korun za metr čtvereční. Třetí přinese padesát nových jednotek v prémiovém standardu. Vzniknout má během dvou let. Prodej bytů a rezervace druhé etapy skupina Top Estates zahájila už v letních měsících. Projekt jako celek získal několik ocenění mezi rezidenčními stavbami.

„Druhá etapa je ideální pro všechny, kteří aktuálně ocení možnost nižší investice a bydlení teprve plánují v horizontu dvou let nebo vyčkávají na nižší úrokové sazby hypoték. Pro ty je nová etapa nejvýhodnější. Nyní zájemcům stačí zaplatit jen rezervační poplatek, který se později stane součástí kupní ceny,“ vysvětluje Dušan Dvořák.

„Ekonomika potřebuje další impulz, a proto není velkým překvapením, že ČNB přišla s razantnějším snížením sazeb na 6,25 procenta. Na konci roku můžeme být klidně i na pěti procentech. Banky to pochopily, sazby hypoték začínají jít dolu a půjdou dolů dále – zájemci tak mohou při nákupu fixovat na krátkou dobu a za rok hypotéku obnovit s lepší dlouhodobou sazbou,“ dodává.

Zároveň podle něj na trhu ubyde bytů. Protože výstavba se významně snížila a nové byty přijdou na trh až tak za tři až čtyři roky. A to pokud developeři začnou své projekty obnovovat v roce 2024. „Lze tedy čekat nejen zvednutou poptávku, ale bude se mírně, v některých lokalitách pak výrazněji, zvedat cena novostaveb a bytů ve výstavbě,“ uzavírá Dvořák.